『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』ノベル＆コミックス同時発売、豪華特典も！ 「今さら」の前を描く追憶の恋物語
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）より、『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』のノベルとコミックスを2026年3月10日より同時発売いたします。
本作は『冴えない彼女の育てかた』の丸戸史明と、『がんばれ同期ちゃん』のよむによる最新作の第2巻です。
同人版から約2倍の書き下ろしエピソードを掲載のほか、今回も豪華特典を多数予定しておりますので、ノベルとコミックスあわせてお楽しみください。
また、丸戸史明先生のサイン会も開催予定です。
■ノベル2巻 書誌ページ：https://dengekibunko.jp/product/saranami/322507001393.html
■コミックス2巻 書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001456/
■WebComicアパンダ連載ページ：https://comic-walker.com/detail/KC_006293_S/episodes/KC_0062930000200011_E
書籍情報
ノベル版
『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』
著：丸戸史明 イラスト：よむ
発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）
発売日：2026年3月10日
定価：792円（本体720円+税）
ISBN：9784049168051
書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/saranami/322507001393.html
“今さら”のその前、夕闇に染まる追憶の物語。
家庭の事情で家に帰れず、友達の家を転々としていたあたし、松下絢深が出会ったのは、高校受験に失敗して落ち込んでいる男子。
好きな女子がいる高校に落ちたってだけで、こんなにも本気で後悔するなんて、ほんっとバカバカしい。だから、コイツの純情を汚して憂さ晴らしをしてやろうと思った。なのに、不登校で落ちこぼれのあたしを、コイツはバカバカしいほどにまっすぐ見つめてきて――。
気づいたら、恋に落ちていた。
夕の隣にいたい。離れたくない。ずっと、溶けあっていたい。そんな些細な幸せを願っただけなのに――。そりゃないだろ、神様。
これはあたしの、たった半年の……けれど、一生分の思い出の、話。
コミック版
『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』
漫画：よむ 原作：丸戸史明
発行：株式会社KADOKAWA（MFC）
発売日：2026年3月10日
定価：836円 （本体760円＋税）
ISBN：9784046856951
書誌情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001456/
「今さら」の前を描く追憶の恋。本当の物語はここから始まる。
幼なじみふたりの距離が縮まる1年と半年前。
家庭の事情で不登校気味の高校１年生・絢深は
受験に失敗して落ち込んでいる少年・夕と出会う。
幼なじみと同じ高校へ通えなかったことを
まっすぐに後悔する夕の姿を目の当たりにした絢深は
彼の純情を汚してやろうと決意する。
最も激しく、最も切ない。
夕闇に染まる追憶の恋物語 第2巻。
CM公開中
ノベル＆コミックス第2巻の同時発売を記念して、新たに第2巻のCMも公開しました。
第２巻CM
声・『WHITE ALBUM2』冬馬かずさ（CV.生天目仁美）
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=v4xrepN1zjU ]
第１巻CM
声・『冴えない彼女の育てかた』澤村・スペンサー・英梨々（CV.大西沙織）
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Yjh9dgUARiM ]
サイン会
書籍発売を記念して、著者である丸戸史明先生のサイン会を実施いたします。
丸戸史明先生サイン会
会場：AKIHABARAゲーマーズ本店 6F イベントスペース
日程：2026年4月12日(日)
応募締切：2026年3月22日(日)23:59
詳細： https://gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7154
