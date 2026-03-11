ポジティブワン、Qualcomm QCS8550搭載の高性能AIモジュール「Core-8550JD4」を販売開始。48TOPSのAI性能で産業用ロボットやエッジコンピューティングの高度化を支援

ポジティブワン、Qualcomm QCS8550搭載の高性能AIモジュール「Core-8550JD4」を販売開始。48TOPSのAI性能で産業用ロボットやエッジコンピューティングの高度化を支援