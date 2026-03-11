靭公園テニスコートで「ピックルボール」でのレンタル利用がついに開始。日本発ブランド『TOCO』の用具も導入、手ぶらで本格体験が可能に。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）が展開する日本発のピックルボールブランド「TOCO（トコ）」は、2026年3月より、モリタテニスセンター靱（大阪市西区）においてピックルボール利用でのコートレンタルが開始されることに合わせ、同施設でベーシックモデルパドル「EMBER（エンバー）」およびピックルボール練習球が導入されたことをお知らせいたします。

手ぶらで訪れても、世界基準のコートと用具が利用できる。モリタテニスセンター靱に導入されたTOCOのパドル「EMBER」とピックルボール練習球。

本リリースの要点まとめ

都市部における「プレー環境不足」を解消： 大阪のテニスの聖地・靭公園で、コートレンタルが開始。誰でも気軽にピックルボールをプレーできる環境が誕生。

施設が選んだ「安心の品質」： TOCOパドルのベーシックモデル「EMBER」とピックルボール練習球をレンタル用具として導入。初心者でも用具を購入することなく、高水準なプレー体験が可能。

期間限定キャンペーン： 3月中に限り通常500円のパドルレンタル料を、300円（税込）の特別価格にて提供。新スポーツへの挑戦をバックアップ。

■テニスの聖地がピックルボールの拠点へ

多くのテニスプレイヤーが訪れる「モリタテニスセンター靱」が、新たな試みとしてピックルボール利用でのコートレンタルを開始します。同施設では、今回のコートレンタルを通じて、幅広い世代が楽しめるピックルボールの利用を増やしていくことを目指しています。今回レンタル用具として、TOCOのパドルとボールを採用・導入いただいており、手ぶらでお越しいただいても、TOCOの用具でピックルボールをプレーいただけます。

大阪市内ではプレーできる場所の確保が課題となっていますが、アクセスの良い靱公園でレンタルが始まることは、ピックルボールが日常の選択肢になるための大きな一歩です。

今回導入された「EMBER」は、世界基準であるUSAピックルボール（USAP）の認証を受けたモデルであるため、初めてコートに立つ方も安心して本格的なラリーの楽しさを体感いただけます。TOCOでは、この試みが関西でのピックルボールの定着につながることを目指しています。

■キャンペーン情報

レンタル開始記念キャンペーン： 3月中に限りパドルのレンタル料が、通常500円のところ300円（税込）となります。

■施設利用情報

施設情報： モリタテニスセンター靭

〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町2-1-14

TEL： 06-6441-6211

FAX： 06-6441-6226

レンタル開始日： 2026年3月

予約方法： モリタテニスセンター靱 受付窓口にてお申し込み（※現在電話、HP予約不可）

レンタル・販売詳細： パドルはレンタル可能（TOCO EMBER）※ボールは買取制となります。

■ご利用に関する補足

本レンタル利用は、既存のテニスコートでのプレーとなります。ピックルボール専用のライン施工はございませんので、あらかじめご了承ください。

■ブランド紹介

日本におけるピックルボールの「ライフスタイル定着」を目指すブランド。

TOCO（トコ）は、大阪府東大阪市のビーズ株式会社が展開する日本発のピックルボール専門ブランドです。

ブランドコンセプトは 「With Your Steps.」 競技者が求める性能と、日常生活に自然と溶け込むデザインを融合させ、パドル、アパレル、アクセサリーなどを通じて日本におけるピックルボール文化の定着と拡張を目指しています。

【本件に関する読者・報道関係者様からのお問い合わせ先】

ビーズ株式会社（お問い合わせフォーム） https://inquiry.be-s.co.jp/corporates

【会社概要】

会社名： ビーズ株式会社

所在地： 〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

代表者： 代表取締役 大上 響

ブランド公式サイト： https://www.toco-sports.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/toco.sports/