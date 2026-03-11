スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーの製造・販売を行う株式会社PGA（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：黒木 光）は、「MagSafe対応 リングホルダー ステッカータイプ」を2026年3月25日（水）より発売いたします。

製品概要

■ スマートフォンケースに貼り付けて使用するステッカータイプのリングホルダー■ ステッカー部分にメタル素材を採用し、MagSafe対応アクセサリーの装着に対応■ ホールド機能とスタンド機能を兼ね備えた2WAY仕様■ MagSafe充電器に対応し、装着したままワイヤレス充電が可能■ 2軸可動（360°回転＋180°スイング）で、好みの角度に自由に調整可能■ 縦置き・横置きの両方に対応し、動画視聴にも最適

ブラック

ホワイト

発売情報

発売日 ：2026年3月25日（水）参考価格：\1,280（税込）ブラック：4573540905433 / PG-RMRG01BKホワイト：4573540905440 / PG-RMRG02WH

主要取扱い店舗

株式会社 ヤマダホールディングス株式会社 ビックカメラ株式会社 ヨドバシカメラ株式会社 ケーズホールディングスその他家電量販店、量販店、雑貨店、スマートフォンアクセサリー専門店等の他、ECサイトでも販売いたします。

株式会社 PGA 直営ECショップ

「Premium Style」について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/pga-shop/https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s582https://shopping.geocities.jp/pg-a/https://shop-list.com/women/brand/premiumstyle/https://amzn.to/30foetKhttps://store.disney.co.jp/search/?q=BP008601

上質な洗練されたデザインを身に着けて、ちょっとしたことでワンランク上の生活を楽しんでほしいというコンセプトのもとに作られたブランドです。洋服やアクセサリーと同じようにiPhoneケースやイヤホンも毎日持ち運び、身に着けるもの。だからこそ弊社は毎日身につけることに特別感を持ってもらえるような商品づくりをして参ります。

会社概要

会社名所在地代表電話番号URL事業内容

株式会社PGA〒224-0046 神奈川県横浜市都筑区桜並木20-5045-949-5515https://www.pg-a.co.jp/モバイル・デジタル機器および関連製品の企画・製造・販売

株式会社PGA 公式SNS

XfacebookinstagramThreadsTikTok

https://x.com/pga_2017https://www.facebook.com/PerfectGearAgencyhttps://www.instagram.com/pga_phone_officialhttps://www.threads.net/@pga_phone_officialhttps://www.tiktok.com/@pga_phone_official

本商品に関する一般消費者様向け お問い合わせ窓口

株式会社PGA サポートセンター

https://www.pg-a.co.jp/contact/

本リリースに関するメディア・報道関係者様向け窓口

株式会社PGA 商品部

https://www.pg-a.co.jp/contact/business/

Eメール：public-relations-dept@pg-a.co.jp

このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。 予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

このリリースに掲載されている会社名・製品名等は、各社の商標又は登録商標です。