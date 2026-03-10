日本橋 千疋屋総本店 そごう横浜店 NEW OPEN ～2026年3月24日（火）～
この度、そごう横浜店 地下2階食料品売場に新店をオープンします。これもひとえに皆様方のご愛顧の賜物と心より感謝申し上げます。スタッフ一同ご来店を心よりお待ち申し上げております。
そごう横浜店 店舗イメージ
オープン記念 そごう横浜店限定商品
香るモンブラン ～クイーンストロベリー～
香川県産のクイーンストロベリーを贅沢に使用し、苺の甘みと酸味がふわりと広がるモンブランに仕上げました。なめらかな苺クリーの中にも、トッピングにも苺をあしらいました。ひと口ごとに苺本来の香りとコクを存分にお楽しみいただけます。
1個 税込1,080円
□ 販売期間：3月24日（火）～4月6日（月）
※準備数に限りがあります。※おひとり様2点まで。※画像はイメージです。
オープン記念 そごう横浜店限定商品
ふわもち包み ～クイーンストロベリー～
やわらかな求肥で、なめらかなこしあんとクリームを包みました。中にはゲランド塩をほんの少し忍ばせ、甘さの中にアクセントを加えています。クリームは、〈ホイップクリ―ム〉と〈抹茶クリーム〉の2種類をご用意しております。
1個 税込702円
□ 販売期間：4月7日（火）～4月20日（月）
※準備数に限りがあります。※おひとり様2点まで。※画像はイメージです。
クイーンストロベリーとは
香川県で栽培されるクイーンストロベリーの真紅に輝く美しさは、冬の贅沢そのもの。千疋屋でしか味わえない特別な苺です。 高設栽培で太陽をたっぷり浴び、しっかりと赤く熟した果実は、甘みと酸味のバランスが絶妙。 ハウスの中で箱入り娘のように大切に育まれたクイーンストロベリーをひと口頬張れば、ジューシーな美味しさが口いっぱいに広がります。
オープン記念 お楽しみ袋
千疋屋総本店で人気のジュースやジェリー、コンポートなどを組み合わせた嬉しいセット。※エコバック付き
1個 税込3,240円
□ 販売期間：3月24日（火）～
※限定数100個。
※限定数に達し次第、終了いたします。
※画像はイメージです。
そごう横浜店では限定品以外にも、お客様から大変人気のある「ピュアフルーツジェリー」「ミルフィーユ」の他、「マンゴープリン」や「絹ごし杏仁メロン」など、旬のフルーツの味わいを存分にお楽しみいただけるスイーツを多く取り揃えております。ご自宅用はもとより、お友達への贈り物にもぜひご利用くださいませ。
国内産の果肉を閉じ込めた「ピュアフルーツジェリー」
香り高いフルーツの味わいを閉じ込めた「ミルフィーユ」
マンゴーの濃厚な風味が感じられる「マンゴープリン」
メロンの上品な甘みと香りが楽しめる「絹ごし杏仁メロン」
日本橋 千疋屋総本店
1834年（天保5年）創業以来、京橋千疋屋、銀座千疋屋と暖簾分けをして、現在では日本橋本店をはじめ都内近郊に店舗を構えております。「一つ上の豊かさ」をブランドのアイデンティティとして掲げ、果物を通じてお客様の食生活を豊かにしたいという新たな使命感を持って取り組んでいます。
http://www.sembikiya.co.jp
配信担当者
株式会社千疋屋総本店 本社営業本部 清水
TEL：03-5202-7034