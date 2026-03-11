来場者10万人規模の「城島酒蔵びらき」と地域イベント「夜あそび大作戦」に久留米工業大のASURAが貢献





久留米工業大学（福岡県久留米市）のデザイン集団ASURA（アシュラ）が、２月に開催された２つの地域イベントにおいて、イベントの課題を解決する企画を提供し、地域住民や来場者から好評の声をいただきました。







「とても企画力があって雰囲気もよくて素晴らしいと思います。」

「若者が運営してるのにとても感銘を受けました。」

※酒蔵びらきでの有料休憩ブース利用者アンケートより抜粋





ASURAには建築系の学生が多く所属する団体で、久留米市や近隣地域において、企業や自治体と連携しながら様々な活動を展開しています。▽今回ASURAが出展したイベント◆2026年2月10日～12日にうきは市で開催された 「夜あそび大作戦」 と「おひなさまめぐり」＼市民の声を形に／期間限定でまちの広場を子どもたちの遊び場へ！

うきは市には公園などの幼児や児童が遊べる場所や遊具などが少ないというような声があるようでした。





そこで、地域のイベントである「夜あそび大作戦」や「おひなさまめぐり」において、当日使われていなかった白壁交流広場をASURAが活用して、すべり台などの子供向けの遊具を設置し、万華鏡とゴムてっぽうの工作体験や簡単な軽食の販売をするなど、子どもたちが遊べる場や楽しめる場を企画し、イベントを更に盛り上げました。





また、本学の吹奏楽部も参加し、演奏をするなど、遊び場の提供だけでなく、音楽も楽しめるにぎやかな空間を提供しました。



























【ASURAの活動で得られるもの】



（ASURA顧問・成田准教授より）

1月や2月は、学生にとっては試験や卒業研究など学業も大忙しの時期です。こうしたタイミングで行われるイベントへの参加は、学生に非常に負荷がかかります。



しかし、それを乗り越えるための事前準備やタイムマネージメントの経験は、社会に出てからの重要な礎となります。そして、なにより「やってみたいこと」を実現させる背景には困難と大変な努力があり、その存在を経験的に知っているか否かでは大きく自己実現が変わってきます。



ASURAでは、今後もこうした地域貢献のプロジェクトに関わりつつ、学生の興味を引き出し、社会で力を発揮できるようなプログラムを展開してまいります。





◆2026年2月14日～15日に久留米市城島町で開催された「第32回城島酒蔵びらき」





＼来場者に快適空間を／

有料休憩ブースをプロデュース！





この城島酒蔵開きは九州最大規模の早春酒蔵開きです。例年10万人規模の来場者があるとされており、あまりに多くの方々が来場するため、飲食・休憩する場所がどうしても不足します。





そのため、来場者の多くは、空いている場所を探し、地べたや芝生の上に座ることとなります。そして、季節は最も寒い真冬の時期です。雪や雨で地面が濡れていることも多く、天候によっては、ゆっくりと快適に楽しむことが難しくなります。





そこで、ASURAは昨年から、事前予約が可能な有料の休憩スペースを設け、仮設テントにテーブル・イスとお食事を温める七輪も設置しました。











さらに 今回はこれらに加え、仮設空間にコタツを置いた「お座敷」を設営しました。











空間の囲いには、生態系や災害へ悪影響を及ぼすことで問題となっている放置竹林を活用し、学生が自由に「和・伝統」を表現しました。











今回の「お座敷」は来場された方々からたいへん好評をいただき、またアンケート結果でも十二分なお褒めの言葉をいただくことができました。





このほかにも、ASURAは近隣の自治体と連携し、一年を通して様々なプロジェクトを展開しています。





地域一帯を活動のフィールドとして、行政、地域住民、イベント運営者・来場者など多くの方と直に接しながら、その要望や反応を聞き、改善や新しい取組に繋げています。





最近では、 久留米市安武町における水害防災ワークショップにも参画し、危険になりそうな箇所を踏査したり、避難ルートなどをまとめた資料の作成を行うなど、建築やまちづくりを学ぶ学生の強みを活かして貢献しました。











このように、大学内の授業だけに留まらず、実際に地域社会に出て数多くの学びの実践経験を積めるのがASURAの特長です。



久留米工業大学のASURAの学生たちが所属する建築・設備工学科は、建物も、建築設備も総合的に学べる学科として全国的にも珍しい学科です。



