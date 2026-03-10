【第1弾】ファン必見！九州新幹線全線開業15周年の限定アイテムを発売！

九州旅客鉄道株式会社

2026年3月10日

JR九州商事株式会社

JR九州商事株式会社では、九州新幹線全線開業15周年を記念し、公式ロゴをデザインに組み込んだ記念商品を九州新幹線全線開業記念日である3月12日より発売いたします。日常で使いやすい文具や雑貨から、記念として長くお持ちいただけるアイテムまで、多彩なラインアップを取り揃えました。本企画は第1弾としての展開であり、今後も第2弾・第3弾の商品を順次発売してまいります。15周年を彩るラインナップにご期待ください！

１ 商品概要

第1弾では、文具類や日常雑貨、コレクションアイテムなど幅広いカテゴリーの商品を展開します。クリアファイル、ノート、マグカップ、ピンバッジなど、公式ロゴをあしらったアイテムを中心に、九州新幹線の15年の歩みと魅力をテーマとしたデザインに仕上げています。車両のフォルムやカラーリングを活かしたスタイルで、日常にも取り入れやすい商品ラインアップです。

※画像はデザインイメージです。実際の商品とは色味や仕様が異なる場合がございます。

２ 発売開始日時・発売箇所について

発売日：2026年3月12日

販売場所：オンラインショップ「九州の旅とお取り寄せ」

https://www.jrk-kyushutabi.shop/html/page127.html

※一部商品は数量限定です。

３ 今後の企画について

今回の記念商品は【第1弾】として発売するもので、今後も第2弾・第3弾の商品を順次展開予定です。15周年を盛り上げる多彩なアイテムに、ぜひご期待ください。