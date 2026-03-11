HR Path、Inspire HRの買収により北米におけるアドバイザリーの専門知識を強化





パリ, 2026年3月10日 /PRNewswire/ -- 人事コンサルティングおよびHRISソリューションのグローバルリーダーであるHR Pathは、複雑な人事課題や重要な人材ニーズへの対応において深い専門知識を持つことで知られる米国の人事アドバイザリー企業、Inspire Human Resources（Inspire HR）の戦略的買収を発表しました。

世界28カ国に拠点を構え、2,500人以上のプロフェッショナルを擁するHR Pathは、人事をめぐる複雑な課題に対応する企業にとって信頼できるパートナーです。アドバイザリー、導入、運用サービスを専門とするHR Pathは、効率性の向上と成長の促進を目的とした最先端のソリューションを提供しています。2001年の設立以来、同社はグローバルな人事慣行を変革するという使命を貫いてきました。

2007年にJaime Klein氏によって設立されたInspire HRは、「フラクショナルHR（Fractional HR）」モデルの先駆けとなりました。フォーチュン500企業からスタートアップ、非営利団体に至るまで、人材ギャップの解消と戦略的成長の加速を支える、柔軟で高度な専門知識を提供することで高い評価を築いてきました。あらゆる主要な人事分野に精通した経験豊富なエキスパートチームを擁するInspire HRは、実践的な業務サポートとハイレベルなアドバイザリー・サービスを兼ね備えています。暫定、プロジェクトベース、およびアドバイザリー・ソリューションを提供することで、企業はフルタイムの人事スタッフを抱えるコストを負うことなく、目標を達成できます。

今回の買収は、HR Pathの北米における成長の重要なマイルストーンであり、同社のサービス提供の中核を成すアドバイザリーを大幅に強化するものです。Inspire HRの「人を中心とした」専門知識は、HRテクノロジーの選定だけでなく、より広範な人材、文化、組織の変革を通じて組織を支援するというHR Pathの戦略的ビジョンを補完するものです。

「Inspire HRの買収は、当社のグローバル成長戦略の中心である北米地域においてアドバイザリー能力を強化する上での重要なマイルストーンとなります」とFrançois Boulet氏（HR PathのCEO兼共同設立者）は述べています。「Inspire HRの卓越したチームは、あらゆる人事機能において深い専門知識を持っており、文化、人材戦略、および従業員体験を進化させる組織をより強力にサポートすることが可能になります。このパートナーシップは、米国における当社のプレゼンスを大幅に向上させ、人事変革におけるグローバルな指標になるという当社の目標を後押しするものです。」

「急速な変化の時代において、組織はかつてないほど柔軟な人事人材を必要としています」とJaime Klein氏（Inspire HRの創設者兼CEO）は述べています。「HR Pathに加わり、より多くの組織の信頼できるアドバイザー、そして頼れるフラクショナルHRパートナーとして貢献できることをうれしく思います。」

