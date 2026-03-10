クラファン850万円達成！エンタメバレエ『くるみ割り人形 The Ballet Show』全5公演で5,865人動員、観客満足度99.2％*の史上最高記録で閉幕！5月公演限定でネレア復帰出演も決定！

株式会社ワイブロ

株式会社ワイブロ（所在地：東京都港区／代表取締役：山本大輔）が運営するエンタメバレエ団『The Ballet Show（ザ・バレエショウ）』は、クラウドファンディングで850万円を超えるご支援をいただき制作した新作公演『くるみ割り人形 The Ballet Show』を、2026年2月14日より大阪、2月21日より東京にて全5公演上演し、大盛況のうちに閉幕いたしました。

本公演は、一部公演の完売を受けて追加公演を実施したほか、バルコニー席を開放するなど増席対応も行い、全5公演で5,865名を動員。さらに、来場者アンケートでは観客満足度99.2％*を記録し、The Ballet Show史上最高満足度となりました。

＜本公演の実績＞

クラウドファンディング支援総額：850万円超

上演回数：全5公演

動員数：5,865名

観客満足度：99.2％*

5公演・5,865名を動員し、過去最高となる観客満足度99.2%*を達成！

『くるみ割り人形 The Ballet Show』は、The Ballet Showとして新たな表現に挑戦した意欲作です。

舞台美術・照明・音楽・演出を総合的にアップデートし、アクロバットや他ジャンルのダンスなども融合しました。従来公演からさらにスケールアップしたことで、来場者からは「前回よりもアップデートされていた」「感動した」「次の公演も楽しみ」といった声が寄せられました。

会場で実施したアンケートでは、満足度に関する設問に対し、「とても良かった」「良かった」と回答した方が99.2％*となり、The Ballet Show史上最高満足度を記録しました。

◆来場者コメント（一部抜粋）

- 凄く凄く感動しました！世界で1番のバレエ団だと思います！- 今までバレエに全く興味がなかったのですが、今日の公演で非常に興味を持ち、楽しみが増えました。5月の公演も楽しみにしています！- 今までに観たくるみ割り人形の中で、1番楽しめました。The Ballet Showスゴイです！- The Ballet Showは、クラシックの良さを大切にしつつも、今の時代に合った表現や演出があって、バレエにあまり詳しくない人にも届きやすいと感じました。- バレエショーはミュージカルと同じ感覚で観ることができるし、お客さんを楽しませようという演出や工夫にこちらが応えたくなる。ヤマカイさんとネレアさんの観る側と演者さんへの情熱に賛同しているので、機会があればまた観たいです。- クラシック演目でいつもより楽しむのが難しいかと思っていましたが、絵本と分かりやすい振付で予想以上に楽しめました。- くるみ割り人形は1幕はまあまあ面白いけれど2幕は退屈なだけ、というイメージでしたが、今回の舞台は最後まで楽しめました。- 娘がヤマカイさんが面白いとYouTubeを見せてくれて、おふたりを知りました。ヤマカイさんネレアさんハンクさんがいつも全力で作り上げる舞台から勇気をいただいていますし、ヤマカイさんやネレアさんに関わる関係者へのリスペクトのある言葉かけや好奇心にあふれた姿勢がとても好きです。- こんなに面白くて楽しくて感動する舞台、誘った友人もまた観たいと言ってくれています。今回ネレアさんは芸術監督に専念されていましたが、とても素晴らしい作品をありがとうと伝えたいです。そして、ネレアさんの踊りもまた観たいことも伝えたい。

以下より、今回の公演に関するアンケートデータをご紹介します。

満足度・バレエ鑑賞経験ともに高い結果に

「今回のバレエ公演にどのような印象を受けられましたか？」という公演の満足度についての設問には、「とても良かった（88.01％）」「良かった（11.17％）」「普通（0.67％）」「残念だった（0.15％）」となり、満足した方は約99.2％という結果になりました。

また、今回の来場者に「今までバレエ鑑賞の経験はございますか？」という設問は、「たまに観る（42.8％）」、「よく観る（23.1％）」、「あまり観ない（18.2％）」、「観たことがない（15.9％）」という結果になり、バレエ鑑賞経験者が全体の約6.5割を占めました。

The Ballet Showはこれまで、バレエにハードルを感じている方や、これまでバレエにあまり触れてこなかった方にも楽しんでいただける“親しみやすい舞台”を目指してきました。そうした背景を踏まえると、今回の公演では比較的バレエ鑑賞経験者の割合が高く、三大バレエのひとつとして広く知られる『くるみ割り人形』という演目が持つ認知度や親しみやすさが、新たな来場の動機につながったことがうかがえます。

名作としての入り口の広さと、The Ballet Showらしい現代的な解釈が掛け合わさることで、既存のバレエファンに加え、これまで作品に触れてこなかった層にも関心を広げる公演となりました。

演目の選択にも高評価！約98％が同作品を「また観たい」と回答

「もう一度同じバレエ作品を観たいと思われましたか？」という設問に対しては、「観たい（79.6％）」、「何年後かに観たい（18.2％）」、「1回で十分・その他（2.2％）」という結果となりました。

