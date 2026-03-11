ポジティブワン、Qualcomm QCS8550搭載の高性能AIモジュール「Core-8550JD4」を販売開始。48TOPSのAI性能で産業用ロボットやエッジコンピューティングの高度化を支援
2026年3月11日、東京都渋谷区 - ポジティブワン株式会社は、Qualcomm社の次世代フラッグシップSoC「QCS8550」を搭載した、超高性能なSoM（System on Module）「Core-8550JD4」の販売を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343814/images/bodyimage1】
◆製品のメリットハイライト：次世代エッジAIの基盤
圧倒的なAI推論能力：最大48TOPSの処理性能
Qualcomm Hexagonプロセッサを搭載し、従来のSoCを大きく上回る48TOPS（毎秒48兆回の演算）のAI演算性能を実現。ディープラーニングモデルの実行、リアルタイム物体検知、自然言語処理をエッジ側で完結させます。
◆LPDDR5XおよびUFS 4.0によるデータ高速化
最新のLPDDR5Xメモリ（最大16GB）と、超高速ストレージ規格UFS 4.0を採用。データ転送帯域を大幅に拡大することで、高精細ビデオのバッファリングや大規模データの読み出しにおける遅延を最小限に抑えます。
◆プロフェッショナルな映像処理とマルチ表示
8K@60fpsのデコードおよび8K@30fpsのエンコードをサポート。HDMI 2.1、MIPI-DSI、DP1.4などのインターフェースを介し、複数の4Kディスプレイへの同時出力が可能です。
◆高度な無線通信とセンサー統合
Wi-Fi 7およびBluetooth 5.3に対応可能な設計となっており、ワイヤレス環境での高速・低遅延通信を提供。また、PCIe 4.0（2レーン）をサポートしており、5G通信モジュールや外部大容量SSDとの連携も容易です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343814/images/bodyimage2】
◆製品の詳細仕様（Core-8550JD4）
・ SoC：Qualcomm QCS8550 (Kryo CPU: 1×3.2GHz, 4×2.8GHz, 3×2.0GHz)
・ GPU/NPU：Adreno 740 GPU / Hexagon NPU (最大48TOPS)
・ メモリ：8GB / 12GB / 16GBLPDDR5X
・ ストレージ：64GB / 128GB / 256GB
・ UFS 4.0ビデオ再生8K@60fps (H.265/VP9/AV1), 4K@240fps (H.265)カメラ入力2 × 4-lane MIPI-CSI または 4 × 2-lane MIPI-CSI (ISP 48MP)
・ ネットワーク：2.5Gbps Ethernet PHY搭載, Wi-Fi 7/BT5.3
・ サポートインターフェース：PCIe 4.0, USB 3.1, I2C, UART, SPI, GPIO
・ OS：Android 13.0, Linux (Debian 11/Ubuntu 22.04)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343814/images/bodyimage3】
◆エッジAIへのシフト
現在、AI市場はクラウドから「エッジ」へと急速にシフトしています。特にスマート製造、自動配送ロボット、高度交通システム（ITS）、医療画像診断装置の現場では、通信のレイテンシ（遅延）や情報セキュリティの観点から、ローカル環境での高度な処理が不可欠です。
「Core-8550JD4」は、これらの高度な要求に応えるため、産業グレードの信頼性と民生品並みの高いコストパフォーマンスを両立させました。開発者は本モジュールを核とすることで、ゼロからハードウェアを設計することなく、最新のQualcommプロセッサの恩恵を享受でき、製品の市場投入期間（Time-to-Market）を大幅に短縮することが可能です。
◆想定される主なアプリケーション
・ 自律走行・AMR（自律走行搬送ロボット）： 48TOPSのAI性能により、障害物回避やルート最適化をリアルタイムで行います。
・ スマートリテール： 複数のカメラ映像を同時に解析し、来店客の動線分析や無人決済システムの精度を向上させます。
・ ハイエンド・デジタルサイネージ： 8K映像の再生とインタラクティブなユーザー反応を一つの基板で制御します。
