Schaeffler AG、取締役会の再編を発表

Andreas Schickが2026年3月31日付でシェフラーを退社

後任にはJochen Schröderが2026年4月1日付で就任

Rémy TriouleyreがSchröderの後任として、欧州地域CEOに就任

Xiangbin Chenが Yilin Zhangの後任として、2027年1月1日付でグレーターチャイナCEOに就任

2026年2月27日| Herzogenaurach / Yokohama

本日開催されたSchaeffler AG監査役会は、Jochen Schröder（54） を2026年4月1日付で最高執行責任者（COO）およびSchaeffler AG取締役会メンバーに任命することを決議しました。Schröder はAndreas Schick（55） の後任となります。2025年9月28日付の発表のとおり、Andreas Schickは本人の意向により、2026年3月31日付でシェフラーを退社いたします。監査役会はまた、取締役会の規模縮小と効率化を図るため、最高技術責任者（CTO）と最高執行責任者（COO）の機能統合を検討する方針を決定しました。

Jochen Schröder は2018年にシェフラーに入社し、新設されたEモビリティ事業部の責任者に就任しました。2024年からは欧州地域最高経営責任者（CEO）を務めるとともに、Schaeffler AGの取締役会メンバーとして経営に参画しています。シェフラー入社以前は、2016年より Valeo-Siemens eAutomotive のCTOを務めていました。キャリアのスタートはBMW AGで、同社ではトランスミッション開発に携わり、その後2016年に退社するまでパワートレイン電動化関連部門で複数の管理職を歴任しています。Schröder はドイツのハンブルク工科大学で電気工学を専攻し、2001年に制御工学の博士号を取得しています。

Schaeffler AG の同族株主兼監査役会代表を務める Georg F. W. Schaefflerは、次のように述べています。「Schick の後任として、社内人材であり、有能かつ豊富な経験を持つJochen Schröderを迎えることができ、大変嬉しく思います。Schröderは、ヴィテスコ買収前の Eモビリティ事業部の発展に重要な役割を果たし、また欧州地域CEOとしての実績から、シェフラーグループの事業および4つの事業部を熟知しています。監査役会を代表して、Andreas Schickのこれまでの貢献に深く感謝申し上げます。30年以上にわたり、多様な役割を担い、今日のシェフラーの成功に大きく寄与していただきました。公私ともに一層のご活躍を心よりお祈りいたします。」

Jochen Schröder の後任として欧州地域CEOに就任するのは、現在サブリージョン・フランスを統括し、シェフラーフランスCEO兼ステランティスグループ担当グローバル・キーアカウントマネージャーを務めるRémy Triouleyre（48） です。

Rémy Triouleyre は2004年にシェフラーグループに入社し、フランスをはじめとする複数の自動車メーカーおよび自動車部品サプライヤーを担当するグローバル・キーアカウントマネジメントの要職を歴任し、日本での駐在経験もあります。キャリアのスタートは2001年、ドイツ・ビュールのBoschで、その後同社を退社し、フランスのAtamecに入社しました。フランスの大学で機械工学を専攻し、さらに国際貿易金融の修士号も取得しています。

以上の人事に加え、Schaeffler AG の取締役会は、2027年1月1日付でXiangbin Chen（44）をグレーターチャイナCEOに任命することを決議しました。Chen は、2026年末に退任を予定しているYilin Zhang の後任となります。

Xiangbin Chen は、2024年11月1日よりグレーターチャイナEモビリティ事業部の責任者を務め、同地域のグローバル・キーアカウントマネジメントの責任者も兼任しています。これに先立ち、2022年1月1日からはグレーターチャイナオート モーティブ・テクノロジーズ事業部の責任者を務めています。Chen は2006年にシェフラーに入社し、ドイツ・ビュールのクラッチ部門でテストエンジニアとしてキャリアをスタートしました。その後、グレーターチャイナ トランスミッションシステムズ事業部をはじめ、複数の技術部門および管理職を歴任し、エンジンシステムズ部門の責任者も務めています。Chenは上海の同済大学で機械工学を専攻し、2006年に修士号を取得、その後博士号を取得しています。

Schaeffler AGのCEO、Klaus Rosenfeldは次のように述べています。「現在進めているシェフラーグループ取締役会の再編を通じ、同取締役会をさらに効率化してまいります。それと並行して、本日発表した地域CEOの交代を進めることで、必要な世代交代に着手し、将来の課題に対応できるシェフラーグループの体制づくりを積極的に推進していきます。」



