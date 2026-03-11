コミュニケーションプラットフォーム「LiveOnシリーズ」の開発・販売・サポートを行うジャパンメディアシステム株式会社(所在地：東京都千代田区外神田2-14-10、代表取締役CEO：中野 慎二)が、島根県浜田市様での遠隔相談窓口システム「LiveOn Call」の導入事例を公開しました。





■ご導入の背景 ～支所窓口体制と専門性の課題をDXで解決～

浜田市は島根県西部に位置し、県内で2番目に広い面積を有しています。市内には本庁のほか4つの支所があり、地域に密着した行政サービスを提供しています。

人口減少と高齢化が進む中、支所では人員体制が一時的に不安定となり、専門的な手続きでは電話リレーが発生、市民の待ち時間と職員負荷が増大していました。こうした課題を受け、浜田市では遠隔相談システム「LiveOn Call」を導入し、限られた人員でも質の高い市民サービスの維持・向上を図っています。









■ご導入の効果 ～市役所まで行かなくても支所で完結」市民から高評価～

浜田市では支所の窓口業務改善として「LiveOn Call」を導入。支所へ来庁した市民が、本庁の専門職員と画面越しに顔を見ながら相談・手続きを行える仕組みを構築しました。

遠隔相談窓口の導入により、死亡届後の手続きなど担当課をまたぐ専門性の高い対応もスムーズに行えるようになりました。





市民アンケートでは「市役所まで行かなくても支所で同じサービスが受けられた」「職員がそばにいて安心できた」「また利用したい」といった声が寄せられ、好評です。

本インタビューでは、導入前の課題から運用開始後の効果まで、ご担当者さまに詳しくお伺いしております。





■島根県浜田市 概要

所在地 ： 島根県浜田市殿町1番地

職員数 ： 647人(2026年1月1日時点)

面積 ： 690.64km2

人口 ： 47,452人(2026年2月1日時点)

市概要 ： 島根県西部、石見地方の中心都市として日本海に面する浜田市。

港湾を拠点に水産業が発展し、周辺地域では農業や林業を含む

一次産業が地域経済を支えてきました。浜田港は江戸時代に

「北前船」の寄港地として栄え、交易を通じて文化や技術が

行き交った歴史を持ちます。市内には日本遺産に認定された

伝統芸能「石見神楽」や外ノ浦をはじめとする歴史的資源が残り、

山陰の自然が育んだ食文化や祭礼とともに、地域の暮らしの中で

受け継がれています。

ホームページ： https://www.city.hamada.shimane.jp/









■遠隔相談窓口システム「LiveOn Call」について

製品名： LiveOn Call

URL ： https://web.liveon.ne.jp/product/liveon-call/









■会社概要

商号 ： ジャパンメディアシステム株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 中野 慎二

所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-14-10 第2電波ビル2階

設立 ： 1984年8月

事業内容： コミュニケーションプラットフォーム

「LiveOnシリーズ」の開発・販売・サポート

資本金 ： 1億円

URL ： https://web.liveon.ne.jp/









