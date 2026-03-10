いつものケンタッキーが、もっと手軽に楽しめる　「サクッとケンタ」2商品が3月11日(水)から数量限定で発売　アンバサダーに、えなこさん、JESSICAさん、Lazさんが就任！

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：遠藤 久、本社：神奈川県横浜市、以下：日本KFC)は、手軽に楽しめる新カテゴリー「サクッとケンタ」を、3月11日(水)より数量限定で発売します。さらに本商品の発売にあわせて、コスプレイヤーのえなこさん、プロダンサー/クリエイターのJESSICAさん、元プロゲーマー/クリエイターのLazさんの3名がブランドアンバサダーに就任。商品コンセプトの「いつでも、どこでも、ニュースタイル」を表現した、それぞれのライフスタイルに寄り添った撮りおろしカット満載の『ライフスタイル ルックブック』を公開いたします。

「サクッとケンタ」ブランドフォト

＜いつでも、どこでも、ニュースタイル！意外な組み合わせの3名がアンバサダーに就任＞

ケンタッキーを、より気軽に、より手軽にお楽しみいただける「サクッとケンタ」が新登場します。第一弾となる今回は、オリジナルチキンのあの味が、片手で手軽に食べられるジューシーな骨なしチキン「まるかじりケンタ」と、ザクザクとした楽しい新食感が特長の「カーネルクランチポテト」の2商品がラインアップ。本商品の発売にあわせて、コスプレイヤーのえなこさん、プロダンサー/クリエイターのJESSICAさん、元プロゲーマー/クリエイターのLazさんがアンバサダーに就任します。

アンバサダー就任を記念し、3人が出演するブランドコンテンツ『ライフスタイル ルックブック』を公開します。本ブックでは、「いつでも、どこでも、ニュータイル」をコンセプトに、大規模撮影会の合間に楽しむ“囲みケンタ”、激しいダンス練習のエネルギーチャージにぴったりな“スタ練ケンタ”、配信の合間に手軽につまめる“配信ケンタ”など、アンバサダーそれぞれのライフスタイルに寄り添った楽しみ方を提案。3名の個性や“意外な一面”が垣間見える撮りおろしカットとともに、日常のあらゆるシーンで手軽に楽しめる、新しいケンタッキーのスタイルをご提案します。

公式サイト：https://www.kfc.co.jp/campaign/sakuttokenta-lookbook/(https://www.kfc.co.jp/campaign/sakuttokenta-lookbook/)

＜アンバサダーの様々な表情が楽しめる『ライフスタイル ルックブック』を公開！＞

『ライフスタイル ルックブック』から

『ライフスタイル ルックブック』では、アンバサダー3名のオンとオフ、それぞれの自然体な瞬間にフォーカスした、多彩な“○○ケンタ”シーンを収録。コスプレイヤーのえなこさんは、撮影現場でカメラに囲まれながら楽しむ“囲みケンタ”をはじめ、オフの日に海辺でのんびり味わう“のんびりケンタ”、さらに屋外で缶ビール片手にくつろぐオトナな表情が印象的な“つまみケンタ”まで、仕事とプライベートのギャップを感じさせるカットを展開。プロダンサー/クリエイターのJESSICAさんは、ダンス練習の合間にエネルギーチャージする“スタ練ケンタ”、メイク時間に楽しむ“メイクケンタ”など、自身のビューティー＆パフォーマンスシーンとリンクしたダイナミックなビジュアルを披露します。そして、元プロゲーマー/クリエイターのLazさんは、ゲームプレイ中に片手で味わう“配信ケンタ”、落ち着いた空間でソファに腰掛けながら楽しむ“配信裏ケンタ”など、日常生活に溶け込む「サクッとケンタ」の魅力を表現。さらに、休日ドライブ中に相手を待ちながら楽しむ“待ちケンタ”や、散歩がてらに食べ歩く“るんるんケンタ”など、オフの柔らかな表情も収められています。

アンバサダーが商品を片手に過ごす様々なシーンが垣間見られる『ライフスタイル ルックブック』とともに、いつでも、どこでも、ニュースタイルな「サクッとケンタ」を、ぜひお楽しみください。

■えなこ プロフィール

日本だけでなく、世界でも活躍するコスプレイヤー。

X・Instagramのフォロワーは、共に100万人を突破してからも勢いが衰えず、SNSに載せたコスプレ写真は何万ものRT・お気に入り登録され、まとめサイトでもNEWSとしてあがるほど。毎年夏には雑誌表紙をジャックして話題になり、

2024年には第二回トップカバーアワードで総合大賞を受賞。

現在はコスプレ活動だけではなく、TV・雑誌・声優・歌など幅広く活躍中！

■JESSICA プロフィール

Dリーグ『KADOKAWA DREAMS アバンセ』のメンバーでプロダンサー/クリエイターとして活動しており、

Pharrell WilliamsやDREAMS COME TRUE、IZ*ONEなど、超人気アーティストのバックダンサー、コレオグラファーとして活躍中！

迫力のあるビジュアルを活かしたプラスサイズモデルとしても国内外で活動。

周りをhappyにする笑い声と明るくポジティブなキャラクターで人気を獲得し、2025年、世界で活躍する30歳以下の30人「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」を受賞！

■Laz プロフィール

世界が認める日本を代表する元FPSプレイヤーであり、数々の大会でスーパープレイを生み出し日本のシーンを牽引してきたトップランナー。

『Counter-Strike』では国内前人未到の19連勝を達成し、続く『VALORANT』においても2022年に日本チーム史上初となる世界3位の快挙を成し遂げた。

現在はZETA DIVISIONにてCREATORとして活躍しており、その実力のみならず、甘いマスクでファンへ癒やしも届ける人気ストリーマーとして注目を集める。

【商品概要】※価格は税込です。

■商品名：

「まるかじりケンタ」…290円

「カーネルクランチポテトS」…290円

「カーネルクランチポテトL」…430円

「カーネルクランチポテトBOX」…910円

「ポテチキセット」…500円

〔まるかじりケンタ、カーネルクランチポテト(S)〕

「ポテチキ2ピースパック」…980円

〔まるかじりケンタ2ピース、カーネルクランチポテト(S)2個〕

「ポテチキ4ピースパック」…1,800円

〔まるかじりケンタ4ピース、カーネルクランチポテトBOX〕

「まるかじりケンタ」イメージ「カーネルクランチポテトS」イメージ「ポテチキセット」イメージ「ポテチキ2ピースパック」イメージ「ポテチキ4ピースパック」イメージ

■発売日：2026年3月11日(水)

※数量限定、なくなり次第販売終了。

■販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。