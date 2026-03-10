adidas Originals SUPERSTAR II HOMEGAME EXCLUSIVE MODELが登場!

adidas Originals SUPERSTAR II HOMEGAME EXCLUSIVE MODEL

クラシックの完成形として長年支持を集めてきたSUPERSTAR。

そのDNAを継承し、現代的に再構築されたSUPERSTAR IIより、HOMEGAME Exclusive Modelとしてモノトーン配色が際立つ本モデルが登場。

ブラック×ホワイトのコントラストが印象的なアッパーは、まるでチェスの駒のように静かで力強い存在感を放つ。

アイコニックなラバーシェルトゥ、スリーストライプス、ローカットシルエットといった普遍的ディテールはそのままに、質感とバランスで洗練された印象に仕上げられている。

ストリートスタイルはもちろん、ミニマルな装いにも自然に溶け込むモノトーンカラーは、コーディネートを選ばない高い汎用性が魅力。

本モデルは、HOMEGAME店舗およびadidas直営店のみでの展開。

クラシックを、静かに主張する一足。

【抽選受付期間】

3/10 (火) 20：00 ～ 3/12(木) 12：00

抽選ページはこちら :https://homegame.base.shop/

adidas Originals【アディダス オリジナルス】

1949年にドイツで誕生した世界的スポーツブランド。 創業者アディ・ダスラーの理念に基づき、革新性と機能性を追求。 スポーツパフォーマンスからストリートまで幅広いアイテムを展開。 スリーストライプスを象徴とする、スポーツカルチャーを牽引するブランド。

HOMEGAME【ホームゲーム】

日本未発売のNEW ERA（ニューエラ）をはじめ、国内外より厳選されたレアなキャップを取り扱うコンセプトショップ。

東京、横浜、大阪に店舗を構え、最新トレンドをキャッチしつつ、定番のクラシックなアイテムまで幅広く展開するそのラインナップは圧巻。

スタッフや著名人の提案によるHIPHOPカルチャーを色濃く反映した別注モデル「HOMEGAME CUSTOM」を数多くリリースし話題を集めている。

●Product Name : adidas Originals SUPERSTAR II HOMEGAME EXCLUSIVE MODEL

●Release Date : 2026年3月13日(金)

●Price : \14,000-(税込)

【オンラインサイト】

HOMEGAME

https://homegame-tokyo.com

【取り扱い店舗】

HOMEGAME TOKYO

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前3-20-21ベルウッド原宿1FA号

HOMEGAME PLUS TOKYO

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前４丁目２５－１ ライサ 1F-D

HOMEGAME YOKOHAMA

〒220-8577

神奈川県横浜市西区南幸2丁目15-13 横浜VIVRE 1F

HOMEGAME OSAKA

〒542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-18

HOMEGAME PLUS OSAKA

〒542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-8-4

HOMEGAME SHINJUKU

〒160-0022

東京都新宿区新宿三丁目22番11号 R・Sビル1階

adidas Originals SUPERSTAR II HOMEGAME Exclusive Launch Party

adidas Originals SUPERSTAR II HOMEGAME Exclusive Modelの発売を記念し、 HOMEGAME PLUS TOKYOにて Launch Partyを開催！

この日限りのスペシャルな夜を ぜひお見逃しなく。

HOMEGAME PLUS TOKYOにて是非お待ちしております。

-Live-

DIRTY JOINT

-DJs-

BAKU(KAIKOO)

DAH-ISHI

YKAY

@HOMEGAME PLUS TOKYO

3/13(FRI) 18:00-21:00