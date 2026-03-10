『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』ノベル＆コミックス同時発売、豪華特典も！　「今さら」の前を描く追憶の恋物語

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）より、『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』のノベルとコミックスを2026年3月10日より同時発売いたします。

本作は『冴えない彼女の育てかた』の丸戸史明と、『がんばれ同期ちゃん』のよむによる最新作の第2巻です。

同人版から約2倍の書き下ろしエピソードを掲載のほか、今回も豪華特典を多数予定しておりますので、ノベルとコミックスあわせてお楽しみください。

また、丸戸史明先生のサイン会も開催予定です。

■ノベル2巻 書誌ページ：https://dengekibunko.jp/product/saranami/322507001393.html

■コミックス2巻 書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001456/

■WebComicアパンダ連載ページ：https://comic-walker.com/detail/KC_006293_S/episodes/KC_0062930000200011_E

書籍情報

ノベル版

『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』

著：丸戸史明 イラスト：よむ

発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）

発売日：2026年3月10日

定価：792円（本体720円+税）

ISBN：9784049168051

書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/saranami/322507001393.html

“今さら”のその前、夕闇に染まる追憶の物語。

家庭の事情で家に帰れず、友達の家を転々としていたあたし、松下絢深が出会ったのは、高校受験に失敗して落ち込んでいる男子。

好きな女子がいる高校に落ちたってだけで、こんなにも本気で後悔するなんて、ほんっとバカバカしい。だから、コイツの純情を汚して憂さ晴らしをしてやろうと思った。なのに、不登校で落ちこぼれのあたしを、コイツはバカバカしいほどにまっすぐ見つめてきて――。

気づいたら、恋に落ちていた。

夕の隣にいたい。離れたくない。ずっと、溶けあっていたい。そんな些細な幸せを願っただけなのに――。そりゃないだろ、神様。

これはあたしの、たった半年の……けれど、一生分の思い出の、話。

コミック版

『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』

漫画：よむ 原作：丸戸史明

発行：株式会社KADOKAWA（MFC）

発売日：2026年3月10日

定価：836円 （本体760円＋税）

ISBN：9784046856951

書誌情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001456/

「今さら」の前を描く追憶の恋。本当の物語はここから始まる。

幼なじみふたりの距離が縮まる1年と半年前。

家庭の事情で不登校気味の高校１年生・絢深は

受験に失敗して落ち込んでいる少年・夕と出会う。



幼なじみと同じ高校へ通えなかったことを

まっすぐに後悔する夕の姿を目の当たりにした絢深は

彼の純情を汚してやろうと決意する。



最も激しく、最も切ない。

夕闇に染まる追憶の恋物語 第2巻。

CM公開中

ノベル＆コミックス第2巻の同時発売を記念して、新たに第2巻のCMも公開しました。

第２巻CM

声・『WHITE ALBUM2』冬馬かずさ（CV.生天目仁美）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=v4xrepN1zjU ]

第１巻CM

声・『冴えない彼女の育てかた』澤村・スペンサー・英梨々（CV.大西沙織）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Yjh9dgUARiM ]

特典情報

▼購入特典

未来屋書店・精文館書店・三洋堂書店・TSUTAYA

・描き下ろしイラスト×書き下ろし小説『プレミアムな金曜日』

※各書店ごとに表紙のデザインが異なります。描き下ろしイラストと書き下ろし小説の内容は4書店で共通となります

メロンブックス（ノベル）

・書き下ろしSSリーフレット

・同時購入特典 クリアファイル

・直筆サイン入り特典 シリアルコード

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404907

メロンブックス（コミックス）

・メロンブックス特典 ブックカバー

・同時購入特典 クリアファイル

・直筆サイン入り特典 シリアルコード

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404913

ゲーマーズ（ノベル）

・丸戸史明先生書き下ろし4Pブックレット

・丸戸史明先生サイン会 シリアル付応募用紙

・連動特典 書き下ろしSS入りA4クリアファイル

https://www.gamers.co.jp/pd/10860933/

ゲーマーズ（コミックス）

・丸戸史明先生書き下ろし4Pブックレット

・連動特典 書き下ろしSS入りA4クリアファイル

https://www.gamers.co.jp/pd/10860727/

アニメイト（ノベル）

・A6サイズSS入り4Pリーフレット

・連動特典 A4サイズSS入りリバーシブルビジュアルボード

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3355556/

アニメイト（コミックス）

・A4サイズリバーシブルビジュアルボード

・連動特典 A4サイズSS入りリバーシブルビジュアルボード

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3355555/

とらのあな（ノベル）

・特製イラストカード

https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012761161/

とらのあな（コミックス）

・特製イラストカード

https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012761160/

▼有償特典

メロンブックス（ノベル）

・短編小説付きメロンブックス限定版A

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404906

・描き下ろしB2Wスエードタペストリー付きメロンブックス限定版B

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404909

・メロンブックス限定版コンプリートセット

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404911

・アクリルプレート付き限定版

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3425131

メロンブックス（コミックス）

・アクリルスタンドフィギュア付きメロンブックス限定版

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404912

ゲーマーズ（ノベル）

・限定版【オリジナルアクリルプレート付】

https://www.gamers.co.jp/pd/10865363/

・ゲーマーズ限定版【書き下ろし小冊子付】

https://www.gamers.co.jp/pd/10860936/

・ゲーマーズ【超】限定版【オリジナルアクリルスタンド+書き下ろし小冊子付】

https://www.gamers.co.jp/pd/10860937/

ゲーマーズ（コミックス）

・ゲーマーズ限定版A【描き下ろしB1半裁タペストリー付】

https://www.gamers.co.jp/pd/10860730/

・ゲーマーズ限定版B【描き下ろしビッグアクリルスタンド付】

https://www.gamers.co.jp/pd/10860731/

アニメイト（ノベル）

・専門店限定セット【アクリルプレート付き】

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3371324/

とらのあな（ノベル）

・アクリルプレート付き限定セット

https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/bok/pages/all/item/2025/12/29/00001/

サイン会

書籍発売を記念して、著者である丸戸史明先生のサイン会を実施いたします。

丸戸史明先生サイン会

会場：AKIHABARAゲーマーズ本店 6F イベントスペース

日程：2026年4月12日(日)

応募締切：2026年3月22日(日)23:59

詳細： https://gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7154

