マイクロニティ、AI推進組織「M-Lab」による“AI駆動型事業承継モデル”を本格始動

株式会社マイクロニティ

AI駆動型ソフトウェア事業承継プラットフォームを展開する株式会社マイクロニティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎祐一郎、以下「マイクロニティ」）は、この度、生成AIをはじめとする先端技術の社会実装・研究を担う専門組織「 M-Lab（エムラボ）」を設立しました。この新体制への移行に伴い、承継したソフトウェア資産の価値をAIで再定義し、持続可能な成長を実現する「AI駆動型事業承継モデル」を本格始動します。

■ 設立背景：ソフトウェアの価値をAIで最大化する

現在、国内では経営者の高齢化に伴い、長年培われてきた貴重な技術や知見が失われるリスクが深刻化しています。国内企業総数の99.7％を占める中小企業では、その約半数にあたる52.7％（※）において後継者が不在という現状があり、本来活用し続けるべき技術や資産が、承継のタイミングで途絶えてしまうという構造的な課題が顕在化しています。特にソフトウェア分野では、優れた実績や顧客基盤を持ちながらも、技術環境の変化への対応や属人化が壁となり、事業の継続を断念せざるを得ないケースが少なくありません。

当社は「M-Lab」の設立により、企業が大切に育ててきたソフトウェアをAIによって現代、そして未来に最適化された形へとアップデートします。これまでの歴史に敬意を払いながら、最新テクノロジーを掛け合わせることで資産を次世代へと繋ぐ役割を強化していきます。

※中小企業庁「2025年版『中小企業白書』」

■ 「M-Lab」の支援領域

・プロダクト支援：ソフトウェア資産のブラッシュアップ

長年蓄積されたソースコードやドキュメントをAIで解析し最新のシステム構造へ最適化します。技術的な制約を取り払い、拡張性を高めることで、プロダクトが本来持っているポテンシャルを解放し、市場での競争力を長期にわたって維持・強化します。

・オペレーション支援：属人化を排除した「次世代型」の運営

承継時の大きな課題である「業務のブラックボックス化」に対し、AIを用いて現場の知恵やノウハウを誰でも活用できるデータとして整理します。 社員の知見をAIが学習し、組織の共有財産として活用できる知識ベース（RAG）を構築します。バックオフィスから事業推進に至るまで、特定の個人に依存しない「持続可能な運営体制」を確立させます。

・ 人材支援：「AIと共に成長する」組織づくり

当社独自のAI能力指標を用いて、社員一人ひとりが持つ専門知識にAIという新たな力を掛け合わせるための支援を実施します。単なるツールの導入や効率化を目指すのではなく、AIをパートナーとして活用し、自らの手で事業をさらに発展させていける、活気のある組織文化を共に育んでいきます。

・経営支援:「 経営そのもの」をAIによる運営へ

創業メンバーが全員退任するようなケースにおいても、事業の継続を支える「AIによる自律的な運営体制」を構築します。AIエージェントを基盤に組み込むことで、運営業務において人の介入を最小限に抑え、組織そのものが自動で回る仕組みを確立します。

■情報セキュリティ室 室長 AI推進グループ（M-Lab） 責任者 小森谷一生

現在、多くの中小企業が優れたソフトウェア資産を持ちながらも、後継者不足や技術のレガシー化により、その価値を次世代へ引き継ぐことが困難な状況にあります。M-Labは、こうした課題を解決すべく、生成AI等の先端技術を事業承継の現場に実装するために設立されました。私たちが掲げる『AI駆動型事業承継モデル』は、単なるシステムの置き換えではありません。AIを用いてブラックボックス化したソースコードや業務プロセスを可視化し、現代のビジネス環境に適応可能な形へ再定義する取り組みです。これにより、承継後の事業継続性を高め、持続的な成長を可能にします。

AIは、過去の資産を現代に即した形に変換し、継続性をもたらす実用的なツールです。『ソフトウェアを継ぐ。繋ぐ。紡ぐ。』というミッションに基づき、企業の資産をAIで再定義することで、社会に不可欠なソフトウェアの再成長を支援していく考えです。

インタビュー記事：https://micronity.com/micropix/article/20260310

◼︎当社について

AI駆動型ソフトウェア事業承継プラットフォーム「Micronity（マイクロニティ）」を運営しています。長年にわたり培われてきた技術や顧客からの信頼を次世代へと引き継ぎ、グループ企業間の共創によって、単独では実現が難しい持続的な再成長を実現するソフトウェア企業群です。

AIの進化により、あらゆるソフトウェアが高度化・知能化していく時代において、よりニッチで専門性の高いソフトウェアの価値は一層高まっています。私たちは、多様なソフトウェア事業の承継と自社開発ソフトウェアを通じて、企業のDXを推進し、ソフトウェア産業の進化に貢献していきます。

ミッション：ソフトウェアを継ぐ。繋ぐ。紡ぐ。

ビジョン：世界を解き放つ

〈会社概要〉

会社名：株式会社マイクロニティ

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役 山崎 祐一郎

設立：2025年4月8日

資本金：8億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://micronity.com

※その他、記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

◼︎報道関係者の方のお問い合わせ先

株式会社マイクロニティ

社長室 広報

pr@micronity.com