本庁連携で支所窓口サービスを強化 島根県浜田市様「LiveOnCall導入事例」を公開 本庁まで行かずに身近な支所で専門相談、市民サービスの質を向上 支所の人員不足を遠隔相談で解決
コミュニケーションプラットフォーム「LiveOnシリーズ」の開発・販売・サポートを行うジャパンメディアシステム株式会社(所在地：東京都千代田区外神田2-14-10、代表取締役CEO：中野 慎二)が、島根県浜田市様での遠隔相談窓口システム「LiveOn Call」の導入事例を公開しました。
LiveOn Call_浜田市様ニュースリリース
■ご導入の背景 ～支所窓口体制と専門性の課題をDXで解決～
浜田市は島根県西部に位置し、県内で2番目に広い面積を有しています。市内には本庁のほか4つの支所があり、地域に密着した行政サービスを提供しています。
人口減少と高齢化が進む中、支所では人員体制が一時的に不安定となり、専門的な手続きでは電話リレーが発生、市民の待ち時間と職員負荷が増大していました。こうした課題を受け、浜田市では遠隔相談システム「LiveOn Call」を導入し、限られた人員でも質の高い市民サービスの維持・向上を図っています。
■ご導入の効果 ～市役所まで行かなくても支所で完結」市民から高評価～
浜田市では支所の窓口業務改善として「LiveOn Call」を導入。支所へ来庁した市民が、本庁の専門職員と画面越しに顔を見ながら相談・手続きを行える仕組みを構築しました。
遠隔相談窓口の導入により、死亡届後の手続きなど担当課をまたぐ専門性の高い対応もスムーズに行えるようになりました。
市民アンケートでは「市役所まで行かなくても支所で同じサービスが受けられた」「職員がそばにいて安心できた」「また利用したい」といった声が寄せられ、好評です。
本インタビューでは、導入前の課題から運用開始後の効果まで、ご担当者さまに詳しくお伺いしております。
導入事例インタビューの詳細はこちらから
URL： https://web.liveon.ne.jp/case/hamada-city/
■島根県浜田市 概要
所在地 ： 島根県浜田市殿町1番地
職員数 ： 647人(2026年1月1日時点)
面積 ： 690.64km2
人口 ： 47,452人(2026年2月1日時点)
市概要 ： 島根県西部、石見地方の中心都市として日本海に面する浜田市。
港湾を拠点に水産業が発展し、周辺地域では農業や林業を含む
一次産業が地域経済を支えてきました。浜田港は江戸時代に
「北前船」の寄港地として栄え、交易を通じて文化や技術が
行き交った歴史を持ちます。市内には日本遺産に認定された
伝統芸能「石見神楽」や外ノ浦をはじめとする歴史的資源が残り、
山陰の自然が育んだ食文化や祭礼とともに、地域の暮らしの中で
受け継がれています。
ホームページ： https://www.city.hamada.shimane.jp/
■遠隔相談窓口システム「LiveOn Call」について
製品名： LiveOn Call
URL ： https://web.liveon.ne.jp/product/liveon-call/
■会社概要
商号 ： ジャパンメディアシステム株式会社
代表者 ： 代表取締役CEO 中野 慎二
所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-14-10 第2電波ビル2階
設立 ： 1984年8月
事業内容： コミュニケーションプラットフォーム
「LiveOnシリーズ」の開発・販売・サポート
資本金 ： 1億円
URL ： https://web.liveon.ne.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ジャパンメディアシステム株式会社 東京営業部
TEL ： 03-5297-5511
お問い合せフォーム： https://web.liveon.ne.jp/contact/