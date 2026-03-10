【長月あおい×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！
2026年3月10日（火）より、お誕生日である3月30日（月）まで【長月あおい×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売を実施いたします！！
ますます注目を集める声優『長月あおい』とのグッズ企画がついに実現！！
期間限定の受注販売となりますので、魅力たっぷりな撮り下ろしお写真を使用した限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！
『長月あおい』とは
◆プロフィール
長月あおい
3月30日生まれ
趣味：かき氷屋さん巡り、利きメロンパン、アイドル鑑賞
出演：『学園アイドルマスター』花海咲季、『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』フィーネ・K・ダールトン、『トリッカル・もちもちほっぺ大作戦』バター
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全4種 各\2,200（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
ピース：6.5cm×12cm
本：本体・5.2cm×12cm
お座り：本体・4.6cm×12cm
はたき：本体・5.4cm×12cm
（台座サイズ共通：3.6cm角）
■缶バッジ（ランダム） 全6種 各\600（税込）
■缶バッジ（全6種セット） \3,600（税込）
【素材】
紙・ブリキ（金属）
【サイズ】
約5.7cm（57φ）
■トレーディングステッカー（ランダム） 全6種 各\700（税込）
■トレーディングステッカー（全6種セット） \4,200（税込）
【素材】
紙
【サイズ】
7cm×5.7cm
■トレーディングアクリルキーホルダー（ランダム） 全6種 各\1,200（税込）
■トレーディングアクリルキーホルダー（全6種セット） \7,200（税込）
【素材】
アクリル・ナスカン（真鍮・ニッケル）
【サイズ】
約5cm×6～7cm
■アクリルマグネット 全2種 各\1,500（税込）
【素材】
アクリル・マグネット
【サイズ】
4cm角
■POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,400（税込）
【素材】
アクリル・クリッキー安全ピン付（プラ・金属）
【サイズ】
7cm×6cm
■ZINE \2,200（税込）
【素材】
コート180kg
【サイズ】
B5（16ページ）
■月めくりカレンダー \3,800（税込）
【素材】
コート180kg・台紙
【サイズ】
B6（13ページ）
■マグカップ \2,500（税込）
【素材】
碑器
【サイズ】
9.5cm×11.8cm×8cm（外周26cm）
■Tシャツ \6,000（税込）
【素材】
綿100%
【サイズ】
M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm
L：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm
XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm
【受注期間】
2026年3月10日（火）19：00～2026年3月30日（月）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22209/
【関連リンク】
▼『長月あおい』公式Ｘ
https://x.com/aoi___nagatsuki
▼『長月あおい』公式HP
https://amuleto.jp/talents/nagatsukiaoi.html
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）