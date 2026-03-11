コンセプトは、**「旬を逃さず、市場の鮮度そのままに、プロの味を日常で」**長浜鮮魚市場で取扱量トップの総合仲卸『アキラ水産』が、市場に並ぶ膨大な魚の中から、目利きのプロがその日の“最高の一匹”を選別。最短距離でお客様の食卓へお届けします。

【こだわりポイント】

**■ 鮮度と希少性**・仲卸としての目利きを生かし、その日の市場で仕入れた魚を中心に、季節ごとに旬のネタが楽しめる・普段スーパー等では、お目にかかれないレアな魚も提供 **オープン時は「クエ鮨」が登場**※仕入れ状況等により、提供ネタの種類は予告なく変更となる場合がございます。

**■ 幅広いシーンで利用しやすい商品ラインナップ**・普段の食卓から手土産まで、幅広いシーンで活用できる商品・気軽に手に取れる「3貫寿司」シリーズ

**■ スペシャルメニュー（看板メニュー）**アキラ水産ならでは、“魚のプロ品質”を感じられるスペシャルメニュー・「**厳選鮨**」今が旬の天然鮮魚を贅沢に使用 2,916円（税込）・「**最高級の極鯖寿司**」脂乗り抜群のサバを厳選 1,944円（税込）・「**魚屋の海苔弁当**」仲卸のこだわりを詰めこんだ一品

【出店の想い/ストーリー】

**■ 地元のお客様の需要拡大に応えるため**近年、マイングでは**地元のお客様による日常利用**が増加し、スーパーを核とした食品エリアが大きく盛り上がりを見せています。その中で、「もっと博多の地元のお客様に“食の価値”を提供したい」「マイングに来れば“博多らしい美味しさ”が必ず買える場所にしたい」という想いが高まり、**長浜鮮魚市場で仲卸最大級の実績を誇る**「アキラ水産」にご出店頂く運びとなりました。

プロの目利きが“その日一番の魚”を仕入れることができる企業だからこそ、マイングとして「**鮮度をそのまま駅ナカで味わえる**」という新たな価値をお客様に提供できると確信しました。今回の出店は、アキラ水産としても**新業態**となるチャレンジであり、マイング食品ゾーンの＜**食の魅力**＞をさらに底上げ大きな一歩です。

**■“博多の旬”を持ち帰れる場所へ**マイングは“博多の玄関口”として、出張や観光で訪れる方々にとっての「最後の買い物場所」という役割も担っています。旅のしめくくりに、 博多の味を駅弁として味わう、また家族に届ける土産として、旅の思い出の余韻をお楽しみ頂きたいと考えております。

店 名 ：鮨と惣菜 アキラ水産開 業 日 ：2026年3月17日（火）所 在 地 ：博多エキナカ マイング内 食品ゾーン（エキナカキッチン）営業時間：9：00～21：00店 休 日 ：施設に準ずる100年以上続くアキラグループの中核企業で、長浜鮮魚市場で取扱量トップを誇る福岡県最大の総合鮮魚仲卸市場では年６回「市民感謝デー」を開催地元の方にも愛される、福岡の食文化を支える存在社 名 ：株式会社アキラ水産所 在 地：福岡市中央区長浜3丁目11番3-711号代 表 者：代表取締役 上田浩祐公式HP：https://www.akirasuisan.co.jp/

博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わうが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、地元のお客様にも多くご利用頂いていることが特徴。営業時間：9時～21時店舗数：全92店舗運営会社：株式会社博多ステーションビルWEB：https://www.ming.or.jp/Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/X：https://x.com/ming_hakata