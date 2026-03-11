PBL型インターナショナルスクール「KIPS Learning Hub」がwork-and-place神戸北野に拠点開設

株式会社mapBKIPS Learning Hub（キップス）

神戸・北野エリアに位置する会員制シェアオフィス「work-and-place神戸北野」(株式会社mapB）は、PBL型インターナショナルスクール「KIPS Learning Hub（キップス）」が本施設内に拠点を開設したことを発表しました。

同スクールは、本施設を学習拠点として運営を開始しています。

教育機関がシェアオフィス内に常設拠点を構える事例は国内でも珍しく、本取り組みは「働く場」と「学びの場」が同一空間内で成立する新たな空間活用の形となります。

探究型・実践型カリキュラム

KIPS Learning Hubは、小学高学年から中学生を対象としたPBL（Project-Based Learning）型インターナショナルスクールです。

好奇心を起点にテーマを設定する探究型学習を軸に、専門領域で活動する講師による実践的な授業を展開しています。

アートやデザインなどのクリエイティブワークにも取り組み、制作した成果物の販売、プロモーション企画、展示会の開催など、学びを社会へ提示するプロセスまでを教育設計に組み込んでいます。

知識の習得にとどまらず、「つくる・発信する・試みる」までを含めた実践型の学習環境が特徴です。

北野という街が持つ創造性と静けさ

神戸・北野エリアは、異人館文化が残る歴史的地域でありながら、ギャラリー展示や文化イベントなど創造性を活かした活動が継続的に行われているエリアです。

文化的景観と芸術活動が共存するこの街の特性は、アートや表現活動を取り入れた教育プログラムとの親和性が高い立地といえます。

同時に、神戸中心部からほど近い立地でありながら、商業エリアとは異なる穏やかな音環境が保たれています。車や人の往来による雑多な音に包まれることの少ない街並み、異人館をはじめとするデザイン性の高い建築や唯一無二の建物が点在する景観、そして低層建築が生み出す街のスケール感が、歴史を背景に持つ文化都市としての空気を形成しています。

創造と静けさが共存する街であることも、本スクールの学習環境を支える要素の一つです。

建築空間がもたらす環境価値

work-and-place神戸北野は、世界的建築家・安藤忠雄氏設計の建築空間を活用した施設です。

光や余白、素材感を活かした空間設計は、単なる設備ではなく、日常的に触れる環境そのものとして機能します。

創造的な活動や表現に取り組む生徒にとって、本物の建築空間で学ぶ体験もまた、教育環境の一部となります。

専用区画とオープンスペースの併用

スクールは施設内の専用区画（専用スペース）を拠点として使用しています。

加えて、制作活動や課題活動などの用途に応じて、施設内のオープンスペースも活用します。

会員制シェアオフィスとして運営されている空間の一部を、利用ルールに基づき共有しながら活用する形となります。

専用性と開かれた空間利用の両立が、本施設の特徴です。

都市型学習環境の一つのモデルとして

教育施設を独立した空間として切り離すのではなく、日常の延長線上に学びの拠点を配置すること。

教室という枠に閉じない環境設計そのものが、子どもの視野や可能性を広げる基盤になると私たちは考えています。

本取り組みは、神戸・北野から発信する都市型学習環境の一つのモデルとして、今後も発展を目指してまいります。

子どもがどのような環境で育つのか。

その選択肢は、まだ広げられる余地があります。

■ KIPS Learning Hubについて

KIPS Learning Hubは、小学高学年から中学生を対象とした探究学習型インターナショナルスクールです。平日昼間（10:00～15:00）に通学するリアル型スクールとして運営しています。

チャイムに区切られない学びの設計のもと、自ら問いを立て、調べ、制作し、発信するプロセスを重視しています。

アートやプロジェクト型学習を通じて、一人ひとりの関心や資質を伸ばす教育を実践しています。

現在、入学は随時受付中。無料相談会も随時実施しています。

【入学・相談について】

入学および無料相談会の詳細は、公式サイトよりご確認ください。

URL:https://kipslearninghub.com/

■ work-and-place神戸北野について

work-and-place神戸北野は、神戸・北野エリアに位置する会員制シェアオフィスです。

安藤忠雄氏設計の建築空間を活用し、士業、専門職、デザイン分野など多様な事業者が拠点として利用しています。

専用個室、共有空間、法人登記住所利用サービスなど、多様な利用形態に対応しています。

施設見学および利用相談は随時受け付けています。

URL:https://www.work-and-place.com/kitano/

株式会社mapB 会社概要:

本社所在地：兵庫県芦屋市船戸町5-26

代表取締役：幟建泰造

資本金：3,000万円

事業内容： シェアオフィス・コワーキングスペース運営/営業・販売・プロモーション業務全般のアウトソーシング事業/起業・キャリア・経営に関するコンサルティング/有料職業紹介（28-ユ-300777）/

設立： 2017年12月