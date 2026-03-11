with.株式会社が運営する『脱毛専門サロンcaratful(カラフル)』(大阪市福島区海老江)は、オープンから4年目を迎え、このたび新たな脱毛機器の導入、施術室を2部屋へ増設および店舗内装のリニューアルを実施いたしました。技術面・空間面の両方からサービス体制を強化し、より多くのお客様に快適で満足度の高い脱毛体験を提供してまいります。









■ 新しい脱毛器の導入で、毛質に合わせた最適な施術を実現

これまで当社では、黒く太い毛に高い効果が期待できるIPL脱毛器を採用してきました。一方で、細く色素の薄い産毛や部位によっては、効果を実感しづらかったり、痛みを感じやすいという課題もありました。

今回新たに導入したLED脱毛器は、黒く太い毛はもちろん、細く色素の薄い産毛や白髪にも対応を目指せるのが特長です。さらに、IPL脱毛と比較して痛みが軽減されやすく、脱毛初心者の方やVIOなどのデリケートな部位にも施術を受けていただけます。

IPL脱毛とLED脱毛の2台体制により、幅広い年代・毛質・部位に対応できるようになり、これまで効果を感じにくかったお顔や背中などの産毛が気になる箇所にも、より高い満足度が期待できます。お客様一人ひとりの毛質やお悩みに合わせて使用する機器を選択することで、納得感のある結果と安心感のある脱毛サービスの提供を目指します。





IPL脱毛とLED脱毛





■ 施術室増設と内装リニューアルで、より快適で通いやすいサロンへ

今回のリニューアルは、オープンから4年にわたり多くのお客様にご来店いただいていることへの感謝と、さらに多くの方に脱毛を体験していただきたいという想いから実施しました。施術室を2部屋に増設し、予約枠を拡大することで、予約の取りづらさを解消し、より通いやすい環境を整えました。

内装については、施術室を増やしながらも、これまで大切にしてきたリラックスできる落ち着いた空間づくりはそのままに、細部まで配慮した設計としました。また、カウンセリングブースには壁を設け、プライバシーに配慮した空間へと改修。デリケートなお悩みやご相談も、周囲を気にせずお話しいただける安心感のある環境を整えています。





店内

施術室





■ 美容と健康を内側から支える、リラックス空間とトータルケアの提供

今回のリニューアル以外にも、当店では、初めてご来店されるお客様にも心からリラックスしていただけるよう、ウェルカムドリンクやお茶菓子をご用意しています。サロン全体で「美容と健康」をテーマに掲げ、施術だけでなく滞在時間そのものが心地よい体験となるよう工夫しています。





カウンセリングルーム





また、内側からの美しさをサポートするため、さまざまな健康食品を取り扱っており、なかでも当店おすすめのグリーンスムージーは施術後にご提供しています。栄養バランスに優れ、身体の内側からすっきりと、健やかな状態へ美肌ケアとしても好評です。

スキンケア商品についても、オーガニック化粧品を中心に、素材や製法にこだわったアイテムを厳選しています。なかでも、ECOCERT・COSMOSの第三者認証を取得した化粧品、デリケートゾーン用オイルといったサロン専売品を中心に取り揃えており、施術後の肌をいたわるホームケア提案まで含めてサポートいたします。

さらに今回、これらのオーガニック化粧品・サロン専売品を使用したフェイシャルエステメニューを新たにスタートしました。肌のくすみ、たるみ、シワ、毛穴詰まりなど、お一人おひとりの肌悩みに合わせて施術内容を組み立て、最適なケアをご提供します。





フェイシャルエステ





施術前にはデコルテや肩甲骨まわりを丁寧にほぐすことで肌の調子を整え、その後にフェイシャルケアを行うことで、引き締まった印象も期待できるスペシャルケア。施術中に眠ってしまう方も多い、癒しと結果の両立を目指したメニューです。

今後も当社は、海老江、福島区の地域に根ざした脱毛サロンとして、技術・空間・サービスのすべてにおいて価値ある体験を提供し、お客様一人ひとりの美と快適さをサポートしてまいります。









■ 脱毛専門サロンcaratful概要

コンセプト： 共にきれいに

店舗名 ： 脱毛専門サロンcaratful(カラフル)

所在地 ： 大阪市福島区海老江5丁目3-10 西本ビル2F

JR東西線「海老江駅」 2番出口から徒歩2分

阪神電鉄「野田駅」2番出口から徒歩2分

営業時間 ： 月～木・日祝 10:00～22:00

金・土 10:00～18:00

※施術にかかる所要時間によって、最終受付時間が変わります

特徴 ： 最寄駅徒歩1分 / 完全予約制 / 完全個室 / メイクルームあり

都度払いOK / カード支払いOK / 女性専用





HP ： https://caratful.com/

ホットペッパービューティー： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000624916/

Instagram ： https://www.instagram.com/beautysalon_caratful