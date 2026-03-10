桃太郎電鉄とのコラボ「西日本を桃鉄ドライブ!!」を開催します！

西日本高速道路株式会社

令和8年3月19日（木曜）から6月15日（月曜）まで高速道路のSA・PAで大人気すごろくゲーム「桃太郎電鉄」（発売元：株式会社コナミデジタルエンタテインメント）とのコラボイベント「西日本を桃鉄ドライブ!!」を開催します。 本イベントは、2月1日（日曜）までE2 山陽自動車道 吉備SA（上り線）で開催して好評を博した企画を、多くのお客さまにお楽しみいただけるよう西日本各地のSA・PAに拡大し、「桃鉄」コラボ銘菓の販売やオリジナル商品の販売、SA・PAを巡るデジタルスタンプラリーやショップ内コラボ装飾、限定グッズが当たるレシートくじ等を開催しますので、ぜひSA・PAにお立ち寄りいただき、「西日本を桃鉄ドライブ!!」をお楽しみください。

■開催概要

・期間：令和8年3月19日（木曜）～令和8年6月15日（月曜）89日間



・内容： 1. 「桃鉄」コラボ銘菓の販売

2. 「西日本を桃鉄ドライブ!!」オリジナル商品の販売

3. オリジナルランチョンマット・コースター付きメニューの販売

4. フォトパネル設置・コラボ装飾

5. SA・PAを巡るデジタルスタンプラリー

6. 限定グッズが当たるレシートくじの実施

7. 「桃鉄」コラボ記念スタンプブックの販売

8. 「桃鉄」コラボプリクラ機の設置

『桃太郎電鉄』 とは

「桃太郎電鉄」は、1988年の第１作発売以来、37年以上にわたって楽しまれているすごろくゲームです。プレーヤーは会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指します。2020年に発売された『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～』は、累計販売本数が400万本を超え、2023年11月に発売された最新作『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』は、累計販売本数が150万本を超えています。「東日本編」「西日本編」のWマップが楽しめる、シリーズ史上最大ボリュームの最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』は2025年11月13日に発売されました。



吉備SA（上り線）過去開催企画について

「桃太郎電鉄」との初のコラボイベントとして、コラボ装飾・フォトスポットの設置による「桃鉄」の世界観の演出や、「物件」である桃鉄きびだんご等６種類の「吉備SA駅」オリジナルグッズの販売、岡山市内周遊スタンプラリーなどを実施しました。

この企画の詳細はこちらからご参照ください（PDFファイルが開きます）。

▶https://www.w-holdings.co.jp/assets/251023_momotetsu_kibi-sa_eki.pdf

「桃太郎電鉄」とのコラボ「西日本を桃鉄ドライブ!!」企画詳細

※旗艦店及びその他実施店舗については、以下よりご確認ください（PDFファイルが開きます）。

旗艦店及びその他実施店舗 :https://www.w-holdings.co.jp/assets/260304_momotetsu_drive_a.d.pdf

1. 「桃鉄」コラボ銘菓の販売

・「桃鉄」とコラボした銘菓を西日本のSA・PAで販売します。

※販売するコラボ商品は、SA・PAごとに異なります。詳細は、当社HP及びSNSアカウント（Instagra

m及びX）にてお知らせします。

（コラボパッケージ商品）

坊ちゃんだんご（1,000円、税抜）ひよ子のピィナンシェ（880円、税抜）ゴーフル（1,300円、税抜）

生八ッ橋（741円、税抜）きびだんご（1,400円、税抜）

2. 「西日本を桃鉄ドライブ!!」オリジナル商品の販売

・本企画オリジナルの商品（全14品）を、旗艦店10店舗で販売します。

※商品は数に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※購入個数を制限する場合があります。詳しくは店内掲示にてご確認ください。

※一部商品は4月以降販売予定です（発売日が決定しましたら、当社HP及びSNSアカウント（Instagra

m及びX）にてお知らせします。）



（オリジナル商品（一例））

車マグネット（1,200円、税抜）アクリルスタンド（1,850円、税抜）キーホルダー（900円、税抜）Tシャツ（大人用 5,000円、子供用 4,500円、税抜）

3. オリジナルランチョンマット・コースター付きメニューの販売

・旗艦店10店舗で、対象メニューをお召し上がりいただいたお客さまにノベルティとしてオリジナルラ

ンチョンマットとコースターを各1枚（各店先着2,000名）にプレゼントします。

※各旗艦店の対象メニューは当社HPにてお知らせします。

※オリジナルランチョンマットは、地域別（関西、中国、四国、九州・沖縄）の全4種です。

※コースター（全8種）は、アルミ袋入りのランダムでの提供となります。

コースター（全8種）ランチョンマット（全4種）

4. フォトパネル設置・コラボ装飾

・旗艦店10店舗に、「桃鉄」の登場キャラクター

とご一緒に写真を撮影していただけるオリジナ

ル大型フォトパネルを設置します。

また、旗艦店の一部店舗では、ショップ壁面等

へのコラボ装飾も行います。

フォトパネル

5. SA・PAを巡るデジタルスタンプラリー

・旗艦店10店舗を含むSA・PA 43店舗でデジタルスタンプを獲得

できるスタンプラリーを実施します。

・スタンプを獲得した数に応じて、抽選で景品をプレゼントいたし

ます。

抽選にご応募いただけるコースは、全3コース（スタンプ3個、ス

タンプ10個、全スタンプ獲得）で、各コースの景品は当社HPに

てお知らせします。

※デジタルスタンプラリーへの参加は、事前にNEXCO西日本SA・P

A情報サイトの「マイページ」への登録が必要となります。

マイページ登録ページはこちら

▶https://www.w-holdings.co.jp/mypage/register.php

デジタルスタンプ

6. 限定グッズが当たるレシートくじ

・対象SA・PA147店舗で、税込1,500円以上のお食事・お買い物い

ただいたレシートでご応募いただくと、抽選で限定グッズ等が当

たります。

・対象SA・PAのレシート下部に印字の二次元バーコードから応募

ページへアクセスしてください。

・賞品は、「桃鉄」オリジナルグッズコース（500名様）、または

西日本の特産品コース（10名様）のいずれかに応募いただけま

す。

※応募にあたっては、NEXCO西日本SA・PAのLINE公式アカウント

の友だち追加が必要となります。

※税込1,500円以上で応募いただけます。（複数レシート合算可）

※当選発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。（7月

頃発送予定）

7. 「桃鉄」コラボ記念スタンプブックの販売

・インフォメーションのあるSA・PA 60店舗で、「桃鉄」コラボデ

ザインの記念スタンプブックを販売します。

※対象のSA・PAで押印できるスタンプは、従来のスタンプで「桃

鉄」コラボデザインのスタンプではありません。

※4月頃から販売開始予定です

（当社HP及びSNSアカウント（Instagram及びX）にてお知らせし

ます。）

記念スタンプブック

8. 「桃鉄」コラボプリクラ機の設置

・旗艦店の一部店舗に、コラボしたフレームのプリクラ機を期間限定で設置します。

※設置7店舗の各プリクラ機は、それぞれフレームが異なる10フレームの中から1フレームを選び、

撮影いただけます。

コラボプリクラ機／フレーム

※掲載画像はすべてイメージです。内容は変更される場合がございますので、予めご了承下さい。