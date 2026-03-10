【JavaScript】実務に近い開発を体験したい方へ！3/31（火）～ 全4回「JavaScript講座【レベル2:基礎編】」開催（無料オンラインセミナー）
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は3月31日（火）から全4回で、Webデザイナーやコーダー、マークアップエンジニア、Webディレクターなど、Web関連のお仕事に携わるクリエイターの方を対象に、無料の「JavaScript講座【レベル2:入門編】～データ処理とフォーム操作から学ぶ“アプリづくりの基礎”～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172111/?rls)」を開催します。
今回の講座では、map / filter / reduce といった配列操作、フォーム入力・バリデーション、LocalStorage を使ったデータ永続化、そして ES Modules によるファイル分割までを一気に学びます。講師を務めるのは、株式会社コムセント（Web制作会社）のCTOとしてWebサイト作成、システム開発およびプログラム開発に従事されている関口和真氏。データを扱い、保存し、構成を整理する「アプリの基本」が詰まった4回構成です。ご興味のある方はぜひご参加ください。
＜お申し込み前にご確認ください＞
※当オンライン講座の対象・レベル・環境などの注意点です。ご確認の上お申し込みください。
・HTML、CSSの基礎知識があることを前提に講義を進めます
・JavaScript入門編の続編にあたる内容となり、JavaScriptについても入門レベルを理解されていることを前提に講義を進めます
▼JavaScript入門編
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171604/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171604/?rls)
・ご自宅にインターネット環境があること
・VisualStudioCode時点最新版と機能拡張・Node.jsのLTS版時点最新版・GoogleChromeがインストールされているパソコンがあること
（PCは、Windows10以上、macOS バージョン11以上が推奨です）
・講義で作成したプログラムは復習用に配布します
・アーカイブの配信はございませんので予めご了承ください
＜講座内容＞
■1回目：配列操作（map/filter/find/reduce）（3月31日［火］）
・破壊的/非破壊的操作
・map / filter / find の使いどころ
・reduceの基本
・三項演算子
■2回目：フォーム要素/バリデーション/イベント委譲（4月7日［火］）
・input/select/textarea の値取得
・フォームでのイベントの扱い
・バリデーション（必須、文字数、メール形式など）
・動的リストでのイベント委譲
・data-からのデータ取得
■3回目：LocalStorage/JSON/状態管理の基礎（4月14日［火］）
・LocalStorageの読み書き
・JSONの扱い
・JSON.stringify / JSON.parse
・状態（state）の扱い方
■4回目：ES Modulesとビルド入門：Viteでファイル分割→バンドルまで（4月21日［火］）
・ES Modulesとは（type=”module”）
・export/import（defaultとnamed）
・分割することのメリット、デメリット
・なぜバンドルするのか
・package.json / scripts の読み方
※適時休憩をはさみます。
※講義内容は予定です。当日の受講者の進捗等によって変更になる場合があります。
＜こんな方にオススメ！＞
・JavaScriptで“アプリ”らしいものを作れるようになりたい
・データ処理の書き方をしっかり覚えたい
・フォームや保存機能を実装したい
・ファイルが増えたときの整理の仕方を知りたい
JavaScript講座【レベル2:基礎編】～データ処理とフォーム操作から学ぶ“アプリづくりの基礎”～
■日時
1回目：2026年3月31日（火）19：00～21：00
2回目：2026年4月7日（火）19：00～21：00
3回目：2026年4月14日（火）19：00～21：00
4回目：2026年4月21日（火）19：00～21：00
■場所
オンライン開催（Zoom利用）
■登壇者・プロフィール
株式会社コムセント取締役 CTO
関口和真（せきぐち・かずま）
サイトデザイン、HTMLのコーディング、JavaScript・PHP等を利用したプログラム開発、iOS・Android向けアプリの作成、Webサーバーの実装、運用などトータルでWebサイトの作成を行う。テクノロジーを理解し、デザインやコーディング、サーバー運用やサービス運用のアドバイスをトータルで行える点が強み。株式会社コムセント（Web制作会社)）のCTOとしてWebサイト作成、システム開発及びプログラム開発に従事。ECサイトのカスタマイズ、フルスクラッチによるWebシステム開発、映像配信システムや映像配信、配信用スマートフォンアプリ作成を主に手がける。大学・専門学校にて、Web制作の授業を担当（非常勤）。イベントやセミナーの登壇経験も豊富。Dreamweaver等の著書も（https://amzn.to/3rjqqTT）。
■対象
・Webデザイナー、Webコーダー、マークアップエンジニア、Webディレクターなど
・Web制作者としてご就業されているクリエイター
■参加費
無料
■定員
各回60名
▼詳細・お申し込みはこちら
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172111/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172111/?rls)
※締切：2026年3月31日（火） 21：00
＜その他関連情報＞
▼関口 和真 氏に研修や講師を依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください
https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-20/qqyjk(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-20/qqyjk?rls)
▼PECの研修サービス詳細はこちらから
https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局
「JavaScript講座」担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
