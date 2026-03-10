＜CipiCipi＞「保湿感・毛穴カバー力・崩れにくさ」すべてを兼ね備えた待望の新作下地が登場！SNSで話題のリボンティントからは、限定さくらカラーも

株式会社Rainmakers

美容クリエイター・ふくれながプロデュースするコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」は、光を仕込むツヤ肌下地「シピシピ フィルムモイストベース」と人気アイテム「シピシピ デューイフィルムティント R」より限定新色「102 さくらクリーム」、人気の＆beとの限定コラボセット「シピシピ フィットスキンクッションR ＆beブラックスポンジセット」を3月30日（月）より全国発売いたします。

【取扱店】公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、プラザ、ハンズ、アットコスメストア、ショップイン、アインズ&トルペ、イオン、マツモトキヨシ（一部店舗除く）

【ブランド公式 SNS】

Instagram：@cipicipi_official(https://www.instagram.com/cipicipi_official/)

X（旧 Twitter）：@cipicipi_cosme(https://x.com/cipicipi_cosme)

TikTok：＠cipicipi_official(https://www.tiktok.com/@cipicipi_official)

YouTube：@CipiCipi.official(https://www.youtube.com/@CipiCipi.official)

ふくれなのこだわりを詰め込んだ自信作の下地と春らしい限定ティントが新登場

ブランド内でも高い人気を誇る「CipiCipi」のベースアイテムに待望の下地「シピシピ フィルムモイストベース」が新登場。2年以上の開発期間をかけ、保湿感のあるテクスチャー・毛穴カバー力・崩れにくさといったふくれなが下地に求めるこだわりをぎゅっと詰め込んだ自信作が完成しました。みずみずしいテクスチャーで肌にうるおいを与えながらも、気になる毛穴や肌の凹凸、くすみをしっかりカバー。汗や水に強くメイク崩れしにくい処方で、メイクしたての美しい仕上がりをキープします。また、次のファンデーションの邪魔をしないベージュカラーが、自然なツヤ肌（※）を演出。SPF43／PA+++と高い紫外線カット効果も兼ね備えているので、ノーファンデの日にもこれ1本で、ナチュラルに毛穴をぼかした均一な肌へと導きます。さらに、数量限定でふわふわねこカバーが付いたセットも登場。CipiCipiオリジナルのかわいらしいねこカバーは、パッケージに被せるだけでテンションがあがる特別なデザインとなっています。

同日にはSNSで話題のリボンティント「シピシピ デューイフィルムティント R」より限定色「102 さくらクリーム」が新登場。名前のとおり、ピンクメイクにぴったりな明るめのさくらカラーで、ひと塗りで春らしい雰囲気に。単色使いはもちろん、定番の「01 ベリーロリポッチュ」や「05 チェリーミルクラテ」の濃い色を唇の中央にだけ塗ると、簡単に綺麗なグラデーションに仕上げ、立体感のあるかわいい唇を演出してくれます。

さらに、大人気ブランド「＆be（アンドビー）」との初の限定コラボセットも新登場。ふくれなも愛用し、メイクには欠かせないという＆beの大人気アイテム「＆be ブラックスポンジ」と2025年7月に崩れにくさをUPしてリニューアルし、ハイカバーながらも厚塗り感のないナチュラルな仕上がりが好評の「シピシピ フィットスキンクッション R」がセットになり、通常よりもお得な価格で発売。ベースメイクの仕上がりを格上げする、2つのアイテムをこの機会にぜひ試してみてください！

※ メイクアップ効果による

シピシピ フィルムモイストベース 商品情報

うるおい密着、崩れを気にさせない

光を仕込むツヤ肌（※1）ベースが新登場！

限定のふわふわねこカバーセットも

※1 メイクアップ効果による

シピシピ フィルムモイストベース

通常品（※2） 1,430円（税込）

ねこカバーセット 数量限定1,540円（税込）

※2 通常品は6月頃より順次発売

＜COLOR＞

肌悩みをナチュラルにカバーする

ベージュカラー

＜POINT＞

●限定のオリジナルデザインのふわふわねこカバー

CipiCipiだけのオリジナルふわふわねこのカバー。「シピシピ フィルムモイストベース」のパッケージに被せると持っているだけでテンションが上がる特別なデザインに。

