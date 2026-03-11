HUAWEI eKit、MiniFTTOの新製品を発表し、「ラストマイル」をインテリジェントな世界へつなぐ

バルセロナ、スペイン、2026年3月11日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026にて、HUAWEI eKitはネットワーク体験を再定義するために設計されたMiniFTTO製品の新しいポートフォリオを発表しました。卓越したユーザー体験、簡素化された導入、およびインテリジェントな運用保守（O&M）機能を備えた今回の発表では、以下の3つの製品を通じてHuaweiの体系的なイノベーションとシナリオ駆動型の成果が強調されました。StreamerKit、GS-PON光ゲートウェイ、3-in-1光APです。



Leonard Liu, President of Commercial & Distribution Solution, Huawei



発表イベントにおいて、Huaweiのコマーシャル＆ディストリビューション・ソリューション担当プレジデントであるLeonard Liu氏は次のように述べています。「ビジネスシナリオにおいて、お客様は特に導入コストと時間を懸念されています。さらに、近年HDストリーミングなどの広帯域サービスが急成長していることで、ネットワークの帯域幅と安定性に対する新たな要件が高まっています。」同氏は続けて、「Huaweiの新しいMiniFTTO製品は、こうした進化する要件に対応するだけでなく、中小企業の導入コスト削減を支援するシンプルで使いやすいソリューションを提供し、インテリジェントな世界への道を切り拓きます」と述べています。

GS-PON光ゲートウェイとStreamerKit：上りボトルネックを解消し、スムーズなネットワーク体験を実現

今回発表された「StreamerKit F700C」と「GS-PON光ゲートウェイ F1001」は、業界をリードする対称型2.5G PON技術を活用しています。上り・下りの帯域幅がともに2.5 Gbit/sに達し、新製品は上り伝送性能を100%向上させます。これらのデバイスは、ライブストリーミング、ビデオ会議、およびクラウドバックアップの要件を満たすだけでなく、8K超高精細（UHD）やVR/ARといった将来のアプリケーションにも対応できる余裕（ヘッドルーム）を備えています。

機能面では、StreamerKitはライブストリーミング・アクセラレーションエンジンとAIローミング・アルゴリズムを統合しています。StreamerKitはライブストリーミング・サービスをインテリジェントに識別して動的に優先順位を付け、フレームフリーズを大幅に削減します。一方、AIローミング・アルゴリズムは、AIガイドによる高速ハンドオーバーを採用することでシームレスなローミング体験を向上させ、ビデオ会議やライブストリーミングのための信頼性の高い接続を保証します。

3-in-1光AP：1本のファイバーで複数サービスに対応、ホテルネットワークの新たなスタンダードを確立

HUAWEI eKitは、ホテルの客室などのマルチサービス・アクセスシナリオ向けに、新しい「3-in-1光AP F601D」を発表しました。本装置は、電話、Wi-Fi、有線インターネットアクセス、およびIPTVを1本の光ファイバーで実現し、配線コストと工期を大幅に削減します。その結果、ネットワーク全体のコストを約30%削減することができます。さらに、新デバイスは40%小型化され、美観と導入効率の両方が大幅に向上しました。

今後もHUAWEI eKitはパートナーと協力し、さらなるシナリオベースのイノベーションを通じて、中小企業のインテリジェント・トランスフォーメーションを推進してまいります。

