『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』ノベル＆コミックス同時発売、豪華特典も！　「今さら」の前を描く追憶の恋物語

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）より、『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』のノベルとコミックスを2026年3月10日より同時発売いたします。


本作は『冴えない彼女の育てかた』の丸戸史明と、『がんばれ同期ちゃん』のよむによる最新作の第2巻です。


同人版から約2倍の書き下ろしエピソードを掲載のほか、今回も豪華特典を多数予定しておりますので、ノベルとコミックスあわせてお楽しみください。


また、丸戸史明先生のサイン会も開催予定です。



■ノベル2巻 書誌ページ：https://dengekibunko.jp/product/saranami/322507001393.html


■コミックス2巻 書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001456/


■WebComicアパンダ連載ページ：https://comic-walker.com/detail/KC_006293_S/episodes/KC_0062930000200011_E




書籍情報


ノベル版

『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』


著：丸戸史明　イラスト：よむ


発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）


発売日：2026年3月10日


定価：792円（本体720円+税）


ISBN：9784049168051


書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/saranami/322507001393.html



“今さら”のその前、夕闇に染まる追憶の物語。


　家庭の事情で家に帰れず、友達の家を転々としていたあたし、松下絢深が出会ったのは、高校受験に失敗して落ち込んでいる男子。


　好きな女子がいる高校に落ちたってだけで、こんなにも本気で後悔するなんて、ほんっとバカバカしい。だから、コイツの純情を汚して憂さ晴らしをしてやろうと思った。なのに、不登校で落ちこぼれのあたしを、コイツはバカバカしいほどにまっすぐ見つめてきて――。


　気づいたら、恋に落ちていた。


　夕の隣にいたい。離れたくない。ずっと、溶けあっていたい。そんな些細な幸せを願っただけなのに――。そりゃないだろ、神様。


　これはあたしの、たった半年の……けれど、一生分の思い出の、話。








コミック版

『今さらですが、幼なじみを好きになってしまいました2』


漫画：よむ　原作：丸戸史明


発行：株式会社KADOKAWA（MFC）


発売日：2026年3月10日


定価：836円 （本体760円＋税）


ISBN：9784046856951


書誌情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001456/



「今さら」の前を描く追憶の恋。本当の物語はここから始まる。


幼なじみふたりの距離が縮まる1年と半年前。
家庭の事情で不登校気味の高校１年生・絢深は
受験に失敗して落ち込んでいる少年・夕と出会う。

幼なじみと同じ高校へ通えなかったことを
まっすぐに後悔する夕の姿を目の当たりにした絢深は
彼の純情を汚してやろうと決意する。

最も激しく、最も切ない。
夕闇に染まる追憶の恋物語 第2巻。






CM公開中

ノベル＆コミックス第2巻の同時発売を記念して、新たに第2巻のCMも公開しました。



第２巻CM


声・『WHITE ALBUM2』冬馬かずさ（CV.生天目仁美）


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=v4xrepN1zjU ]



第１巻CM


声・『冴えない彼女の育てかた』澤村・スペンサー・英梨々（CV.大西沙織）


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Yjh9dgUARiM ]



特典情報

▼購入特典

未来屋書店・精文館書店・三洋堂書店・TSUTAYA


・描き下ろしイラスト×書き下ろし小説『プレミアムな金曜日』


※各書店ごとに表紙のデザインが異なります。描き下ろしイラストと書き下ろし小説の内容は4書店で共通となります



メロンブックス（ノベル）


・書き下ろしSSリーフレット


・同時購入特典 クリアファイル


・直筆サイン入り特典　シリアルコード


https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404907



メロンブックス（コミックス）


・メロンブックス特典　ブックカバー


・同時購入特典 クリアファイル


・直筆サイン入り特典　シリアルコード


https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404913



ゲーマーズ（ノベル）


・丸戸史明先生書き下ろし4Pブックレット


・丸戸史明先生サイン会　シリアル付応募用紙


・連動特典　書き下ろしSS入りA4クリアファイル


https://www.gamers.co.jp/pd/10860933/



ゲーマーズ（コミックス）


・丸戸史明先生書き下ろし4Pブックレット


・連動特典　書き下ろしSS入りA4クリアファイル


https://www.gamers.co.jp/pd/10860727/



アニメイト（ノベル）


・A6サイズSS入り4Pリーフレット


・連動特典　A4サイズSS入りリバーシブルビジュアルボード


https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3355556/



アニメイト（コミックス）


・A4サイズリバーシブルビジュアルボード


・連動特典　A4サイズSS入りリバーシブルビジュアルボード


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3355555/



とらのあな（ノベル）


・特製イラストカード


https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012761161/



とらのあな（コミックス）


・特製イラストカード


https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012761160/



▼有償特典

メロンブックス（ノベル）


・短編小説付きメロンブックス限定版A


https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404906


・描き下ろしB2Wスエードタペストリー付きメロンブックス限定版B


https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404909


・メロンブックス限定版コンプリートセット


https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404911


・アクリルプレート付き限定版


https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3425131



メロンブックス（コミックス）


・アクリルスタンドフィギュア付きメロンブックス限定版


https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3404912



ゲーマーズ（ノベル）


・限定版【オリジナルアクリルプレート付】


https://www.gamers.co.jp/pd/10865363/


・ゲーマーズ限定版【書き下ろし小冊子付】


https://www.gamers.co.jp/pd/10860936/


・ゲーマーズ【超】限定版【オリジナルアクリルスタンド+書き下ろし小冊子付】


https://www.gamers.co.jp/pd/10860937/



ゲーマーズ（コミックス）


・ゲーマーズ限定版A【描き下ろしB1半裁タペストリー付】


https://www.gamers.co.jp/pd/10860730/


・ゲーマーズ限定版B【描き下ろしビッグアクリルスタンド付】


https://www.gamers.co.jp/pd/10860731/



アニメイト（ノベル）


・専門店限定セット【アクリルプレート付き】


https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3371324/



とらのあな（ノベル）


・アクリルプレート付き限定セット


https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/bok/pages/all/item/2025/12/29/00001/




サイン会

書籍発売を記念して、著者である丸戸史明先生のサイン会を実施いたします。


丸戸史明先生サイン会


会場：AKIHABARAゲーマーズ本店 6F イベントスペース


日程：2026年4月12日(日)


応募締切：2026年3月22日(日)23:59


詳細： https://gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7154





