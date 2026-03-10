「B3リーグ プレーオフ 2025-26」ホーム開催となった場合の開催概要のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

いつも徳島ガンバロウズへ温かいご声援ありがとうございます。

「B3リーグ プレーオフ 2025-26」がホーム開催となった場合の日程および会場について、下記の通りお知らせいたします。

「B3リーグ プレーオフ 2025-26」ホーム開催が決定した場合の日程及び会場

【B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26】

※レギュラーシーズンの順位が4位以上になった場合に開催

■試合日程

GAME1：2026年4月24日（金）19:00

GAME2：2026年4月25日（土）15:00

GAME3：2026年4月26日（日）14:00

■対戦：未定

■会場：とくぎんトモニアリーナ

（徳島県徳島市徳島町城内６番地）

【B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26】

※レギュラーシーズンの順位が相手クラブより上位の場合に開催

■試合日程

GAME1：2026年5月8日（金）19:00

GAME2：2026年5月9日（土）15:00

GAME3：2026年5月10日（日）14:00

■対戦：未定

■会場：とくぎんトモニアリーナ

（徳島県徳島市徳島町城内６番地）

【B3 PLAYOFFS FINALS 2025-26】

※レギュラーシーズンの順位が相手クラブより上位の場合に開催

■試合日程

GAME1：2026年5月15日（金）19:00

GAME2：2026年5月16日（土）15:00

GAME3：2026年5月17日（日）14:00

■対戦：未定

■会場：アミノバリューホール

（徳島県鳴門市撫養町立岩四枚）

注意事項

・2戦先勝方式のため、GAME3はGAME2終了時点で1勝1敗の場合に開催されます。

・試合日程、時間は変更の場合がございます。

・チケットの販売方法や販売スケジュール等については決定次第お知らせいたします。

B３リーグ プレーオフ2025-26 :https://www.b3league.jp/202526-playoff/

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。