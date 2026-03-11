LOWRYS FARM が2026SS ビジュアルに池端杏慈さんを起用ブランドメッセージ「着、努、愛、楽。」を表現した春ビジュアルを2026 年3 月11 日（水）より公開

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、圧倒的な透明感と瑞々しい存在感で注目を集め、次世代を担う俳優として期待が高まる池端杏慈さんを2026 春ビジュアルに起用。コンセプトの「着、努、愛、楽。」の4 つの感情を表現した2026 春ビジュアルを2026 年3 月11 日（水）より公開いたします。特設サイトでのビジュアル公開に加え、「着、努、愛、楽。」のブランドムービーも同日公開予定です。

コンセプトの「着、努、愛、楽。」は、それぞれ「きがえる」「がんばる」「あいする」「たのしむ」といった毎日を構成するシーンを意味しており、LOWRYS FARMが「なりたいわたし」に寄り添ったスタイルをお届けいたします。池端杏慈さんに「着、努、愛、楽。」それぞれのシチュエーションで「なりたいわたし」を表現するスタイリングをしていただき、日常のワクワク感や、ときめきを表現しました。

■2026 春ブランドムービー

LOWRYS FARM 2026 春「着、努、愛、楽。」

公開日:2026 年3 月11 日（水）

特設ページ:https://www.dot-st.com/lowrysfarm/cp/kv_2026spring

■着用アイテム詳細

【着（きがえる）】

カットワークレースBL:6,600 円（税込）

レースデニム:8,800 円（税込）

ルミーアミソックス:880 円（税込）

モカシンローファー:6,600 円（税込）

【努（がんばる）】

アソートガラBIGシャツ:6,050 円（税込）

マルチWAYカットカーディガン:4,990 円（税込）

チェックフリルボリュームスカート:7,700 円（税込）

ワンシュルダーボディBAG:5,500 円（税込）

カラールーズソックス:660 円（税込）

モカシンローファー:6,600 円（税込）

【愛（あいする）】

スエードジャケット:11,000 円（税込）

マルチボーダータンク:3,300 円（税込）

マルチボーダータンク:3,300 円（税込）

イージーワイドコクーンパンツ:6,600 円（税込）

ステンレスフープチョーカー:2,090 円（税込）

フェイクレザー2WAYウエストポーチ:4,400 円（税込）

カラールーズソックス:660 円（税込）

Wバンドメッシュスニーカー:5,990 円（税込）

【楽（たのしむ）】

レースドッキングVカーディガン:6,990 円（税込）

ストライプパジャマパンツ:7,150 円（税込）

ポーチツキ2WAYベルト:3,490 円（税込）

ルミ―アミソックス:880 円（税込）

オブリークトゥミュール:6,290 円（税込）

■池端杏慈（いけはたあんじ）さんについて

2007 年生まれ、東京都出身。2021 年にファッション誌「ニコラ」のオーディションでグランプリを獲得し、専属モデルを務めた。2023 年にポカリスエットCMキャラクターに起用され、2025 年には「ゼクシィ」15 代目CMガールに抜擢。さらに、高校サッカー選手権21 代目応援マネージャーに就任し、注目を集める。ドラマ「オールドルーキー」（2022/TBS）で俳優デビュー。映画『矢野くんの普通の日々』（2024／新城毅彦監督）で実写映画初出演を果たし、主人公の親友・高遠麗を演じた『ストロベリームーン 余命半年の恋』（2025）も話題となった。

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム）について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜Tiktok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500 店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official