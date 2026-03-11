「味の民芸」で３月12日（木）～春夏の「グランドメニュー」スタート！

株式会社サガミホールディングス

株式会社サガミホールディングスのグループ企業である味の民芸フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市守山区八剣二丁目118番地 代表取締役社長 榊原 晃）は、手延べうどんと和食の『味の民芸』において、2026年３月12日（木）から、春夏のグランドメニューをスタートいたします。

秋冬で人気を博した特製「麻辣鍋うどん」は春夏バージョンにブラッシュアップ！「麻辣湯うどん」として新登場。花椒香る痺れる辛さの『赤』と旨辛濃厚なコクが味わえる『白』の2種類がお楽しみいただけます。辛いもの好きにはたまらない逸品を民芸自慢の手延べうどんでご堪能ください。

毎年ご好評いただいている、春夏の大人気商品「冷やし肉すきうどん」、「冷やし担々うどん」も再登場！暑い日にぴったりで手延べうどんとの相性は抜群です。

その他、「更科蕎麦」を使用した創作メニューや、鍋商品を自分好みにアレンジができるトッピング商品の追加など、選べる楽しさが更に増えました。

厳選素材を使用した彩り豊かな数々のお料理を、寛ぎの空間で心ゆくまでご堪能ください。

【春夏グランドメニュー概要】

これからの季節にぴったりなメニューが新登場！

◆販売開始 ： 2026年３月12日（木）～

※足利店は2026年３月25日（水）～

◆販売店舗 ： 全国 味の民芸50店舗（尼崎店を除く）

【新メニューのご紹介】

「冷やし肉すきうどん」

単品：税込1,320円

ミニ丼付き：税込1,800円

味の民芸創業以来、人気の「肉すきうどん」を冷やし麺としてアレンジした創作メニュー。

甘辛タレで煮込んだ牛肉と民芸自家製の「つけつゆ」との相性は抜群！暑い日にぴったりな春夏人気の商品です。

春夏定番の人気商品が今年も再登場「冷やし担々うどん」

税込1,340円

練り胡麻と豆乳を使用した特製スープは手延べうどんとベストマッチ！彩り野菜、揚げワンタン、肉味噌をトッピングした民芸オリジナルの冷製担々うどんです。

清涼感あるミル挽きの国産山椒を加えると、風味豊かな味わいが口いっぱいに広がります！

コクのある練り胡麻の特製スープが美味！「贅沢海鮮丼の漁師膳」

税込 2,730円

厳選したご当地サーモン、愛媛県宇和海産の真鯛、まぐろ、いくらを乗せた彩り豊かな海鮮丼に加え、サクサクのアジフライ、手延べうどん、自家製茶碗蒸しがセットになった贅沢な御膳メニューです。

※酢飯にてご提供いたします

※ご当地サーモンは季節により産地が異なります

見た目にも華やかな贅沢海鮮丼の御膳メニュー特製「赤の麻辣湯うどん」

税込1,390円

秋冬で好評だった「麻辣鍋うどん」を春夏バージョンへアレンジ！

痺れる辛さがクセになる「赤」は、酸味と辛さのバランスが絶妙です。女性にも人気の本格的な辛さが自慢の民芸オリジナル「麻辣湯うどん」を是非、ご賞味ください。

痺れる辛さが特長の「赤」特製「白の麻辣湯うどん」

税込1,390円

白胡麻と豆乳ベースで仕上げた「白」はコク深い味わいと辛さが特長！きくらげ、トマト、揚げワンタン、海老などをトッピングし、手延べうどんとの相性も◎

辛さを増すこともできます(有料)

2辛：＋40円(税込)、3辛：＋80円(税込)

旨辛の「白」桜海老の大判かき揚げと更科蕎麦

税込1,690円

そばの実の中心部のみを原料とした「更科蕎麦」は見た目の美しさもさることながら、つるりとしたのど越し、滑らかな食感がご堪能いただけます。桜海老と長葱を使用した、サクサクのかき揚げとご一緒にお楽しみください。

更科蕎麦は通常のそばつゆと特製梅つゆ2種でお召し上がりください民芸風 更科瓦そば

単品：税込1,530円

(写真)にぎり寿司3貫セット：税込2,130円

山口県の郷土料理「瓦そば」を民芸風にアレンジしたメニューです。まずはお蕎麦と具材をそばつゆで。次にレモンを絞り、もみじおろしとご一緒に「味」の変化をお楽しみください。

山口県の郷土料理「瓦そば」を民芸風にアレンジ！宇和島風鯛めし御膳

税込2,360円

民芸春夏の新定番！「鯛めし御膳」が再登場。

厳選した愛媛県宇和海産の真鯛を使用した鯛めしを民芸特製のつけダレを使用し、食べ方を変えながらお楽しみいただけます。

手延べうどん、天ぷら、茶碗蒸し付き。

人気の鯛めしが再登場！

このほかにも様々な商品が始まります。詳細はホームページからご確認ください。

ホームページ https://www.ajino-mingei.co.jp/menu/

【味の民芸について】

1976年岡山県創業、今年で50周年を迎える「味の民芸」は関東地方を中心に、西は岡山まで全国5１店舗を展開する、手延べうどんと和食を中心としたレストランです。落ち着いた「和」の空間で、自慢の手延べうどんをはじめ、蕎麦、各種和食メニュー、旬にこだわった限定メニューなどをご提供しております。ご家族やご友人とのお食事から、お一人でのお食事まで、幅広くご利用いただけます。

【手延べうどんの特長】

落ち着いた「和」空間でお食事が楽しめます

包丁を使わずに、延ばし続けて作るため、表面はつるつるとしており、のど越しの良さは天下一品です。手打ちうどんは、麺が太めで硬質な弾力を持つ力強いコシが特長であることから、両者を比較して讃岐（手打ち）の男うどん、備中（手延べ）の女うどんという言葉も生まれたということです。

【出汁とつゆへのこだわり】

手延べ麺をつくるためには、生地づくりから麺の完成までに約30時間以上かけております

「北海道産利尻昆布」と「かつお節」「うるめ節」「さば節」を使用し、毎日店舗にて無添加の『出汁』を引いています。

この『白だし』をベースに特製の返しを加え、つるつるとした手延べうどんに合う『黄金だし』や『つけつゆ』を作成しております。

【サステナビリティの取り組みについて】

毎日店舗で「味」のベースとなる「白だし」を作成

株式会社サガミホールディングスは国連 WFP のレッドカップキャンペーンの参加企業として、『和食麺処サガミ』『味の民芸』店舗売上の一部を国連ＷＦＰに寄付し、世界の子どもたちに学校給食支援を行っております。

※国連WFPレッドカップキャンペーン詳細はこちら：https://www.jawfp.org/redcup/

ホームページ http://www.ajino-mingei.co.jp/

Instagram https://www.instagram.com/ajinomingeitenobe/

X https://x.com/ajino_mingei