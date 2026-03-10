「あの模試のおかげで合格につながった…」一級・二級建築士　公開模試(学科)の販売を開始しました。会場受験は定員制のため、お早めに！

この日程で模試を実施します！

【一級建築士】6月20日(土)・21日(日)

【二級建築士】5月31日(日)

TAC株式会社本試験と同様の形式・レベルで実施するので、本試験前の腕試しに最適っ！

※模試は1日で完結します。校舎により、実施日が異なります

お早めのお申込みを！

会場受験については、定員制です。定員に達し次第、受付を終了いたしますのでお早めにお申し込みください。

★一級建築士 インターネットですぐに申し込む

https://ec.tac-school.co.jp/productdetail?code=6626151170

★二級建築士 インターネットですぐに申し込む

https://ec.tac-school.co.jp/productdetail?code=6626151270

模試の詳細をチェックする

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_moshi.html

模試の特長

・この模試、毎年よく当たるんです

”ズバリ的中”の予想問題！！TACの公開模試は毎年本試験でズバリ的中しています。

・自分の実力を把握できる！「個人成績表」

「個人成績表」を発行し、段階別の実力判定を行います。平均点や順位、偏差値、問題毎の正答率もわかり、自分の実力がどの位置にあるのか、正確に測ることができます。「個人成績表」から自分の弱点となる部分を分析・把握し、問題を復習することによって得点力を上げることができます。

※成績表はWebでの閲覧となります。成績表の出力、郵送による返却はありません。

実施概要

１.会場受験【各会場定員制です】

一級 模試実施日：

6月20日（土） 水道橋校・新宿校・渋谷校・京都校

6月21日（日） 札幌校・池袋校・新宿校・渋谷校・八重洲校・立川校・町田校・横浜校・大宮校・津田沼校・名古屋校・梅田校・なんば校・神戸校・広島校・福岡校

二級 模試実施日：

5月31日（日） 新宿校・横浜校・名古屋校・梅田校

＜ご注意＞建築技術普及センター(試験実施団体)より令和８年度の受験要綱が発表され、従前の試験時間（集合時間や試験説明時間も含む）から若干の変更がありました。パンフレットやホームページでは、従前の試験時間で表記していますが、TACの公開模試は変更後の試験時間で実施するか、現在調整しています。詳細はホームページやマイページでお知らせいたします。(2026.3.9 10:00現在)

２.自宅受験

一級

問題・解答解説冊子発送日： 6月4日（木）

答案提出締切日： 6月24日（水）TAC必着

二級

問題・解答解説冊子発送日： 5月14日（木）

答案提出締切日： 6月3日（水）TAC必着

受験時の注意事項（会場受験・自宅受験 共通）

法令集について

一級建築士 公開模試の「学科III」（法規）および、二級建築士 公開模試の「学科II」（法規）には、法令集をご使用いただけます。

ご自身の法令集をご持参ください。なお、ご使用いただける法令集については、本試験の規定に準じます。

成績表マイページ掲載日

一級 7月3日（金） 12：00予定

二級 6月12日（金） 12：00予定

受講料・お申込み(教材費・消費税10%込み)

一級・二級公開模試それぞれ \5,500

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/