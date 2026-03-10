ART FAIR TOKYO 20の会場内ラウンジをポーラ最高峰ブランド「B.A」がプロデュースし、「AFT Premium Lounge produced by POLA B.A」を展開。

エートーキョー株式会社

aTOKYO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：北島輝一）は、2026年3月12日（木）～15日（日）に東京国際フォーラムにて開催する「ART FAIR TOKYO 20」において、株式会社ポーラ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林琢磨）の最高峰ブランド「B.A」をパートナーに迎え、「AFT Premium Lounge produced by POLA B.A」を実施いたします。

本企画は、B.Aが探求してきた最新研究と感性品質の積層を背景に、会場内に美しさを問い直すための体験の場を立ち上げる試みです。またポーラは、VIPラウンジに加えて会場内の一般アクセスエリアにおいても、B.Aの特別空間演出を展開し、フェア全体の体験価値を拡張します。 B.Aの世界観に触れる体験とともに、アルコール／ソフトドリンク等をご用意し、歓談・商談の場としてご活用いただけます。

※3月13日（金）～15日（日）は一般のお客様もご利用いただけます。

企画背景

アートフェア東京は、作品の売買にとどまらず、現代のアートシーンが抱える関心や潮流、価値観の断面を可視化し、来場者へ伝えるメディアとしての役割を担ってきました。同時に、アーティスト、ギャラリー、コレクター、企業、そして新たな来場者層まで、多様なステークホルダーが出会い、対話し、関係を結び直していく関係のプラットフォームとしての機能を育んできました。

節目となる第20回開催にあたり、そうした“伝える／つなぐ”という役割を、会場内の体験としてさらに豊かに拡張する取り組みの一つとして、ポーラ最高峰ブランドB.Aをパートナーとして迎えプレミアムラウンジを企画しました。

B.Aは1985年に誕生したポーラ最高峰ブランドであり、「人の可能性は広がる」というブランドポリシーのもと、最新研究と感性品質を探求し、肌に限らず生き方そのものの美しさを問い続けてきました。ポーラは長年にわたり文化芸術支援にも取り組み、「Science. Art. Love.」の理念のもと、芸術が美のあり方を教えてくれるという考えを育んできました。古美術から現代アートまでを横断し、美の時間の流れを世界へ発信するART FAIR TOKYOの姿勢に共鳴し、本フェアにおいてB.Aのアートと響き合う体験を展開します。

本ラウンジは、B.Aの思想と審美眼に触れる体験を通じて、会場内に「美しさ」や「可能性」をめぐる感覚をひらく時間を立ち上げ、ART FAIR TOKYOが目指す対話と接続のあり方に、もう一つの深度を加えます。

さらにB.Aは、「時間の概念から解放されることで可能性が広がる」という価値観を、B.A第7世代のアートワーク「Timeless possibilities」を基軸とした、固有の体験機会として提示します。同作は、「自然現象」「植物の生命美」「人の営み」という3つのビジュアルを多重に積層して構成され、世界的フラワーアーティスト 東信氏との協働のもと、B.Aが向き合ってきた「生命美」をブランドアートとして表現したアートワークです。

「AFT Premium Lounge produced by POLA B.A」概要

名称：AFT Premium Lounge produced by POLA B.A

場所：東京国際フォーラム ホールE

提供対象：

3月12日（木）：VIPパスをお持ちのお客様

3月13日（金）～15日（日）：VIPパスをお持ちのお客様＋一般のお客様も利用可

※時間は11:00-19:00（3月13日、14日）、11:00-17:00（3月15日）

-主な内容-

B.Aの世界観を体感できるラウンジ空間演出

アクセスエリアにおけるフラワーアーティスト東信による特別展示

アルコール、ソフトドリンク等の提供

大切なお客様との歓談・商談に適したホスピタリティ環境

※提供内容・運用は変更となる場合があります。

開催概要

会期：2026年3月13日(金) - 3月15日(日)

3月13日 - 14日は11:00 ～ 19:00 ( 最終入場は 18:30 まで )

3月15日は11:00 ～ 17:00 ( 最終入場は 16:30 まで）

会場： 東京国際フォーラム 展示ホールE/ロビーギャラリー

後援：外務省、文化庁、アメリカ大使館、ベルギー王国大使館、ブリティッシュ・カウンシル、チェコ共和国大使館、マレーシア大使館、スペイン大使館、シンガポール共和国大使館、イタリア大使館、アンスティチュ・フランセ、ブラジル大使館、北海道、群馬県、三重県、京都府、兵庫県、香川県、福岡県、石川県、富山市、金沢市、京都市、東京観光財団ほか

協賛：株式会社ポーラ、三井住友信託銀行

協力：東京建物株式会社、三井不動産株式会社、公益社団法人日本陶磁協会、久世酒造店、G foundation

リードメディアパートナー：日経新聞株式会社、GQ Japan

メディアパートナー：J-wave、アートコレクターズ、目の眼、ARTnews JAPAN

お問い合わせ

aTOKYO株式会社

ART FAIR TOKYO20 広報担当

E-MAIL：press@atokyo.jp