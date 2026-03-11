亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『100g 技のこだ割り 濃厚梅だれ』（以下：『技のこだ割り 濃厚梅だれ』）を3月23日(月)から全国のスーパーマーケットにて発売します。

■「濃厚梅だれ」が、ご好評につき待望の通年化！

『技のこだ割り 濃厚梅だれ』は、あえて割った生地の断面に、コク深いたまり醤油・鰹節・梅等をブレンドした鰹香る特製だれをたっぷりとしみ込ませた、こだわりが詰まった堅焼きせんべいです。仕上げには紀州産南高梅の乾燥梅肉を追い掛けし、梅の酸味と香り豊かな味わいが広がる濃厚なおいしさを実現しました。おやつとしても、お酒のおつまみとしてもぴったりです。 これまで期間限定商品としてご好評をいただき、「毎年楽しみにしている」「ぜひ通年で販売してほしい」といった多くのお客様からの嬉しいお声をいただきました。そのお声にお応えし、このたび『技のこだ割り 濃厚梅だれ』を定番商品として発売することとなりました。「技のこだ割り」ならではの噛むほどに沁み渡る濃厚な味わいを、ぜひ一年を通してお楽しみください。

■商品情報

1. 商品名 100g 技のこだ割り 濃厚梅だれ2. 発売日 2026年3月23日（月）3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 320円前後 / 345円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。