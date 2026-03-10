Anthropic「Claude」を活用したガバナンス対応型AI駆動開発を推進

株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、ソフトウェア開発におけるAI駆動開発（AI-Driven Development）の取り組みとして、Anthropic社の大規模言語モデル「Claude」を、アクセス管理・変更管理・監査証跡の確保を前提とした統制環境で活用し、コーディング支援および設計書作成に利用しており、大手事業者を含む複数の受注プロジェクトで実運用を進めていることをお知らせします。

当社が掲げる「本格推進」とは、AIモデルの活用にとどまらず、上場企業や大手企業で求められる統制要件（アクセス管理・変更管理・監査証跡）を満たす開発・運用設計を標準化し、複数プロジェクトへ再利用可能な形で展開することを指します。これにより、プロジェクトごとの個別対応に依存せず、ガバナンス対応型AI駆動開発を継続的に横展開できる体制を構築しています。

- 背景

ソフトウェア開発の現場では、AIの活用領域がコーディング支援にとどまらず、設計や仕様書作成などの上流工程にも急速に拡大しています。Anthropic社の大規模言語モデル「Claude」も、その高い性能から大きな話題となっています。

SNSなどでは「個人が勝手にアプリを作って業務が変わった」といった事例が注目を集めています。一方で、大手企業や上場企業の開発現場では、内部統制報告制度（いわゆるJ-SOX）などの観点から、誰が作り、誰が利用し、いつ何が変更されたのかを後から説明できる状態が求められ、統制のない導入は実運用に乗りにくいのが実情です。

このため、AIモデルの性能だけでなく、アクセス管理・変更管理・監査証跡といったIT統制の観点を含め、企業利用を前提とした形でAIを開発プロセスへ組み込むことが重要なテーマとなっています。

こうした統制要件（アクセス管理・変更管理・監査証跡）を前提にAIを実運用へ組み込むには、個別ツールの導入ではなく、開発プロセス全体を統制できる基盤の選定が重要になります。その基盤として、MicrosoftおよびGitHubのエンタープライズセキュリティ基盤と統合された開発環境を採用し、統制下でAIモデルを活用するアプローチを取っています。

- 取組概要1. GitHub Copilot × Claudeモデルによるコーディング支援「個人の爆速開発」をそのまま持ち込むのではなく、GitHub Copilotを介した統制の取れた開発環境でClaudeモデルを運用し、コーディングからレビューまでAI駆動開発を実装しています。AIによるコード生成やレビュー支援を、誰が・いつ・何を行ったかを追える形で運用するため、アクセス管理・変更管理・監査証跡を前提とした統制環境の下でコーディング支援を実施しています。これにより、AIの利便性と、上場企業や大手企業で求められる説明可能性・統制を両立させています。具体的には、GitHub Copilotを介してClaudeを利用し、コードの作成支援やレビュー支援、品質改善といった開発プロセス全般に活用しています。AIの利用をGitHub Copilot経由に集約することで、アクセス管理・コード管理・監査証跡の確保を両立しながら、日常の開発業務にAIを組み込んでいます。こうした統制の取れたAI駆動開発を提供できることが、大手事業者のお客様にヘッドウォータースが選ばれる理由のひとつとなっています。2. Claudeを活用した設計書・仕様書の自動生成コーディング工程にとどまらず、上流工程である設計や仕様書作成においてもClaudeモデルの活用を進めています。要件定義書や機能一覧などのインプット情報をもとに、Claudeを活用して設計書や仕様書を自動生成する取り組みを実施しており、大手事業者を含む受注プロジェクトで実運用を開始しています。また、テスト仕様書の作成への適用拡大も進めていきます。3. 大手事業者を含む複数プロジェクトでの実運用実績自社の開発業務にとどまらず、大手事業者を含む複数のお客様向け受注プロジェクトにおいて、Claudeモデルを活用したAI駆動開発を導入しています。コーディング支援から設計書作成まで、開発ライフサイクルの複数工程にわたりClaudeを実運用しており、商用プロジェクトにおけるAI駆動開発の実践的なノウハウを蓄積しています。4. 技術検証に基づくモデル選定AIモデルの選定にあたり、実務に即した技術検証を継続的に実施しています。当社エンジニアによる検証では、Claude Opus 4.6が複雑な開発ワークフローの認識精度において高い性能を示すことが確認されており、その比較検証結果を技術ブログで公開しています。参考：「Codex5.3とOpus4.6のワークフロー認識精度比較」（Zenn）(https://zenn.dev/headwaters/articles/dc1791e933c216)5. マルチモデル戦略の実践OpenAIモデルとClaudeモデルをタスク特性に応じて使い分ける「マルチモデル戦略」を開発現場に実装しています。特定のモデルに依存しない開発体制を確立することで、AIモデルの進化に迅速に対応し、常に最適な開発環境を維持することが可能となります。- 当社のAI駆動開発における強み

ヘッドウォータースは、Microsoftより「Agentic DevOps with Microsoft Azure and GitHub Specialization」の認定を取得するとともに、GitHub社との緊密なパートナーシップを基盤に、AI駆動型の開発・運用において高い技術力と導入実績を有しています。本Specializationは、Microsoft AzureおよびGitHubを活用したAI駆動型の開発・運用（Agentic DevOps）において、高度な技術力と導入実績を有するパートナーに付与されるものであり、ヘッドウォータースのAI駆動開発における技術的優位性を裏付けるものです。

この認定基盤のもと、Microsoft Azureを活用したエンタープライズAI開発で多数の導入実績を有しており、コーディングから設計・仕様書作成に至るまで、開発ライフサイクル全体にAIを組み込む体制を構築しています。Claudeモデルの活用に加え、プロンプトエンジニアリングのノウハウ、AIモデルの特性に応じたタスク配分の最適化手法など、実務を通じて蓄積した知見を体系化し、開発チーム全体のAI活用水準の底上げを図っています。



参考：

・Agentic DevOps with Microsoft Azure and GitHub Specialization取得に関するプレスリリース(https://www.headwaters.co.jp/news/accelerate_developer_productivity_with_microsoft_azure_specialization.html)

・GitHubパートナーシップに関するプレスリリース(https://www.headwaters.co.jp/news/github_partner_agenticdevops.html)



AI駆動開発をプロジェクトごとの属人的な取り組みにとどめず、統制要件を満たす開発・運用設計（権限設計、変更管理、監査証跡の取り扱いなど）を標準化し、お客様環境へ適用できる形で提供しています。さらに、標準化した設計と運用ルールをお客様の開発チームに定着させるためのトレーニングを併せて提供することで、組織内での継続利用と横展開を支援し、導入の再現性とスケールを高めています。

- 今後の展開

AI駆動開発の適用範囲をテスト工程や運用・保守領域にも拡大し、ソフトウェア開発ライフサイクル全体のAI化を推進していきます。設計書作成での実績をもとに、テスト仕様書の自動生成など、上流から下流まで一貫したAI駆動開発プロセスの確立を目指します。

さらに、Claudeモデルの活用領域を開発工程にとどめず、Microsoft FoundryやMicrosoft Copilot StudioといったMicrosoftエコシステム上でのClaude活用も視野に入れています。Microsoft Foundryにおけるマルチモデル活用や、Copilot Studioを通じた業務特化型AIエージェントへのClaude組み込みなど、エンタープライズ業務全般におけるClaude活用の拡大を推進していきます。



以上

- 商標について

Microsoft、GitHub Copilot、Azure、Microsoft Foundry、Microsoft Copilot Studioは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

- 会社情報

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ：https://www.headwaters.co.jp/