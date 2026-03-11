株式会社PHP 研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津 要）は、『トヨタの会議は30分』（山本大平 著／税込 935 円）を2026年3月4日に発売しました。コロナ禍からのリモートワークを経ての出社回帰や、出社と在宅を組み合わせたハイブリッドワークなど、働き方の選択肢が増えた今だからこそ、「会議」にも再定義が必要です。提案も決定も共有も「30分」で終えて、成果を最大化する場を作りたいチームリーダーや現場メンバーに「トヨタの社内コミュニケーションのすごさ」を紹介します。【詳細】https://www.amazon.co.jp/dp/4569905587

不毛な会議の増殖を「トヨタ流」で前向きに阻止

現在、多くの企業で「オフィス回帰」現象が起こっていますが、「とりあえず集まる」非効率な会議も復活しつつあります。一方、トヨタの現場では、「会議は30分」が一つの時間軸。オンライン会議と対面会議のハイブリッドが定着した今こそ、あらためて「30分で決めきる」トヨタ流の最速・骨太な社内コミュニケーション術の導入で、不毛な会議の増殖に歯止めをかけることができます。

「中の人」しか知らないトヨタの暗黙知22選

本書では、トヨタの強さの背景にある「社内コミュニケーションの暗黙知」から特に即効性のある22例を厳選しました。トヨタ社員らが実践する、30分で「決めきる」会議術を知れば、組織で働く人の意識もスキルも変わります。「会議ではメモなし」「１分でOKがでる資料」「話す割合は、口２耳８」など、自分の仕事に取り入れやすい具体例を列挙しています。また、「文字ベースで議論しないで、さっさと電話する」など、会議術以外にも、元トヨタマンである著者も実践し、成果を出してきた社内コミュニケーションの画期的なメソッドが満載です。

著者プロフィール

山本大平（やまもと だいへい）戦略コンサルタント京都大学大学院エネルギー科学研究科修了後、トヨタ自動車に入社し新型車開発に従事。その後、TBSテレビ、アクセンチュアを経て2018年に戦略コンサルティング会社F6 Designを設立。データサイエンスとトヨタ流マネジメントを融合した手法を確立し、企業の経営改革を支援している。

書誌情報

タイトル： トヨタの会議は30分著者：山本大平判型・製本：文庫判並製 ページ数：272ページ 定価：935円（税込） 発売日：2026年3月4日ISBN：978-4-569-90558-7 レーベル：ＰＨＰ文庫発売元：ＰＨＰ研究所