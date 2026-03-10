ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、米国の音楽業界誌Billboardが発表した「Billboard Global Power Players 2026（読み：ビルボードグローバル パワー プレイヤーズ、以下BGPP）」に弊社社長兼CEOの藤倉尚が選出されたことをお知らせいたします。

「Billboard Global Power Players（以下、BGPP）」は、米国外の音楽市場において業界の成長に貢献した人材を、地域別および事業セクター別にBillboard編集部が選出するリストです。

IFPIの発表によると、世界のレコード音楽収益の約60％は米国外の市場が占め、日本、英国、ドイツ、中国、フランス、韓国、カナダ、ブラジル、メキシコなどの主要市場がその成長を牽引しています。

* IFPI: Global Music Report：https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2024/03/GMR2025_SOTI.pdf

音楽ストリーミングの拡大により、アーティストや楽曲は国境を越えて世界中で聴かれるようになり、音楽ビジネスのグローバル化が一層進んでいます。本特集でも日本のアーティストが世界の主要会場で成功を収めていることにも言及されており、2025年にロンドンのThe O2 Arenaで開催されたAdoの公演が、日本人アーティストとして同会場最大規模となる公演を成功させた事例として紹介されています。

藤倉は2014年の就任以来、アーティストの発掘・育成およびヒット作品の創出を通じて、ユニバーサル ミュージックの成長を牽引するとともに、日本の音楽コンテンツの海外展開にも積極的に取り組み、J-POPのグローバル展開を推進してきました。今回の選出は2021年から6年連続7度目となります。

【参考】

Billboard International Power Players 2026

参考：https://www.billboard.com/pro/billboard-global-power-players-2026-list/

藤倉尚 （ふじくら・なおし） 略歴：

ユニバーサル ミュージック合同会社 社長兼最高経営責任者（CEO）

一般社団法人 日本レコード協会 副会長

株式会社オフィスオーガスタ 代表取締役会長

1967年生。92年にポリドール株式会社(現・ユニバーサル ミュージック合同会社)入社。

邦楽レーベル・ユニバーサルシグマ宣伝本部本部長、同プロダクトマネジメント本部本部長などを経て2008年、執行役員就任。2012年に副社長兼執行役員就任、邦楽事業を統括。2014年1月より現職。

Billboard International Power Playersに2019年、2021-26年に選出。