災害時の「おいしくない」は過去のものに。蒟蒻由来の次世代素材を活用した植物性の超濃厚本格派カレー「NINZIA BOSAI 欧風カレー（中辛）」、3月11日より一般販売を開始

株式会社NINZIA

こんにゃく由来の高機能原料と独自のテクスチャ・エンジニアリング（食感創成）技術を提供する株式会社NINZIA（本社：神戸市中央区、代表取締役：寄玉昌宏）は、2026年3月11日（水）より、完全植物性の防災食「NINZIA BOSAI 欧風カレー（中辛）」の一般家庭向け販売を公式オンラインショップにて開始いたします。これまで企業のオフィス備蓄（B2B）限定で展開していた本製品を、日常の食卓でもお楽しみいただけるよう販路を拡大しました。

製品詳細・ご購入はこちら（公式オンラインショップ） https://store.ninzia.jp/pages/bosai_curry(https://store.ninzia.jp/pages/bosai_curry)

■ 発売の背景：防災食の「見えない・おいしくない」という課題を解決

現在、職場の備蓄場所を知らない・備えていないという層は約75%に達するという調査結果があります。また、従来の防災食は「いざという時のためのもの」として奥深くに眠りがちであり、油脂が固まらないように味が薄く設定されることが多いため、「おいしくない」というイメージからローリングストック（循環備蓄）が進まず、食品ロスに繋がるという課題がありました。

私たちは、食べる行為そのものが楽しいからであると考え、災害時だけでなく日常的にも楽しめる次世代の備蓄システムとして「NINZIA BOSAI」を提案しています。今回、企業での「置き社食」などで高評価を得ていた本製品を一般向けに展開することで、家庭における「アクティブローリングストック」の普及を目指します。

■ 「NINZIA BOSAI 欧風カレー（中辛）」 4つの特徴

温め不要（湯煎・水不要）ですぐに美味しい： 常温でも脂が固まらず、動物性素材に頼らない濃厚な味わいを実現しています。インフラが停止した災害時でも、そのまま美味しくお召し上がりいただけます。

蒟蒻テクノロジーが生み出す満足感： NINZIA独自のこんにゃく食物繊維技術で、お肉を使用していなくても、満足感のあるテクスチャを実現しています。

多様な食のニーズに応える「完全植物性」： 動物性素材を一切使用しておらず、アレルギーやヴィーガン、など多様性に応えるプラントベースのカレーです。

日常に溶け込むフェーズフリーなデザイン： 「いつ食べても美味しい」ため、普段の食事として消費しながら備蓄を回す「アクティブローリングストック」に最適です。

■ 国内外で高く評価されるNINZIAの独自技術と「NINZIA BOSAI」

当社のテクスチャエンジニアリング技術およびNINZIA BOSAIは、次世代のフードテックおよび防災食として各方面で高い評価を獲得しています。



＜次世代防災食「NINZIA BOSAI」＞

防災・減災サステナブルアワード2026「優秀賞」

農林水産省主催 フードテックビジネスコンテスト2026「地方創生特別賞」

＜日本発のフードテック「NINZIA」＞

第28回安藤百福賞

Food 4 Future - Expo FoodTech 2024（スペイン開催）

■ 株式会社NINZIAについて

糖尿病や肥満、アレルギー等の「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、日本古来の植物性食材「蒟蒻」の可能性を追求する企業です。糖や脂質、動物性素材に頼らない結着成型と食感創成の技術を「テクスチャ・エンジニアリング技術」として展開し、日本の食テクノロジーで世界の健康課題の解決を目指しています。

【会社概要】

会社名： 株式会社NINZIA（ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

所在地： 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

代表者： 代表取締役CEO兼CRO 寄玉昌宏

事業内容： 「新しい食のカタチをつくる」テクスチャ・エンジニアリング

公式WEBサイト： https://ninzia.jp/

オンラインショップ： https://store.ninzia.jp/

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/ninzia.jp/

