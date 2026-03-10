東京のカルチャーシーンから生まれたクリエイティブエージェンシーの現在地

株式会社paradise

クリエイティブエージェンシー・paradiseは、創立2周年を記念し、2026年3月20日（金）から3月23日（月）までの4日間、渋谷・MIYASHITA PARK内「Park in Park」にて、インスタレーション展示「PARADISE : IN BLOOM」を開催いたします。

これまで様々な企業やブランドのコミュニケーション、空間演出を横断的に手がけてきたparadise。会場となる「Park in Park」のVI（ビジュアル・アイデンティティ）構築も担当しています。

本展は、そうしたクライアントワークの延長線上にありながら、自らの思想と現在地をまっすぐに提示する、初の自主企画展となります。社内メンバーと、日頃から共創を重ねるパートナーたちの個性を結集し、空間全体を一つのキャンバスとして描き出します。





本企画の核となるのは、日本の春を象徴する桜を、消費行動の象徴であるレシート用紙によって構築するインスタレーションです。 レシートは、私たちが何を選び、どこに価値を見出し、いかに社会と接続したかを示す、確かな消費の記録です。その無数の痕跡を丁寧に束ね合わせることで、一本の木を都市に立ち上げます。

祝祭や芸術体験さえも消費の構造に組み込まれ、瞬時に消化されていく現代の都市。 本作は、その現実に問いを投げかけます。 表現は、ただ消費されるためだけに存在するのか。 鑑賞し、撮影し、共有し、体験を使い切ったその先に、一体何が残るのか。 楽しむという行為の奥底にある意味を、来場者と共に再考する場を目指します。





タイトルに冠した「IN BLOOM」が指すのは、完成された満開という結果ではありません。それは、いま、この瞬間に咲き続けているという状態です。 設立2周年を迎えたparadiseもまた、到達点にいるわけではありません。変化し、成長し、更新され続けるプロセスそのものが、私たちの現在地です。

paradiseという花は、まだ咲き始めたばかり。その進行形の姿勢を、この空間に込めています。

カルチャーと日常が絶えず交差する渋谷。

私たちが活動の起点としてきたこの街で、これまでの実践を社会に提示し、新たな対話を生み出します。

EXHIBITION INFORMATION

タイトル：PARADISE : IN BLOOM

会期：2026年3月20日（金）～ 3月23日（月）

時間：Park in Park営業時間に準ずる

会場：Park in Park

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 1F Park in Park

入場：フリーエントランス

3月20日（金）～ 3月23日（月）はどなたでも入場可能となり、3月21日（土）にはDJによるパフォーマンスと、スペシャルフード・ドリンクの販売を予定しています。

ABOUT paradise

東京を拠点に、ブランドの立ち上げや再定義を行うクリエイティブ・エージェンシー。グラフィック、映像、空間、Web、SNSを横断し、思想と体験、ビジネスをつなぐクリエティブを設計します。

グローバル化する市場において、本質を見極め、可視化することをコミュニケーションの中心に据えています。社名「パラダイス」には、クライアント、パートナー、従業員、そして社会のあらゆる関係性において、その利益を最大化できる企業でありたいという願いが込められています。

この理念に基づき、ロンドン、パリ、韓国、バンコク、香港、トロント、ニューヨークに拠点を構え、 東京をはじめとした8都市に広がるクリエイティブネットワークを活かし、多岐にわたるプロジェクトを実現しています。

パラダイスは、クライアントと共に成功へと導くパートナーとして、常に進化を続けています。

Instagram : https://www.instagram.com/creativebyparadise/

HP : https://paradisecreative.co.jp/

CONTACT

paradise : info@7dise.jp