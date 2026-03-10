「METEORA GRAVITY MONTHLY SHOWCASE」第2弾開催！次世代イラストレーター「ぬごですが。」が大型キャンバス作品を展示・販売

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（所在地：東京都千代田区／代表取締役：田川浩巳）は、同社が運営するクリエイティブレーベル「METEORA GRAVITY」に所属するアーティストによるマンスリー展示企画「METEORA GRAVITY MONTHLY SHOWCASE」を展開しております。第1弾では、宮城県出身のイラストレーター sashimi㌠ の個展を開催し、多くの来場者にご好評をいただきました。

このたび第2弾として、ネクストクリエイターに イラストレーター「ぬごですが。」 を迎え、秋葉原のシーシャバー「まどい」にて展示企画を実施いたします。会場では、大型キャンバスアートを中心とした作品を展示し、その場で購入いただくことが可能です。

「ぬごですが。」は、“普通”の日常に潜む感情や心理を描くイラストレーター。絵と言葉を組み合わせた繊細な表現がSNSで注目を集め、総フォロワー数は14万人超。装画、ミュージックビデオイラスト、企業コラボレーションなど、多方面で活躍の場を広げています。昨年には初の画集『ぬごですが。画集 見つけて、』を出版。日常の何気ない瞬間に潜む心の陰影や余韻を静かに映し出す一冊として、多くの読者から反響を呼びました。タイトルに込められた想いは「見つけて、」。見る人それぞれの視点で異なる物語が立ち上がる、余白のある作品世界が特徴です。



本展示では、「ぬごですが。」の世界観を象徴する大型キャンバスアートを中心に、店内に多数の作品を展示。展示作品はすべて現地で購入可能で、サイン入り作品の販売や後日郵送対応にも対応いたします。ファンはもちろん、アートコレクターにとっても特別な機会となる内容です。

<実施概要>

イベント名： METEORA GRAVITY MONTHLY SHOWCASE

クリエイター： 「ぬごですが。」

会場： シーシャバー まどい

住所： 〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目5-1 エトランゼ18秋葉原 9F

期間： 2026年3月14日(土)～3月29日(日)

時間： 18:00～close

料金： 1オーダー制

販売： 展示作品の現地購入可／サイン入り作品あり／後日郵送可

主催： METEORA GRAVITY 株式会社ISARIBI

■ 「ぬごですが。」 プロフィール

“普通”の日常に潜む感情や心理を描くイラストレーター。

絵と言葉を組み合わせた繊細な表現がSNSで注目を集め、

総フォロワー数は14万人超。

装画やMVイラスト、企業コラボなど幅広く活動。

2025年、初画集『見つけて、』（玄光社）を刊行。

X：@nugodesuga https://x.com/nugodesuga

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/