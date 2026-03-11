ラート世界王者・後藤龍一、教壇に立ちながら世界の頂点を極めた「挑戦者の姿勢」。文武両道を体現する哲学を、広告なしのメディア「NEXT STORIES」が独占インタビューで公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343671/images/bodyimage1】
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、2026年3月10日、ラート競技で世界一に輝いた実績を持ち、現役の教員としても活動する後藤龍一（ごとう りゅういち）氏の独占インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：教壇に立ちながら世界の頂点へ。ラート後藤龍一が貫く挑戦者の姿勢
ドイツ発祥の回転競技「ラート」。その世界選手権で優勝を果たした後藤氏は、アスリートとしての顔を持つ傍ら、中学校の教員として日々教壇に立っています。
二足のわらじを履く覚悟： 多忙な教員生活の中で、いかにして練習時間を確保し、世界トップレベルの技術を維持し続けているのか。
子どもたちに背中で見せる： 「挑戦することの大切さ」を口で教えるだけでなく、自らが世界に挑み続ける姿を通じて伝える教育的信念。
ラートが教える「視点の変化」： 360度回転する競技特性が、日常生活や教育現場での多角的な視点にどう活かされているのか。
記事URL： https://nextstories.jp/ryuichi_goto/
■ 「NEXT STORIES」の独自性
本メディアは、バナー広告を排除した「1社メディアスポンサー方式」で運営されています。読者が後藤氏の紡ぐ言葉一つひとつに集中し、その情熱に没入できる環境を提供しています。
取材協力：日本ラート協会 / Song LLC ( https://song.co.jp/fx/ )
