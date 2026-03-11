プロポーションづくりの総合コンサルティング企業・株式会社ダイアナ(東京都渋谷区、代表取締役COO：徳田充孝、代表取締役CEO：塩沢義博)は、2026年3月1日(日)より、NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)配合のサプリメント「プレステージ サプリメント」を新発売いたしました。

発売前から「すごい」「続けやすい」と反響をいただいている本製品は、1日1包の手軽さで、内側からの美しさと健やかな毎日をサポートするインナーケアサプリメントです。





プレステージ サプリメント1





■続けやすさへのこだわり

毎日無理なく取り入れていただけるよう、1日1袋設計を採用。

忙しい現代女性・ビジネスパーソンにも続けやすい仕様です。

“外側からのケア”だけでなく、“内側からのアプローチ”を。

プレステージ サプリメントは、未来の自分への投資として、新しいインナーケア習慣をご提案します。





・NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)

若々しい毎日の習慣に着目、現代の美容・健康分野で注目される成分。

・還元型コエンザイムQ10(CoQ10)

美と活力を維持するために欠かせない成分として知られ、日々のコンディションをサポート。

・バイオペリン(R)

栄養成分の利用性を考えた設計に着目し配合しています。









■商品概要





プレステージ サプリメント2





商品名 ： プレステージ サプリメント

価格 ： \29,160(税込)

内容量 ： 3粒×30袋

摂取目安： 1日1袋(3粒)

販売場所： ダイアナ オンラインショップ・サロン









■株式会社ダイアナについて

「女性美の原点はプロポーションの美しさにある」という理念のもと、プロポーションづくりの総合コンサルティング企業として全国に約600サロンを展開し、97万人以上※にコンサルティングを実施。健やかなプロポーションづくりによる美の満足を多くの女性に提供する女性美のトータルソリューションカンパニー。(※2025年12月末現在)





・会社名 ： 株式会社ダイアナ

・代表 ： 代表取締役COO：徳田充孝

代表取締役CEO：塩沢義博

・所在地 ： 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

・カスタマーセンター(ご相談窓口)： TEL 0120-22-8866

・株式会社ダイアナ ： https://www.diana.co.jp/









■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。





・株式会社Dstyleホールディングス ： https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ ： https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース ： https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 ： https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ： https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ ： https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ ： https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社DiaUNGU ： https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL ： https://www.mente-s.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社D-LOGI