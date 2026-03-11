LOWRYS FARM が2026SS ビジュアルに池端杏慈さんを起用ブランドメッセージ「着、努、愛、楽。」を表現した春ビジュアルを2026 年3 月11 日（水）より公開
“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、圧倒的な透明感と瑞々しい存在感で注目を集め、次世代を担う俳優として期待が高まる池端杏慈さんを2026 春ビジュアルに起用。コンセプトの「着、努、愛、楽。」の4 つの感情を表現した2026 春ビジュアルを2026 年3 月11 日（水）より公開いたします。特設サイトでのビジュアル公開に加え、「着、努、愛、楽。」のブランドムービーも同日公開予定です。
コンセプトの「着、努、愛、楽。」は、それぞれ「きがえる」「がんばる」「あいする」「たのしむ」といった毎日を構成するシーンを意味しており、LOWRYS FARMが「なりたいわたし」に寄り添ったスタイルをお届けいたします。池端杏慈さんに「着、努、愛、楽。」それぞれのシチュエーションで「なりたいわたし」を表現するスタイリングをしていただき、日常のワクワク感や、ときめきを表現しました。
■2026 春ブランドムービー
LOWRYS FARM 2026 春「着、努、愛、楽。」
公開日:2026 年3 月11 日（水）
特設ページ:https://www.dot-st.com/lowrysfarm/cp/kv_2026spring
■着用アイテム詳細
【着（きがえる）】
カットワークレースBL:6,600 円（税込）
レースデニム:8,800 円（税込）
ルミーアミソックス:880 円（税込）
モカシンローファー:6,600 円（税込）
【努（がんばる）】
アソートガラBIGシャツ:6,050 円（税込）
マルチWAYカットカーディガン:4,990 円（税込）
チェックフリルボリュームスカート:7,700 円（税込）
ワンシュルダーボディBAG:5,500 円（税込）
カラールーズソックス:660 円（税込）
モカシンローファー:6,600 円（税込）
【愛（あいする）】
スエードジャケット:11,000 円（税込）
マルチボーダータンク:3,300 円（税込）
イージーワイドコクーンパンツ:6,600 円（税込）
ステンレスフープチョーカー:2,090 円（税込）
フェイクレザー2WAYウエストポーチ:4,400 円（税込）
カラールーズソックス:660 円（税込）
Wバンドメッシュスニーカー:5,990 円（税込）
【楽（たのしむ）】
レースドッキングVカーディガン:6,990 円（税込）
ストライプパジャマパンツ:7,150 円（税込）
ポーチツキ2WAYベルト:3,490 円（税込）
ルミ―アミソックス:880 円（税込）
オブリークトゥミュール:6,290 円（税込）
■池端杏慈（いけはたあんじ）さんについて
2007 年生まれ、東京都出身。2021 年にファッション誌「ニコラ」のオーディションでグランプリを獲得し、専属モデルを務めた。2023 年にポカリスエットCMキャラクターに起用され、2025 年には「ゼクシィ」15 代目CMガールに抜擢。さらに、高校サッカー選手権21 代目応援マネージャーに就任し、注目を集める。ドラマ「オールドルーキー」（2022/TBS）で俳優デビュー。映画『矢野くんの普通の日々』（2024／新城毅彦監督）で実写映画初出演を果たし、主人公の親友・高遠麗を演じた『ストロベリームーン 余命半年の恋』（2025）も話題となった。
■LOWRYS FARM（ローリーズファーム）について
私に、まっすぐ。をコンセプトに、
ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、
「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、
すべての大人の女性を、応援します。
＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/
＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/
＜Tiktok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official
■株式会社アダストリアについて
株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500 店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/
■アンドエスティHDグループについて
アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。
様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official