「ZERO HALLIBURTON」より、手元操作でスタンドが開く軽量キャディバッグ誕生

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、“DRIVE&DRIVE 旅とゴルフを愛する大人たちへ” をコンセプトに展開するゴルフコレクションから、手元操作でスタンドが開閉できる特殊構造の軽量キャディバッグコレクション「ZHG-CB26 RGF」を、直営店、オンラインストアならびに全国の百貨店・専門店にて、2026年3月上旬より順次発売予定です。

「ZHG-CB26 RGF」は、手元操作でスタンドを開閉できる〈グリップフレーム構造〉を搭載した、軽快なキャディバッグコレクションです。耐久性に優れたリップストップナイロンのボディに、ブランドを象徴する〈ダブルリブ〉デザインとブラックパーツを採用し、シンプルながら存在感のあるルックスに仕上げました。

スタンドの操作部分を底面から手元へ移すことで、底面の設置面積が広がり、高い安定性を実現。ボディは芯材を使わずアルミニウムフレームで構成し、強度を保ちながら軽量で扱いやすい仕様です。ブランドの原点である〈アルミニウムケース〉のDNA を受け継ぐディティールでもあります。

その他、ラウンド中も整理しやすい収納ポケットや、安定感のある3点式ショルダーなど、ゴルファーズファーストな使いやすさを追求しています。

サイズは9型と8.5型の2種を展開。ユニセックスで持ちやすいスマートな8.5型は、軽快なプレースタイルに最適です。

同素材を用いたバッグ類やヘッドカバーも揃え、統一感のあるトータルコーディネートを叶えます。

■商品紹介

耐久性に優れたリップストップナイロン

軽量でありながら耐久性に優れ、撥水性も備えた高機能素材。

突然の雨でも安心して使用できます。

高い安定性を実現した、グリップフレーム構造

ワイヤーとアルミニウムフレームを用いた構造により、手元のグリップ操作だけでスタンドが開閉するシステム。

操作部分を手元へ移すことで、軽量かつ高い安定性を実現しました。

充実の収納ポケット

レインウェアが収まる大型サイドポケットや、保冷機能付きポケットなど用途に応じたポケットを豊富に備えます。

また、ブランドロゴ入りのシューズケースが付属します。

左から、UT カバー(8,800 円)、FW カバー(9,900 円)、DR カバー(11,000 円)。その他、M カバー(8,800 円)、P カバー(8,800円)、アイアンカバー(14,300円) も展開。ブランド初となる筒形のヘッドカバー

同素材を使用したヘッドカバー。

ティーなどの小物が収まる小さなポケットを備えます。

■商品詳細

ブランド：ZERO HALLIBURTON( ゼロハリバートン)

シリーズ：ZHG-CB26 RGF

カラー：ブラック、ベージュ、グリーン

品番 ／ 形状 ／ 口径仕様 ／ サイズ（W×H×D） ／ 税込価格

85261 ／ スタンドタイプ／ 9型4分割 ／ 35×129(フード含む)×25cm ／ 93,500円

85262 ／ スタンドタイプ／ 8.5型4分割 ／ 31×123(フード含む)×24cm ／ 84,700円

特設サイト：https://zerohalliburton.jp/pages/golf-top

■About ZERO HALLIBURTON

9型8.5型

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発トータルラゲージブランドです。NASA の依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。

ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/