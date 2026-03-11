CENTRIC株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：山田亮）は、プロサッカークラブ「ロアッソ熊本」と百年構想リーグ（2026年2～6月）および2026-27シーズン(2026年8月～2027年5月)（以下2026シーズン）におけるサポートカンパニー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。2026シーズンも継続してクラブを支援し、熊本のスポーツ文化振興および地域活性化への貢献を推進してまいります。ロアッソ熊本は、熊本県をホームタウンとする地域密着型クラブとして、長年にわたり地域とともに歩んできました。2025シーズンは勝点37の18位となり、残留圏とは僅差でJ3降格という結果となりましたが、コロナ禍以降は入場者数およびシーズンシート購入者数が着実に増加し、直近2年間はいずれも年間最多入場者数が1.5万人を超えるなど、地域からの支持は確実に広がっています。当社は、コンタクトセンター運営や音声感情解析サービスの開発を通じ、多様な人々とのコミュニケーションを基盤に社会課題の解決に取り組んでまいりました。順境のときだけでなく、挑戦の只中にあるときこそ支えることが、真のパートナーシップであると考えています。地域とともに再起を目指すロアッソ熊本の姿勢に深く共鳴し、2026シーズンも継続支援を決定いたしました。

スポーツを通じた地域コミュニティの強化

J3での新たな挑戦は、クラブにとって再出発のシーズンとなります。当社は、その歩みを地域の皆さまとともに支え、再び大きな飛躍を遂げる力となれるよう、継続的な支援を行ってまいります。サポートカンパニーとして、CENTRIC株式会社はロアッソ熊本が展開する地域社会への啓発活動や青少年育成プログラムの支援を継続してまいります。スポーツには、人と人をつなぎ、世代や立場を超えて地域を一体にする力があります。当社は、コミュニケーション技術を強みとする企業として、スポーツと人をつなぐ取り組みを通じ、地域コミュニティのさらなる活性化に貢献してまいります。

CENTRICの未来ビジョン

当社は「心豊かな社会の実現」をミッションに掲げ、テクノロジーと人の力を融合させることで、安心と笑顔を届ける企業であり続けたいと考えています。今回の継続契約は、地域社会との連携をより強固にする取り組みであると同時に、当社自身の成長にもつながる重要な一歩です。ロアッソ熊本の再起と飛躍を支えながら、当社もまた挑戦を続ける企業として進化してまいります。

ロアッソ熊本運営企業

会社名：株式会社アスリートクラブ熊本代表者：代表取締役社長 藤本 靖博所在地：熊本県熊本市中央区妙体寺町5番4号設立日：2004年12月21日事 業：プロサッカークラブ運営URL：https://roasso-k.com/備 考：熊本県をホームタウンとするJリーグクラブチーム「ロアッソ熊本」を運営。「県民に元気を」「子ども達に夢を」「熊本に活力を」を理念に掲げ、地域に根ざしたクラブとして発展を続けています。

会社概要

会社名：CENTRIC株式会社代表者：代表取締役 山田 亮所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-9 第三共立ビル5F設立日：2009 年 4 月 6 日事 業：BPO総合支援サービスコンタクトセンター運営、コンタクトセンターコンサルティング音声感情解析サービス開発研究および販売URL ：https://centric.co.jp/備 考：2009年創業。コンタクトセンターコンサルティング事業からスタート。 「心豊かな社会の実現」というミッションのもと、 業務の企画・設計から運用まで、 ワンストップサービスを様々な企業様へ提供。 2017年「最もお客様を大切にするコンタクトセンター」を コンセプトに熊本に自社内初のコンタクトセンターを設立し、 2018年に和歌山にもセンターを設立。 2022年には元々支店のあった沖縄に自社センターを設立し 全国3拠点にて運営。ECを主としたコンタクトセンターの 運営・コンサルティングを行なっている。 近年ではEC通販のみならず、健康診断データ入力代行の医療系BPOや 人事労務にまつわるコーポレートBPO、地方自治体の代行として、 住民や企業の皆様をサポートする官公庁系BPO等、 BPO総合支援事業者として様々なBPO事業を展開している。