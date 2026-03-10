渋谷スクランブルスクエアにてパリ発ジュエリーブランド「SERGE THORAVAL」ポップアップイベント開催。26SS新作に加え、『新世紀エヴァンゲリオン』コラボレーションジュエリーを限定展開。

アッシュ・ペー・フランス株式会社

アッシュ・ペー・フランス株式会社（本社：東京都港区）が取り扱う、フランス・パリに拠点を置くジュエリーブランド 「SERGE THORAVAL（セルジュ・トラヴァル）」 は、2026年3月17日（火）～4月2日（木）の期間、渋谷スクランブルスクエア2階 スペース2にてポップアップイベントを開催いたします。渋谷スクランブルスクエアでの開催は今回が初。本イベントでは、2026年春夏コレクションの展開に加え、『新世紀エヴァンゲリオン』コラボレーションジュエリーより、ヴェルメイユコレクションを数量限定で発売いたします。

渋谷で広がる「セルジュ・トラヴァル」の世界観

「セルジュ・トラヴァル」は、詩や言葉を刻んだジュエリーで知られるフランス・パリ発のブランド。アッシュ・ペー・フランスを代表するブランドとして長年支持されています。本ポップアップイベントでは、ブランドの中でも特に人気の高いシリーズである、『TOUJOURS（いつも）』『BONHEUR（幸せの手錠）』『S’ASSEOIR ET REGARDER LE CIEL（座って空を見上げてごらん）』『QUAND FOND LA NEIGE OÙ VA LE BLANC（雪解け）』の4つを軸に構成。各シリーズの言葉や背景を紹介しながら、ジュエリーとともにブランドの世界観を体感できる空間を展開します。

ジュエリーに刻まれたフレーズは、デザインの一部であると同時に、身に着ける人それぞれの価値観や記憶と重なり合うもの。言葉を軸にしたジュエリーという「セルジュ・トラヴァル」ならではの魅力を、渋谷という新たなロケーションで発信します。

2026年最新コレクション「LE VENT」が登場

Toujours（いつも）Bonheur（幸せの手錠）S'asseoir et regarder le ciel（座って空を見上げてごらん）Quand fond la neige où va le blanc（雪解け）イヤーカフ（上）18,700円、ピアス（下）17,600円、ネックレス 50,600円、バングル（上）31,900円、（下）49,500円

“風”をテーマにした本コレクションは、SERGE THORAVALを象徴する言葉の刻印シリーズを、より軽やかなデザインで表現。繊細なチェーンやミニマルなフォルムに、ブランドを代表するフレーズを刻んだ新作ジュエリーが登場します。「AIMER REVER RIRE（愛する 夢見る 笑う）」、「TOUJOURS（いつも）」、「S’ASSEOIR ET REGARDER LE CIEL（座って空を見上げてごらん）」など、長く愛されてきた言葉をモチーフに、日常に取り入れやすいネックレスやリング、ブレスレットを展開します。

『新世紀エヴァンゲリオン』とのコラボレーションジュエリーより、ヴェルメイユ コレクションが限定で登場

ネックレス 50,600円、リング（右手）33,000円、（左手 人差し指）27,500円、（左手 中指）27,500円バングル（上）31,900円、（下）49,500円、リング（クロスした左手 中指）27,500円、（右手 人差し指）33,000円

加えて、『新世紀エヴァンゲリオン』コラボレーションジュエリー ヴェルメイユコレクションを数量限定で発売いたします。本コレクションは、スターリングシルバーに厚みのある金コーティングを施したゴールドヴェルメイユ仕様。「セルジュ・トラヴァル」の象徴であるフレーム型デザインをベースに、リング・バングル・ネックレスの3型で展開します。叩き上げたメタルの力強い質感と、手仕事ならではの温もりが特徴です。

バングル 58,300円、ネックレス 58,300円、リング 49,500円

各アイテムには、『新世紀エヴァンゲリオン』の世界を象徴する3人の主要キャラクターの言葉を刻印。いずれもロックが作品への理解と自身の感性から選び抜いたフレーズです。

碇シンジ「僕はここにいてもいいんだ！」

綾波レイ「私は私」

惣流・アスカ・ラングレー「私を見て」

「セルジュ・トラヴァル」が大切にしてきた“言葉をまとう”という哲学と、『エヴァンゲリオン』が描く深い物語性が結びついたとき、ジュエリーは単なる装飾ではなく、身に着けるお守りのように心に寄り添う存在となります。

◼︎商品概要

- 素材：シルバー925、18Kコーティング- 原産国：フランス- サイズ展開：リング 6サイズ（9 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20）バングル 3サイズ（S / M / L）ネックレス フリーサイズ

※価格は全て税込です。

先着で「CAFE CAVE（カフェ ケイヴ）」オリジナルコーヒーガレットをプレゼント

期間中、ポップアップイベントにてお買い上げのお客様へ、CAFE CAVEオリジナル コーヒーガレットを先着でプレゼントいたします。米粉を使用したグルテンフリータイプと、小麦粉を使用したタイプの2種類をご用意。CAFE CAVEで焙煎時に生豆から剥がれ落ちるチャフ（薄皮）や、コーヒー抽出後に残る出涸らしを活用した、アップサイクルの取り組みから生まれた焼き菓子です。グルテンフリータイプにはカフェインレスの出涸らしを使用しています。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

開催概要

■開催期間：2026年3月17日（火）～4月2日（木）

■開催場所：渋谷スクランブルスクエア 2階 スペース2（東京都渋谷区渋谷2-24-12）

■営業時間：10:00-21:00

デザイナーはパリ出身のセルジュ・トラヴァル。独学でジュエリーを作り始め、数々の有名ブランドとコラボレーションした後、自身のブランドをスタート。スターリングシルバーとゴールドにメッセージを刻んだジュエリーが人々の心を捕らえ、世界中に広まり始めた矢先の1999年、交通事故により他界。以後パートナーであるジュヌヴィエーヴにより引き継がれます。ブランド創立から20年を経た2014年、息子のロック・トラヴァルがアトリエに加わり新たなスタートを切りました。

ブランドページ：https://www.hpfrance.com/brand/sergethoraval

アッシュ・ペー・フランスは1985年の設立以来、ファッションを軸に、ライフスタイルやアートなど生活と文化に関わるさまざまな事業を展開しています。全国約30店舗のコンセプトショップ、自社のECサイトなどを運営。日本はもちろん、パリ、ロンドンなどのヨーロッパをはじめ、世界中のクリエイティブな才能や個性との出会いを大切にしながら、それをエネルギーにビジネスを成長させています。

公式サイト：https://www.hpfrance.com/

公式インスタグラム：@hpfrance_official(https://www.instagram.com/hpfrance_official/)