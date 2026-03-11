日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「コジコジ」と、株式会社モスフードサービス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：中村栄輔）が展開するモスバーガーとのコラボレーションが決定いたしました。2026年3月18日（水）から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、お子様向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおまけをご用意します。

今回のコラボレーションでは、コジコジや仲間たちが思い思いにハンバーガーやドリンクを楽しむ描きおろしイラストが、お子様向けセットなどのおまけや、店内飲食の際にご提供するトレーマット※に登場します。※「モスバーガー＆カフェ」を含む一部店舗ではトレーマットの使用はありません。また、無くなり次第終了します。

コラボのおまけは、ぬりえシートに色のついた透明なシールを貼って楽しめる「コジコジとぺたぺたシールぬりえ」、描きおろしイラストを使用したシールが入った「コジコジのシールいりかんケース」、冷蔵庫などに貼りつけて楽しめる「コジコジのおしゃべりマグネット」、そして『モスチキンのマネをするコジコジ』をデザインした「コジコジのモスチキンふせん」の4種類です。対象のお子様向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットのご購入で、お好きなおまけを1つお選びいただけます。

特設ページURL： https://www.mos.jp/cp/fami/

【コジコジコラボおまけ概要】

■種類：全4種類コジコジとぺたぺたシールぬりえ（2しゅセット）、コジコジのシールいりかんケース、コジコジのおしゃべりマグネット、コジコジのモスチキンふせん

■提供期間：2026年3月18日（水）～ 2026年5月下旬

■対象店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

※数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。※コジコジ以外のおまけもお選びいただけます。※コジコジのおまけは単品での販売はしておりません。※一部お取り扱いのない店舗がございます。※写真・イラストはイメージです。

【コジコジコラボおまけ対象メニュー例】

【参考資料】

『コジコジ』について

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

Webサイト： https://www.cojicoji.site/X：@cojicoji_tweet（ https://x.com/cojicoji_tweet ）Instagram： @cojicoji.official（https://www.instagram.com/cojicoji.official/）TikTok：@cojicoji.official（https://www.tiktok.com/@cojicoji.official）Facebook： https://www.facebook.com/cojicoji.official/YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

