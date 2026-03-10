Shing02の思想から生まれたブランド『SEAVEN』がZOZOTOWNに初登場。【3/10(火)12:00～】販売開始

株式会社antiqua

ファッションブランドを展開する株式会社antiqua（アンティカ）は、

国際的ヒップホップアーティスト Shing02 の「和洋折衷」なアイディアとミニマリズムを追求する服飾ブランド『SEAVEN』のアイテムを、2026年3月10日（火）12:00より、ZOZOTOWNにて販売を開始します。

SEAVENはこれまで、antiqua公式サイトなどで展開されてきたブランドですが、今回 ZOZOTOWNでは初めての販売開始となります。

ブランドを象徴するキャップやシャツ、サンダルなどのアイテムを中心に、SEAVENの世界観を体現するラインナップを展開します。

【 SEAVEN 】とは

詳細を見る :https://zozo.jp/shop/antiqua/?p_tpcsid=2523417

SEAVENは、国際的ヒップホップアーティスト Shing02 の「和洋折衷」のアイディアと、ミニマリズムを追求する思想から生まれた服飾ブランドです。

ストリートカルチャーをベースに、日本的な感性と現代的なミニマルデザインを融合。

シンプルでありながら存在感のあるシルエットやデザインが魅力です。

▼ SEAVEN Official Movie

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J8f09z3wpLk ]

■ DESIGNER

Shing02（シンゴツー）

東京で生まれ、タンザニアとイギリスで育ったShing02は、90年代半ばに独立したSFベイエリアシーンで台頭した。1995年以降の彼の独立したキャリアの過程で、彼はさまざまなDJやミュージシャンとコラボレーションを行い、最も有名なのは日本のプロデューサーであるNujabesとのコラボレーションである。最近ではSauce81でアメリカのアルバム「S8102」を、SPIN MASTER A-1で日本のアルバム「2469112」を発表した。

SEAVENの世界観を体現するアイテム

ZOZOTOWNで展開されるアイテムの中から、SEAVENを象徴するアイテムを紹介します。

■ TASUKI SHIRT

大胆な切り替えデザインが印象的な「TASUKI SHIRT」。

モードな雰囲気を感じさせるバイカラーデザインと、ゆったりとしたシルエットが特徴の一着です。

さらりとした風合いでシワになりにくい生地を使用し、日常使いしやすい快適な着心地を実現。

一枚でコーディネートのアクセントになる、SEAVENらしい存在感のあるシャツです。

● 商品番号：SVO-0016

● カラー：WHITE / BLACK

● サイズ：Regular / Plus

● 価格：5,990円（税込）

キャップやハットなど、SEAVENらしいヘッドウェアもラインナップ

流線形のフォルムとユニークなパネリングが特徴の DUCK CAP をはじめ、

クラシックなバケットハットをアップデートした TORRENT HAT、折り紙の構造から着想を得た立体的なデザインの ORIGAMI HAT など、SEAVENらしい個性が光るヘッドウェアも展開します。

No.SVO-5001 / 3,960円（税込）No.SVO-5002 / 3,960円（税込）No.SVO-4001 / 5,940円（税込）

■ DUCK SLIDE

シンプルながらこだわり抜かれたデザインが特徴のオリジナルサンダル。

ミニマルなフォルムと快適な履き心地で、どんなコーディネートにも自然に馴染みます。

無駄を削ぎ落としたスタイリッシュなデザインが、日常のスタイリングをさりげなく引き立てる一足。

● 商品番号：SVN-0001

● カラー：BLACK

● サイズ：36・38・40・42・44・46

● 価格：3,960円（税込）

SEAVENのアイテムは、ZOZOTOWNをはじめ、antiqua公式サイトなどで展開しています。

ぜひチェックしてみてください。

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

