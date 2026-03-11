情シスの外注先選びで失敗しないための「選定ガイド」を無料公開 ― 7つの判断基準と比較チェックリスト付き、月額18万円～の情シス代行サービスも強化
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343681/images/bodyimage1】
株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：亀田 英佑）が運営する中小企業向け情シスアウトソーシングサービス「情シス365」は、情シス外注の委託先選びで押さえるべきポイントをまとめた「情シス外注の選び方ガイド」（PDF）を無料公開しました。あわせて、月額18万円から利用できる情シス代行サービスのプラン体系を拡充しています。
選定ガイドのダウンロード：https://www.josis365.com/resources/
サービスサイト：https://www.josis365.com
■ 公開の背景
総務省の調査によると、日本の中小企業の約7割がIT人材不足を課題として挙げています。特に従業員50～300名規模の企業では、IT担当者が1名しかいない「ひとり情シス」や、IT専任者が不在の「ゼロ情シス」が常態化しています。
情シス業務のアウトソーシングを検討する企業は増えていますが、「自社に合った委託先をどう選べばいいかわからない」という声が多く聞かれます。本ガイドは、そうした企業の外注検討を支援するために作成しました。
■ 「情シス外注の選び方ガイド」の内容
全7ページのPDF資料で、以下の内容を収録しています。
（1）7つの選定ポイント
対応範囲、技術力、体制、料金体系、セキュリティ、スケーラビリティ、実績の7つの判断基準を詳しく解説。
（2）15項目×3社 比較チェックリスト
委託先候補を横並びで比較できるフォーマット。そのまま印刷して社内検討資料として利用可能。
（3）よくある失敗パターン4つと対策
「安さで選んで品質が低かった」「対応範囲が曖昧で追加費用が発生した」など、典型的な失敗と予防策。
（4）選定から契約までの5ステップ
課題の整理→候補リストアップ→比較検討→トライアル→本契約の流れを解説。
■ 「情シス365」料金プラン
・ライト：月額180,000円～（ヘルプデスク、M365/GWSユーザー管理）
・スタンダード：月額350,000円～（ライト＋セキュリティ対策、IT資産管理、入退社対応）
・セキュリティパック：月額450,000円～（スタンダード＋EDR運用、脆弱性診断）
・フルサポート：月額600,000円～（セキュリティパック＋IT企画・戦略支援、月次レポート）
※最低契約期間3ヶ月。企業規模に応じてカスタマイズ可能。
■ 正社員採用との比較
IT専任者を1名採用する場合、月額50～80万円のコストがかかります（給与＋社保＋採用費）。情シス365は月額18万円からチーム体制でIT運用を提供し、退職リスクなし、最短1週間で運用開始が可能です。
■ 対応領域
・ヘルプデスク（PC・ネットワーク・アプリのトラブル対応）
・クラウド運用（M365/GWSのユーザー管理、ライセンス管理）
・セキュリティ対策（MFA設定、EDR運用、パッチ管理）
・IT資産管理（PC・SaaS台帳管理、棚卸し）
・入退社対応（アカウント発行・削除、PC設定）
・IT企画・戦略（SaaS導入支援、IT投資計画）
・M&A IT統合（テナント統合、認証基盤統合、セキュリティ統一）
■ サービスの特長
（1）中小企業専門の情シスチーム
従業員30～500名規模に特化。中小企業ならではのIT課題を熟知。
（2）専任担当＋チームバックアップ
担当者不在時でも対応が途切れない体制。
（3）M365/GWSの深い専門知識
テナント管理、セキュリティ設定、ライセンス最適化に精通。