●みずみずしい密着テクスチャー

塗りたてはみずみずしく肌に溶け込むようになじみ、弾力性のあるライトフィーリングゲル（※3）が肌の動きに合わせて伸縮し密着。肌に馴染みやすい特殊なヒアルロン酸Naを配合し、肌にうるおいを与えます。

※3 （ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー、ジメチコン

●毛穴レス（※4）なツヤ肌を演出

ライトフィーリングパウダー（※5）が皮脂などのテカリを抑え、毛穴や肌の凹凸・くすみを補正。また、ブライトアップパウダー（※6）がツヤを与え、毛穴や肌の凹凸をぼかします。

※4 メイクアップ効果による

※5 （ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー

※6 酸化チタン、マイカ、酸化スズ、ラウロイルリシン、ジステアリン酸Al

●汗も皮脂も雨の日も、メイク崩れ気にさせない

ラスティングポリマー（※7）が汗や皮脂だけでなく、突然の雨やマスク擦れによるメイクのヨレを防ぎ、崩れにくくします。

※7 トリメチルシロキシケイ酸

●3種の美容成分配合

ヒト型セラミド、水溶性コラーゲン、植物性スクワラン（すべて保湿成分）

●SPF43／PA+++で日中の紫外線をカット

＜ふくれなコメント＞

下地に求めるこだわりを全部詰め込んだ「シピシピ フィルムモイストベース」は、特に一番こだわりたかった“保湿感があるのに崩れにくい仕上がり”をつくるのが難しく、開発に2年以上かかりました。この下地はトーンアップしながらも、毛穴をシリコンで埋める感じでなくて、保湿感のあるテクスチャーでぼかしてくれるところがお気に入りです！初回でついてくるCipiCipiだけのオリジナルふわふわねこカバーも、可愛くて持っているだけで気分が上がります(ハート)

シピシピ デューイフィルムティント R 商品情報

もちぷる唇つづく

オイルコーティングティントから

春めくさくらカラーが限定登場！

シピシピ

デューイフィルムティント R

全7色（限定新色1色）1,430円（税込）

＜COLOR＞

【限定新色】

102 さくらクリーム

ふんわり春めく

ミルキーピンクトーン

【定番色】

01 ベリーロリポッチュ

ブックマーク必須

注目集めるちゅるんピンク

02 ネンマクピーチ

うるぴゅあ唇に仕上げる

じゅわももピンク

03 オールデイピンク

どんな気分のわたしにもマッチ

オールマイティピンク

04 グロウピーチュ

つやめいてとろける

ふわ甘ベージュピンク

05 チェリーミルクラテ

こなれたムードを演出

ミルキーチェリーモーブ

06 メロベリー

きゅんと甘い夢心地

コットンキャンディピンク

＜POINT＞

●ツヤもち・色もち最上級（※）

軽い付け心地の高粘度オイルが密着感を高め、鮮やかなカラーが徐々に溶け込むように馴染みます。色もちも長時間キープ。

※ ブランド内において

●時間とともに、ツヤ浮かび上がる

時間とともにオイル膜が浮き上がり、唇をトップコートのようにコーティング。

●乾燥しにくいみずみずしい唇へ

保湿成分配合でみずみずしい唇をキープ。

●リボンデザインがかわいい、CipiCipiオリジナルパッケージ

ティントのツヤ感を表現した光沢感のあるリボンがデザインされたCipiCipiだけのオリジナルパッケージ。細かいところも塗りやすいチップで、塗っているときも、持っているときもかわいい見た目に。

●落ちにくさそのままに クリア感UP

色持ちの良さをキープしたまま、少しだけクリアな発色にすることで、デイリーで使いやすいティントリップに。

●なめらかな塗り心地

水をベースにした水系処方を採用。重いオイルと軽くてべたつきにくいオイルをバランスよく配合することでなめらかでべたつきにくいリップに。

＜ふくれなコメント＞

今流行っている明るめのピンクカラーを意識した、肌色問わず使えるカラーをつくりました。唇の色を落ち着かせてニュアンスを楽しんだり、最近トレンドの濃いチークを使ってメイクするときにもおすすめのカラーです。私は、この「102 さくらクリーム」を全体に塗って、内側に3月2日に発売した限定色「L01 ストロベリーポップ」を塗るのも可愛くてお気に入りです！

