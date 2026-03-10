「台湾・台東」の海と山の恵みを世界へアピール。 台東県政府が地元優良ブランド8社を率いて「FOODEX JAPAN 2026」に出展

亞廣展覽股份有限公司

台東県は10日、厳選された地元優良ブランド8社とともに、アジア最大級の食品展示会「FOODEX JAPAN 2026」に登場しました。東京ビッグサイトに開設された「台東ブース」では、「海と山の恵み」をテーマに、世界のバイヤーおよび国際的な飲食販路へ協業を働きかけます。台東県ならではの豊かな大地の味わいと海の魅力を世界に発信し、グローバル市場への本格参入に向けた強い決意と行動力をアピールしています。

▲写真説明（1）：台湾館の開幕記者会でテープカットが行われ、展示会が開幕しました。▲写真説明（2）：台東ブース開幕の記念集合写真。

饒慶鈴（ラオ・チンリン）台東県知事は、「FOODEX JAPAN 2026は、世界中の食品、飲食業界をつなぐ重要なプラットフォームであり、台東県の特産品を世界市場へアピールするための重要な鍵となる場所です。山と海に囲まれた自然環境と多様な農産・水産資源を有している台東県は、山間部で農家が心を込めて育てる良質な茶葉やお米、海がもたらす豊かな風味とインスピレーションにより、独自の食文化と食農の奥深さが融合するライフスタイルを、一歩ずつ形作っています。」とコメントしました。

台東ブランドの価値は、単なる製品ではなく、この土地と人々との間に長い時間をかけて築かれた信頼とこだわりから生まれたものです。 「FOODEX JAPAN 2026」を通じて、台東の農産物や加工品をアピールするだけでなく、台東の清らかな環境で育まれ、ゆったりとした時間の流れの中で磨き上げられた「山と海のライフスタイル」を、世界中の方々に、その味わいを通じて台東の魅力を知っていただき、その背景にある文化も理解して欲しいです。

さらに、台東県は積極的なグローバル戦略のもと、グローバル市場への浸透にむけた動きを本格化させています。「1対1の個別商談マッチング」を実施するだけでなく、日本の飲食店とタイアップし、3カ月間にわたる「台東祭」を開催します。台東の食材を日本の飲食店や一般消費者へお届けします。会場では、シェフによる調理を実演し、台東ブランドの認知度向上から実際の販売へ結びつけます。このような一貫したグローバル推進体制を構築し、産業の国際化を強力に推し進めます。

今回の台東ブースは、厳選された地元優良ブランド8社が集結しました。産地での栽培から加工に至るまで、一貫したサプライチェーンの強みをアピールします。天然醸造技術を用いた、ロゼル酢（洛神花）や果実酢シリーズなど、台東の農産物を健康志向の高付加価値なヘルスケア飲料として展開している「秋醸慢慢(ちょうにゃんまんまん)」をはじめ、長年培った熟練の製茶製法で、台東名産「紅ウーロン」などの特色豊かな茶葉を国際市場へ向けて発信している「允芳(ユンフォン)茶園」。国際味覚審査機構iTiのダイヤモンド味覚賞を受賞し、これまでに100近い金賞を獲得した紅ウーロンに定評があり、世界のバイヤーが注目している「博雅齋(ボーヤージャイ)自然茶園」が出展します。また、台湾東海岸の海洋深層水と、原住民文化に根ざした刺葱(カラスザンショウ)や荖葉(キンマ)といった、台東の風土を映し出した、唯一無二の職人仕込みの地酒をお届けする「東太陽製酒」。有機稲作（オーガニック米）の栽培と食農教育を推進し、安心・安全で純粋なお米の美味しさを世界へ届けている「梓園(ズーユェン)碾米工場」。1,200ヘクタールの契約栽培面積と世界への輸出実績を誇り、台東産米のスケールメリットと輸出における競争力を有する「皇家穀堡(ゴールデンライスキャッスル)」。台東の名産品「釈迦頭」を使用したフルーツワインや冷凍フルーツを開発など、加工技術によって農産物の新たな付加価値を創造している「山漾(サンヤン)食品」。そして、有機ハーブティーシリーズを展開、台東の山々に育つ野草や花の風味を活かし、「自然の癒やし」をもたらす至福のティータイムを提供する「花蒔間」計8社が出展します。

山から海へ、田園から醸造所へ、そして原料から一つのブランドへ、地元優良ブランド8社が築き上げたのは、台東の豊かさを象徴する唯一無二の産業ポートフォリオです。「台東ブランド」をその味わいを通じて世界へ認知させる、ビジネス提携を通じてマーケットへ浸透させる、そして、世界中の食卓に並ぶ一歩を踏み出します。

台東県は、今後も日本市場での更なる展開を進めるとともに、海外での多様な連携機会を増やしていく方針を示しました。「文化・物産・観光」を一体化したマーケティング戦略で、より多くの世界の消費者に、食を通じて台東の素晴らしさを深く体感してもらうことを目指します。このような交流を通じ、台東ブランドが持つ国際的なポテンシャルを広く発信していきます。

▲写真説明（3）：台東県の饒慶鈴県知事が台東ブースを訪れ、出展業者と交流しました。▲写真説明（４）：台東ブースで台東の特色農産物を展示

発行元： 台東県政府 財政経済発展処 産業発展科

担当者： 林 彣蒨（リン・ウェンチェン）

電話：089-321180

本イベントは、台東県政府の委託を受け、亞廣展覽股份有限公司が企画・運営を行っております。