★電子書籍限定★還元率+5％UPクーポンで最大20％ポイント還元！春アニメ開始直前キャンペーン【漫画全巻ドットコム】

株式会社TORICO春のメディア化開始直前！電子書籍限定、大型ポイントアップキャンペーン

漫画全巻ドットコムより、電子書籍限定・期間限定のポイント還元率+5％UPクーポンを配布いたします。

クーポンは漫画全巻ドットコムのサイトで電子書籍をお求めの際にお使いいただけます。貯めたポイントは1ポイント＝1円分として、次回のお買い物にお使いいただけます。

4月開始のアニメ化作品の他にも、実写映画化や舞台化など話題作が盛りだくさんの春を迎えました。原作イッキ読みやまとめ買いなら、最大20％還元の今がお得です！

クーポンはコチラ！

【キャンペーン期間】2026年3月10日(火)19:00~2026年3月18日(水)23:59

※本キャンペーンは予告なく中止、または変更する場合があります。

※該当クーポンは、会員登録済みかつログイン状態でご購入の際にのみご利用頂けます。

【漫画全巻ドットコムについて】

1巻から最終巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。

紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックがきっと見つかるはず。

お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。

【漫画全巻ドットコムECアプリ好評配信中！】

【株式会社TORICOについて】

世界に「楽しみ」を増やす、をミッションに

「日本」だけじゃなく「世界」を、ただ「好き」じゃなく「虜」にしたい。

TORICOはそんなサービスを目指しています。

