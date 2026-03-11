株式会社クインクエ（所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓）は、システム導入やWeb制作における初期検討フェーズから関与する「人月型・伴走コンサルティングサービス」の提供を開始しました。本サービスは、RFP作成、要件整理、ベンダー選定、見積評価といった、経営判断に直結する局面を実務レベルで支援する判断支援型コンサルティングサービスです。

多くの企業が「最初の判断」を曖昧なまま進めてしまっている

システム導入やWeb制作プロジェクトでは、開発フェーズよりも前の「検討・判断フェーズ」でつまずくケースが少なくありません。現場では、次のような課題が頻繁に発生しています。

・RFPをどう作成すればよいのか分からない・何を要件として整理すべきか判断できない・複数の提案や見積をどう比較すればよいのか分からない・金額や工数が妥当か判断できず、決断に迷いが生じる

これらはすべて「最初の判断」に関わる課題であり、この段階での判断が曖昧なまま進むと、後工程での手戻りや追加コスト、期待値との乖離につながる大きな要因となります。

クインクエは、こうした課題に対し、「判断を委ねるコンサル」ではなく、「判断できる状態をつくるコンサル」として、案件受注前からクライアントに寄り添う伴走型支援を提供します。

サービスの特徴

① RFP・要件定義支援で"比較可能な状態"をつくる

事業背景や経営視点を踏まえながら、プロジェクトの目的と要件を整理・言語化します。優先順位を明確にすることで、ベンダーごとの提案を正しく比較できるRFPを作成し、その後の判断がぶれない土台を整えます。

② 提案・見積を第三者視点で整理・可視化

複数の提案内容や見積について、工数、体制、コストの妥当性を第三者視点で整理。金額の大小だけに左右されない、経営判断に必要な情報を分かりやすく可視化します。

③ 1ヶ月単位・人月形式での柔軟な伴走支援

検討フェーズから実行前まで、必要な期間・工数に応じて柔軟に関与します。契約期間は1ヶ月から対応可能で、人月単価は案件内容に応じた個別見積。神戸拠点ならではの現実的な価格感で提供しています。

クインクエの立ち位置

本サービスは、開発や制作を請け負うものではありません。ベンダー側でも発注側でもない第三者として、「判断を委ねないための相談相手」となり、意思決定の質そのものを高めることを目的としています。

サービス詳細・お問い合わせ

【会社概要】

会社名：株式会社クインクエ所在地：兵庫県神戸市中央区旭通3-5-5 No.1ビル4F代表者：代表取締役 矢部 拓設立：2021年9月事業内容：ITコンサルティング、伴走支援、要件定義支援 等サービスページ：https://quin-que.net/lp/consulting/

