グローバルラウンジウェア市場は2036年に236.7億米ドルへ拡大、CAGR10.30％で進む快適性・サステナビリティ・多機能化の新潮流
市場概況：ラウンジウェアが世界のアパレル消費構造を変える理由
グローバルなラウンジウェア市場は、2026年の80.5億米ドルから2036年には236.7億米ドルへと拡大し、予測期間である2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）10.30％で成長すると見込まれています。この市場拡大の背景には、単なる部屋着としての位置付けを超え、日常生活の多様なシーンに対応する衣服としてラウンジウェアの価値が大きく再定義されていることがあります。従来のホームウェアやナイトウェアとは異なり、ラウンジウェアは快適性、見た目の洗練、実用性を兼ね備えたカテゴリーとして進化しており、グローバルファッション市場における存在感を急速に高めています。
リサーチレポートサンプル＆TOCダウンロード @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/Loungewear-market
ライフスタイル変化が市場成長を後押しする構造
ラウンジウェア市場の成長を語る上で欠かせないのが、世界的なライフスタイル変化です。リモートワークやハイブリッドワークの定着により、消費者は長時間着用しても疲れにくく、自宅でも外出先でも違和感なく着られる衣類を求めるようになりました。こうした需要の変化は、フォーマルな服装からリラックス感を重視した装いへの転換を促し、ラウンジウェアへの購買意欲を押し上げています。また、健康志向の高まりにより、身体を締め付けず、ストレスの少ない素材や設計を重視する傾向も強まっています。消費者は「着心地の良さ」を一時的な流行ではなく、日常生活の質を高める要素として認識し始めており、この価値観の変化が市場の長期的成長を支える基盤となっています。
快適性だけではない、機能性とデザイン性の融合が競争力を左右
現在のラウンジウェア市場では、快適性だけを訴求する製品では十分な差別化が難しくなっています。市場競争を左右しているのは、柔らかな着用感に加え、外出にも対応できる洗練されたデザイン、多機能性、そして幅広い体型やライフステージに対応する設計です。消費者は、仕事中のオンライン会議、近隣への外出、旅行中の移動、週末のリラックスタイムなど、複数のシーンで使えるラウンジウェアを求めています。このためブランド各社は、シルエットの美しさ、ストレッチ性、通気性、保温性、イージーケア性能などを組み合わせた商品開発を進めています。ファッション性と実用性の両立が進むことで、ラウンジウェアは一過性の商品ではなく、現代的なライフスタイルを象徴するアパレルカテゴリーとして定着しつつあります。
サステナブル素材への需要拡大が市場の新たな軸に
ラウンジウェア市場のもう一つの重要な成長要因は、サステナビリティに対する関心の高まりです。環境負荷の少ない素材、倫理的な調達、長く使える品質、製造工程における透明性は、特に若年層や都市部の消費者を中心に購買判断の重要な要素となっています。これにより、オーガニックコットン、再生繊維、低環境負荷素材を活用したラウンジウェアの存在感が高まっています。さらに、持続可能性は単に素材面にとどまらず、タイムレスなデザインや着回し力の高い商品への需要とも結びついています。消費者は、短期間で廃れる流行商品ではなく、長く愛用できる価値ある衣類を選ぶ傾向を強めており、サステナブルで多機能なラウンジウェアは、今後の市場競争において重要なポジションを占めると考えられます。
主要プレーヤー
グローバルなラウンジウェア市場は、2026年の80.5億米ドルから2036年には236.7億米ドルへと拡大し、予測期間である2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）10.30％で成長すると見込まれています。この市場拡大の背景には、単なる部屋着としての位置付けを超え、日常生活の多様なシーンに対応する衣服としてラウンジウェアの価値が大きく再定義されていることがあります。従来のホームウェアやナイトウェアとは異なり、ラウンジウェアは快適性、見た目の洗練、実用性を兼ね備えたカテゴリーとして進化しており、グローバルファッション市場における存在感を急速に高めています。
リサーチレポートサンプル＆TOCダウンロード @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/Loungewear-market
ライフスタイル変化が市場成長を後押しする構造
ラウンジウェア市場の成長を語る上で欠かせないのが、世界的なライフスタイル変化です。リモートワークやハイブリッドワークの定着により、消費者は長時間着用しても疲れにくく、自宅でも外出先でも違和感なく着られる衣類を求めるようになりました。こうした需要の変化は、フォーマルな服装からリラックス感を重視した装いへの転換を促し、ラウンジウェアへの購買意欲を押し上げています。また、健康志向の高まりにより、身体を締め付けず、ストレスの少ない素材や設計を重視する傾向も強まっています。消費者は「着心地の良さ」を一時的な流行ではなく、日常生活の質を高める要素として認識し始めており、この価値観の変化が市場の長期的成長を支える基盤となっています。
快適性だけではない、機能性とデザイン性の融合が競争力を左右
現在のラウンジウェア市場では、快適性だけを訴求する製品では十分な差別化が難しくなっています。市場競争を左右しているのは、柔らかな着用感に加え、外出にも対応できる洗練されたデザイン、多機能性、そして幅広い体型やライフステージに対応する設計です。消費者は、仕事中のオンライン会議、近隣への外出、旅行中の移動、週末のリラックスタイムなど、複数のシーンで使えるラウンジウェアを求めています。このためブランド各社は、シルエットの美しさ、ストレッチ性、通気性、保温性、イージーケア性能などを組み合わせた商品開発を進めています。ファッション性と実用性の両立が進むことで、ラウンジウェアは一過性の商品ではなく、現代的なライフスタイルを象徴するアパレルカテゴリーとして定着しつつあります。
サステナブル素材への需要拡大が市場の新たな軸に
ラウンジウェア市場のもう一つの重要な成長要因は、サステナビリティに対する関心の高まりです。環境負荷の少ない素材、倫理的な調達、長く使える品質、製造工程における透明性は、特に若年層や都市部の消費者を中心に購買判断の重要な要素となっています。これにより、オーガニックコットン、再生繊維、低環境負荷素材を活用したラウンジウェアの存在感が高まっています。さらに、持続可能性は単に素材面にとどまらず、タイムレスなデザインや着回し力の高い商品への需要とも結びついています。消費者は、短期間で廃れる流行商品ではなく、長く愛用できる価値ある衣類を選ぶ傾向を強めており、サステナブルで多機能なラウンジウェアは、今後の市場競争において重要なポジションを占めると考えられます。
主要プレーヤー