一度きりの鑑賞で終わるのではなく、再び同じ作品を観たいという意欲の高い回答が多数を占めており、本公演が強い印象と余韻を残したことがうかがえます。

「今回の演目の選択（くるみ割り人形）についてどう思われましたか？」という問いに対しては、「大変良かった（85.5％）」、「良かった（13.2％）」、「どちらでもない（1％）」、「悪かった（0.3％）」という結果となり、演目選定そのものについても非常に高い評価を得ました。

誰もが一度は耳にしたことのある名作を題材にしながらも、The Ballet Showならではの解釈とエンターテインメント性を加えることで、作品への期待感と満足度の双方を高い水準で実現した公演となりました。

また、「The Ballet Showのバレエ公演をどこで知りましたか？」という流入経路の設問では、「ヤマカイTVのYouTube（64.7％）」、「ご家族・ご友人（16.3％）」、「ヤマカイのInstagram（8.3％）」、「出演者のSNS（YouTube／Instagram／X）（4.5％）」、「バレエ教室（1.5％）」、「その他（4.7％）」という結果となりました。

YouTubeを起点にしながら、Instagramや出演者のSNS、ご家族・ご友人からの口コミなど、複数の接点から来場につながっており、The Ballet Showの認知が着実に広がっていることがうかがえます。

アンケートにご協力いただいた皆様にも、心より感謝申し上げます。

＜調査概要＞

調査名：「くるみ割り人形 The Ballet show」公演2026 ご鑑賞アンケート

調査方法：Googleフォームによるアンケート

調査地域：全国

調査期間：2026年2月14日～3月9日

調査対象：2026年2月14日～2月22日（全5公演）鑑賞者のうち1,343名

調査元：株式会社ワイブロ

* 本数値は、2026年2月14日～3月9日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,343件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において、満足度についての評価で「とても良かった」「良かった」を集計した結果による。

＜舞台裏アザーカット＞

舞台裏でのメンバーのやりとりや、芸術監督として振付・演出を指示するヤマカイ＆ネレアの姿など、貴重なアザーカットも公開します。

ネレアが芸術監督に没頭した愛を込めた作品の裏側

現在、主役としての舞台出演を一時休止しているネレアは、本作では芸術監督として作品づくりに注力しました。ダンサー一人ひとりの魅力を引き出しながら、作品全体の世界観や感情の流れ、観客の心に届く演出を細部まで丁寧に磨き上げ、本公演を完成へと導きました。

終演後のカーテンコールでネレアがサプライズ登場した際には、客席から大きな歓声が上がり、涙を流す観客の姿も見られました。出演を休止している今だからこそ、舞台裏から作品を支え続けてきたネレアへの想いが、会場全体にあふれる印象的な瞬間となりました。

▼さらに、本公演の詳細やステージ写真はこちらでもご覧いただけます。

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000162880.html

公演概要

公演名：くるみ割り人形 The Ballet Show

会場：大阪・大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール）／東京・東京かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

日程：2026年2月14日～2月22日（全5公演）

出演：ヤマカイ、中野伶美、石井智也、ハンク、市原晴菜、コリアー二 雄大、田中伶奈、The Ballet Showダンサーズ ほか

芸術監督：ネレア・バロンド、山本開斗（ヤマカイ）

舞台監督：鈴木久宗

次回、『プリンセスガラ』5月開催決定！ネレア出演決定！

The Ballet Show初となるガラ公演、『プリンセスガラ The Ballet Show』の開催が決定しました。

本公演では、“誰もがプリンセス”をテーマに、これまでThe Ballet Showが手がけてきた『アラジン』『白雪姫』『美女と野獣』『くるみ割り人形』などの過去作品から、人気キャラクターや印象的なシーンが一堂に集結します。プリンセスやプリンスはもちろん、ヴィラン（悪役）なども登場し、たくさんのキャラクターがコラボする夢の舞台をThe Ballet Showならではの仕掛けでお届けします。

2026年3月10日（火）19:30より公式会員クラブ会員限定で先行発売を開始いたします。全3公演のため早期完売も予想されます。公式会員限定の席もご用意しておりますので、「見逃したくない」「より良い席で観たい」という方は、ぜひこの機会に会員クラブへご登録ください。

ネレアが待望の復帰！新たな企画も発表！

公式会員クラブはこちら :https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/

さらに今回は、前作で芸術監督として作品を支えたネレアが、一時的に舞台へ復帰し、ダンサーとして出演することも決定しました。

舞台裏から作品を支えてきたネレアが、今作では再び自ら舞台に立ち、その表現を直接お届けします。ファンにとっても、The Ballet Showにとっても、特別な意味を持つ公演となります。

今回、“バレエを広める”という挑戦の一環として、初となる「視聴者参加型オーディション」も実施し、一部配役の視聴者投票も行われました。「このダンサーにこの役を踊ってほしい」というファンの声が舞台づくりに反映される、The Ballet Showならではの参加型企画となります。

