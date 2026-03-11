SISON GALLERy(東京・渋谷、運営：株式会社シソン)では、2026年4月11日(土)より、俳優として長年第一線で活躍する、鈴木杏による個展「やどる」を開催いたします。





artwork1





俳優業と並行して美術制作にも取り組んできた鈴木杏は、ここ数年、作品展を開催するなど精力的に活動しています。





俳優として役を“受け取り”、身体を通して立ち上げてきた鈴木杏の経験は、絵画制作においても無意識のうちに接続されています。本展では、コントロールを手放し、色彩の堆積に身を委ねることで生まれた新作群を発表。新たな表現領域への挑戦も含まれます。





幾層にも塗り重ねられた色彩は、単なる視覚情報ではなく、時間の記録であり、身体の痕跡でもあります。その明るく語りかけてくる作品達に、鑑賞者それぞれの内側に“宿る”何かが呼び起こされることでしょう。





ぜひ会場にてご高覧ください。









■Artist Statement

色を重ねていった先に

なにかが宿る、その瞬間

やっと絵は絵になるのだと

最近気がついた

頭で思い描いていたイメージを

全力で覆すかのように

身体が勝手に動いていく

ひとつひとつ

粛々と

遠く遠く

深く深く

色を重ねながら

私はただただ

なにかが宿る瞬間を

求めている

―― 鈴木杏









■作家プロフィール

鈴木杏 / Anne Suzuki

1987年東京都生まれ。1996年TVドラマにてデビュー。以降、数多くのドラマ、映画、舞台作品に出演。近年の出演作にNTV「ホットスポット」、NHK「大奥」第2シーズン、舞台「骨と軽蔑」など。

2018年イラスト＆エッセイ集『すきま』出版。2022年「この世界、すべてがキャンバス 鈴木杏のアトリエ展」開催。オンラインコミュニティ「シェアアトリエぷくぷく」主宰。





制作中の鈴木杏





■展示概要

タイトル： 鈴木杏 作品展「やどる」 “Something begins to live”

会期 ： 2026年4月11日(土)- 4月28日(火)

休廊 ： 月・火

時間 ： 13:00-18:00(最終日は17:00まで)

会場 ： SISON GALLERy

住所 ： 東京都渋谷区猿楽町3-18

Tel ： 03-6886-8048

E-mail ： info@sison.tokyo

Website ： https://sison.tokyo