Ridgewood Infrastructure、Sierra Railroad Companyを買収





ニューヨーク, 2026年3月11日 /PRNewswire/ -- 米国の基幹インフラに特化した大手投資会社であるRidgewood Infrastructureは、Sierra Railroad Company（「Sierra」）の支配持分を取得したと発表しました。Sierraはカリフォルニア州を拠点とする短距離鉄道プラットフォームで、主要な基幹産業、農業、エネルギーのサプライチェーンにわたる多様な顧客基盤に対し、貨物鉄道、交換、保管、積み替えサービスを提供しています。Ridgewoodの投資と同時に、SierraはCentral Valley Ag Transport（以下CVAT）の買収を行います。CVATは農産物積み替え施設を所有および運営しており、Sierraの鉄道ネットワーク沿線の顧客にサービスを提供しています。

Sierraの事業子会社には、Sierra Northern Railway（「 Sierra Northern」）があります。 Sierra Northernは貨物鉄道事業を所有・運営し、カリフォルニア州内の約130マイルの線路で交換、保管、積み替えサービスを提供しています。 Sierra Northernの線路は、酪農と農業の中核地域、西海岸の主要港、産業需要の中心地の近くに戦略的に配置されており、重要なサプライチェーンのラストワンマイル接続を可能にしています。

Sierra Northernは、Union Pacific RailroadとBNSF Railwayへのアクセスを含む、戦略的に配置されたクラスI鉄道とのインターチェンジの恩恵を受けており、顧客にネットワークの冗長性、ルーティングの柔軟性、国内鉄道市場への接続性を提供しています。

本取引には、 Sierraの子会社であるRailpower, Inc.も含まれます。Railpower, Inc.は、米国で唯一のFederal Railroad Administration （FRA）の認可を受けた水素燃料機関を所有・運営しており、鉄道のイノベーションとゼロエミッション機関車技術におけるSierraのリーダーシップを反映しています。

CVATの買収は、カリフォルニア州の酪農および広範な農業産業に不可欠な農業用トランスロード機能を垂直統合することで、Sierraのプラットフォームを強化するものです。CVATは、Sierra Northernの路線に沿って専門的な積み替えサービスを提供し、飼料や農産物の効率的な移動を可能にするとともに、顧客との関係を深め、鉄道の利用率を高めています。

「Sierraは、強力なファンダメンタルズ、多様な顧客基盤、カリフォルニア州で最も重要な産業および農業用コリドーにおける戦略的拠点を持つ、高品質の短距離鉄道プラットフォームです」と、Ridgewood InfrastructureのパートナーであるRyan Stewartは述べています。「私たちのチームは、米国全土で短距離鉄道やその他の鉄道事業を所有・運営してきた豊富な経験を持っており、既存顧客と新規顧客に向けて貨物輸送量のさらなる増加を促進し、積み替え機能を拡大し、プラットフォーム全体の技術革新を支援することで、Sierraの強固な基盤を構築する有意義な機会があると考えています。

「Ridgewoodとの提携は、Sierraにとって重要な次のステップとなります」と Sierra Northernの最高経営責任者（CEO）であるKennan H. Beard IIIは述べています。「Ridgewoodの鉄道およびインフラ事業の運営経験と投資アプローチを組み合わせることで、我々はプラットフォーム全体の実行を加速するためのリソースとサポートを得ることができます。我々は、輸送量を増やし、積み替え能力を拡大し、顧客が期待する信頼性と対応力でサービスを提供し続けることに注力しています。」

「Sierraのパートナーを選定するにあたって、この分野の専門知識を持ち、戦略的視点が一致し、会社の次の成長段階をサポートする資金力を持つ投資家を見つけることが極めて重要でした」と、1995年の買収以来、Sierraを率いてきたSierra Railroad Corporationの創業者であるMike Hartは述べています。「Sierraは、機会を特定し、それを追求するためには短期的な投資が必要でした。」

「Ridgewoodは、鉄道業界を深く理解し、中堅以下のインフラ事業を構築してきた実績を持つ、差別化された付加価値の高いパートナーとして際立っていました」と、Hartは付け加えています。「彼らの経験とアプローチは、 Sierraの長期的なオーナーとしてふさわしいものであり、Ridgewoodとともに Sierraの重要な投資家でいられることに満足しています。」

RidgewoodはKing & SpaldingとTruist Securitiesがアドバイザーを務めました。 SierraはNorthborne Partneがアドバイザーを務めました。本取引のためのデット・ファイナンスはBrookfield Infrastructure Creditが担当しました。

Ridgewood Infrastructureについて

Ridgewood Infrastructureは、運輸、エネルギー、公益事業、産業セクターなどの重要なインフラ事業に投資しています。当社は、重要なサービスを提供し、長期的な需要を示し、業務改善と戦略的成長を通じて価値創造の機会を提供する資産に焦点を当てています。

Sierra Railroad Companyについて

Sierra Railroad Companyはカリフォルニア州を拠点とする鉄道プラットフォームです。子会社には、約130マイルの線路で交換、保管、積み替えサービスを提供する短距離貨物鉄道事業者のSierra Northern Railwayと、水素機関車事業の Railpower, Inc.があります。

Central Valley Ag Transportについて

Central Valley Ag Transportは、Sierra Northern Railroadの路線沿いの酪農家や農業関係の顧客に農産物の積み替えを行っています。

連絡先

詳細はこちら：

Ridgewood Infrastructure

527 Madison Avenue, 18th Floor

New York, NY 10022

電話番号：(212) 867-0050

Inquiries@RidgewoodInfrastructure.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1163658/Ridgewood_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com