◆「ガラ」とは

「ガラ」とは、もともと「祝祭」や「特別な催し」を意味する言葉で、バレエやオペラの分野では、特別公演や記念公演を指します。

一つの物語を最初から最後まで描く一般的な「全幕公演」とは異なり、作品の名場面や見どころとなるバリエーションを抜粋し、次々に披露していく、ハイライトを凝縮したオムニバス形式の公演です。

いわば、バレエの“おいしいところ”を一気に味わえる舞台。ダンサーの実力、華やかさ、呼吸、緊張感、そのすべてが凝縮され、短い時間の中で濃密な感動を楽しめます。長いストーリーや大がかりな物語構成がない分、踊りの魅力はより鮮明に、よりダイレクトに届きます。

まるで“美の濃縮還元”のように、バレエの醍醐味を贅沢に詰め込んだ特別なステージです。

公演に興味がある方は、公式LINEにご登録のうえ、続報をお待ちください。

公式LINEはこちら :https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi

『プリンセスガラ The Ballet Show』公演概要

【公演日程】2026年5月19日(火)～28日(木)

【会場】大阪：吹田市文化会館（メイシアター）大ホール、東京：かつしかシンフォニーヒルズ

【出演】ヤマカイ、ネレア、The Ballet Showダンサーズ ほか（オーディション開催予定）

【芸術監督】山本開斗（ヤマカイ）、ネレア・バロンド

【公式会員限定の先行発売】2026年3月10日(火)19:30～

【一般発売】2026年3月20日(金)19:30～

＜プロフィール＞

ヤマカイ

プロバレエダンサー/芸術監督

1995年10月20日北海道生まれ。7歳でバレエを始める。

函館ラ・サール高校卒業後、渡米。全米各地の舞台で主役として数々のステージに立ち、プロバレエダンサーとして活躍。「日本のバレエのイメージを変えたい」という想いからYouTubeでの発信を開始。

以来、7年半にわたり、ダンサーとしての活動と並行して、撮影・編集をすべて1人で行いながら動画投稿を継続。

2024年には、パートナーのネレア氏とともに『The Ballet Show』を始動。初公演を大成功で終え、“エンタメバレエ”という新たなジャンルを牽引している。

現在もダンサーとYouTuberの二軸で活動し、バレエ文化の裾野を広げる第一人者として注目されている。

ネレア

プロバレエダンサー/芸術監督

1997年10月12日スペイン・バスク地方生まれ。

3歳でバレエを始め、13歳でマドリードの名門バレエ学校に所属。わずか１年後にモスクワのボリショイ・バレエ学校へ転入し、18歳でバレエアーティストのディプロマを取得。

ロシア国立バレエ団、アメリカの複数のバレエ団でプリンシパルとして活躍。教育者・発信者としてもバレエ普及に力を注ぎ、2023 年にヤマカイとともに日本へ拠点を移し『The Ballet Show』を始動。以降、全ての作品で主演を演じてきたが、今回の『くるみ割り人形 The Ballet Show』以降は主演活動を一時休止し、芸術監督として注力している。

『The Ballet Show』を通して、バレエをもっと身近で気軽に鑑賞してもらえる未来の実現に向けて挑戦している。

『The Ballet Show』について

2024年1月より始動。SNS総フォロワー数約100万人*¹ のプロバレエYouTuber・ヤマカイ＆ネレアによる、誰もが楽しめるバレエ公演を届けるエンタメバレエプロジェクト。

2026年3月現在、年間観客数約2.1万人・公演満足度99.2％*² ・累計観客数約4万人・累計公演数38回を記録し、全公演が大盛況となっています。

「-バレエを広める-」

これが私たち『The Ballet Show』が掲げる最上最高の理念であり、そして、この理念達成のため「バレエを当たり前に楽しんで観る文化が根付いている日本」を目指します。

「あ、来週暇だったらバレエ観に行かない？」

そんな会話が日常になる社会と、バレエが“特別な芸術”ではなく、誰もがエンターテインメントとして楽しめるものになる世界の実現に向けて、The Ballet Showは日々活動中です。

*¹ ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2026年3月時点）

*² 本数値は、2026年2月14日～3月9日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,343件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において、満足度についての評価で「とても良かった」「良かった」を集計した結果による。

▽公式HP

https://theballetshow.co.jp/

※チケット情報につきましては、公式LINEアカウントよりご確認いただけます。

▽公式会員クラブ

https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/

▽公式SNS

ヤマカイ

・YouTube：https://www.youtube.com/@Y_Ballet/featured

・Instagram：https://www.instagram.com/yamakai_official

・TikTok：https://www.tiktok.com/@bringballet0420

・X：https://x.com/handsomedancerk

ネレア

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqI1zld-YlDGD57BKBqxWOw

・Instagram：https://www.instagram.com/nerea.barrondo/

The Ballet Show

・YouTube：https://youtube.com/channel/UCBPsPh9j9OZXElaoGrpib0Q?si=0x_EuUAtSuRryHLh

・LINE：https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi

