「伊勢丹新宿店」と「阪急うめだ本店」にて「POTR SPECIAL PROMOTION」を同時開催します。

株式会社 吉田

創業90周年を迎えた“吉田カバン”のブランド「POTR（ピー・オー・ティー・アール）」。



2021年のブランド発表以降、全国の主要都市やソウルなどを巡るPOP-UP TOURを実施してきました。今回は、 伊勢丹新宿店と阪急うめだ本店の2か所同時で「POTR SPECIAL PROMOTION」を開催します。

POTRは、「One stitch for Life. -ひとつのステッチが人と暮らしをつなぐ-」をコンセプトに、吉田カバンの長年にわたるモノづくりの経験をいかした、さまざまなライフスタイルに寄り添うプロダクトを展開するブランドです。

POTRのフルラインナップとコラボレーションアイテムを展開

イベント会場では、POTRのファーストコレクション「MONOGRAM」、ビジネスからプライベートにもおすすめのトラベルシリーズ「PACKS」、人気シリーズ「RIDE」や「GLOSS」をフルラインナップ取り揃えます。また即完売となったコラボレーション、「HYSTERIC GLAMOUR × POTR」や「DAIWA × POTR」、吉田カバン創業90周年を記念した限定アイテム「RIDE BLACK」も展開します。

「G-SHOCK × POTR DW-5600」が数量限定で再入荷

発売初日で完売となったコラボレーションアイテム「G-SHOCK × POTR DW-5600」が、3月21日（土）に数量限定で再入荷いたします。

※「G-SHOCK × POTR DW-5600」は抽選販売を行います。また、今回が最終入荷となります。

※「G-SHOCK × POTR DW-5600」の販売方法の詳細は「イセタンメンズ」と「阪急うめだ本店」のホームページをご確認ください。

イベント詳細

＜POTR SPECIAL PROMOTION@伊勢丹新宿店メンズ館＞

開催店舗：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション

期 間：2026年3月1８日（水）～3月31日（火）

住 所： 東京都新宿区新宿３-14-1

営業時間：10:00～20:00 (営業時間は変更する場合がございます）

＜POTR SPECIAL PROMOTION@阪急うめだ本店＞

開催店舗：阪急うめだ本店8階プロモーションスペース81

期 間： 2026年3月1８日（水）～3月31日（火）

住 所： 大阪府大阪市北区角田町8-7

営業時間：10:00～20:00 (営業時間は変更する場合がございます）

イセタンメンズのHPはこちら(https://www.imn.jp/post/108057208386)

阪急うめだ本店のHPこちら(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12690548_2067.html)