シピシピ フィットスキンクッションR ＆beブラックスポンジセット 商品情報

CipiCipi×＆be

大人気のブラックスポンジと人気のクッションファンデがセットに！

ベースメイクを格上げする限定コラボが登場

シピシピ フィットスキンクッションR ＆beブラックスポンジセット

全2色 3,080円（税込）

＜COLOR＞

01

白浮せずに自然とトーンアップする

ライトベージュカラー

02

肌悩みをしっかり隠す

ナチュラルベージュカラー

＜POINT＞

●大人気&beブラックスポンジとのセットアイテム

多くの賞を受賞している&beブラックスポンジがセットになり、ブランドを越えたベースメイクセット。ブランドプロデューサーふくれなも普段から&beのスポンジを愛用しており、セット商品が実現。シピシピのクッションと&beのブラックスポンジを別々に買うよりも400円以上もお得なセットです。

●&be ブラックスポンジ

数々のベストコスメを受賞している、＆beを代表するツールアイテム。ヒアルロン酸配合でなめらかな肌あたりが特長で、360度使える便利なコーン型は、細かい部分までもれなく仕上げることができます。水を含ませて固く絞って使うと、水あり使用でベースメイクを仕上げることも可能（※）なスポンジです。

※ 水ありで使用する場合、メイク製品に水気がついて菌が繁殖するのを防ぐため、使う分量だけ小皿に分けてご使用ください。

●シピシピ フィットスキンクッション R

どこからみてもフィルターをかけたような均一な仕上がりで、肌にぴたりと密着して崩れにくく、メイクしたての美しい理想的な肌をキープ。薄く伸ばせて厚塗り感のない、コンシーラーいらずのハイカバークッションファンデ。

＜ふくれなコメント＞

「＆be ブラックスポンジ」は発売当初からずっと愛用していて、もう50個以上はリピートしているほど大好きなアイテムです！そんなお気に入りのスポンジとこだわりの詰まった「シピシピ フィットスキンクッション R」の組み合わせは、ベースメイクの印象を格上げしてくれるので本当におすすめです！ブラックスポンジを使うとファンデーションを塗ったときのフィット感がアップする感じがして、より崩れにくい感じがします。小鼻の細かい部分にはスポンジの先端を使って、頬などの広い部分にはスポンジの側面で塗るのがおすすめです！

CipiCipi、ブランドプロデューサー・ふくれなについて

＜プロデューサー・ふくれな プロフィール＞

10～20代女子に圧倒的に支持されている美容クリエイター。大阪府出身。コンプレックスを解消するために編み出したメイク術で一躍有名に。「もっとかわいくなりたい」と悩む女の子たちの力になりたい！との想いから、幅広い層に支持されるコスメアイテムを生み出している。

＜公式SNS＞

Instagram：@fukurena(https://www.instagram.com/fukurena/?hl=ja)

X（旧Twitter）：@fukurena0924(https://x.com/fukurena0924)

TikTok：@fukurena(https://www.tiktok.com/@fukurena1)

＜CipiCipi（シピシピ）とは＞

美容クリエイターふくれなによるプロデュースブランドで、「コンプレックスを味方に変える」をコンセプトに2020年にスタート。YouTubeでコンプレックスを解消するためのメイク術を発信してきたふくれなの経験やアイデアを活かした商品作りが若い女性を中心に支持されている。

「グリッターイルミネーションライナー」をはじめ多くのヒット商品が生まれ、アイテム販売総数は330万個を突破。

＜ブランド公式＞

Instagram：@cipicipi_official(https://www.instagram.com/cipicipi_official/)

X（旧Twitter）：@cipicipi_cosme(https://x.com/cipicipi_cosme)

TikTok：＠cipicipi_official(https://www.tiktok.com/@cipicipi_official)

HP：https://cipicipi.jp/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353