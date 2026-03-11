巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマート株式会社(所在地：三重県伊勢市、代表取締役社長：小山 毅志)は、室内遊び場『キッズランドUS MAX 東大阪店』(所在地： 〒577-0004大阪府東大阪市稲田新町3丁目9-64フレスポ東大阪2階)を2026年3月6日(金)にオープンいたしました。





キッズランドUS公式サイト： https://kidslandus.com/





巨大室内遊園地「キッズランドUS MAX東大阪店」3/6グランドオープン！





●キッズランドUS MAX

親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUS MAXは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽にご利用いただけます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。









●約840坪の広さの園内に40種類以上の遊具を導入

キッズランドUS名物の大人気スーパージャングルジムなどの室内アスレチックをはじめ、ボールプールやセルフ写真館、他にもお子様を飽きさせないユニークな遊具を約40種類以上導入。さらに入場後は設置ゲーム機がフリープレイで何度でも遊べます。









●雨の日でも天候を気にせず室内でアクティブに遊べるコーナー

【スーパージャングルジム】

二階建て巨大ジャングルジムの中に、すべり台や吊り橋などのお子様がワクワクする楽しい仕掛けが詰め込まれた大人気アスレチック。





スーパージャングルジム





【公園コーナー】

トランポリンやブランコなど公園でお馴染みの遊具が勢揃い。雨の日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。





公園コーナー





【スポーツコーナー】

ピックルボールや卓球など室内でも体を動かしてスポーツを楽しめるコーナー。





3人で遊べる卓球





【エアー遊具】

お家では体験できない大きくてふわふわなエアートランポリンやカラフルなボールプールがたくさんのふわふわドームに、透明でまん丸なバルーンの中に入れる風船ハウスなど人気のエアー遊具が大集合。





エアー遊具





【カートコーナー】

MAX店舗限定の電動バイクや、恐竜のカートなどお気に入りを選んでコース内のドライブをお楽しみいただけます。





カートコーナー









●お子様を飽きさせないユニークでスペシャルな遊びが大充実

【セルフ写真館】

スマホひとつで気軽に記念撮影がお楽しみいただけるセルフ写真館では、本格的な照明設備や撮影用衣装が追加料金なしでご利用いただけます。





本格的なセルフ写真館





【ゲームコーナー】

大人気のアーケードゲームが何度でもフリープレイ！ご家族皆様で夢中になってお楽しみいただけます。





ゲームコーナー





【牧場コーナー】

子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこが楽しめるユニークなコーナー。





牧場コーナー





【プリクラ】

お子様と一緒に撮影をお楽しみいただけるプリクラは、1家族につき1回無料でご利用いただけます。





プリクラで記念撮影





【他にもユニークな遊びが盛り沢山！】

パンダメリーゴーランドやひとり用観覧車などの楽しい乗り物や、可愛い動物達に癒される動物園、まるで宇宙空間のようなボールプールコーナーなど遊び尽くせない程のユニークなコーナーが大充実。





他にも様々な遊びが盛り沢山





【キッズランドUS公式サイト・公式SNS】

公式サイト ： https://kidslandus.com/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/kids.usland_official/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/kids_usland





名称 ： キッズランドUS MAX東大阪店

所在地 ： 〒577-0004大阪府東大阪市稲田新町3丁目9-64フレスポ東大阪2階

オープン日： 2026年3月6日

総面積 ： 約2780m2

URL ： https://kidslandus.com/shop/higashiosaka/